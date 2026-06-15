Поставщики продуктов питания попросили не давить на них интернетом

«Ъ»: Российские пищевые союзы попросили отложить переход на электронный учет перевозок

Сразу 11 отраслевых российских союзов производителей продуктов питания обратились в правительство с просьбой перенести на два года срок перехода на электронные документы (ЭПД) при перевозке сельскохозяйственной и агропромышленной продукции. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо премьеру Михаилу Мишустину сообщает «Коммерсантъ».

Источник в аппарате правительства сообщил, что обращение направлено в Минтранс, а там указали, что пока перенос обязательного перехода на ЭПД не рассматривается. Представитель ведомства напомнил, что бизнес мог работать с системой с 2022 года, то есть время на адаптацию у него было.

Однако авторы обращения утверждают, что перевозчики до сих пор испытывают трудности с подключением к электронному документообороту, полный пакет форм не утвержден, а система не интегрирована с программами бухгалтерского и налогового учета.

Кроме того, работа в аварийном режиме у нее невозможна, а так как без ЭПД перевозить грузы нельзя, то обычные отключения мобильного интернета чреваты сбоями в поставках продуктов питания. Если же речь идет о скоропортящихся товарах, то дело может закончиться порчей продукции, а ошибка водителя — существенными штрафами.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указал, что хуже всего придется производителям охлажденного мяса, свежего хлеба и аналогичных позиций. Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев напомнил, что если поставщик сорвет сроки, то ему приходится платить штрафы ретейлерам.

Еще одну угрозу назвал председатель Рыбного союза Александр Панин. Если электронная накладная станет единственным документом, подтверждающим законность груза, то в случае отсутствия интернета недобросовестные участники рынка смогут перевозить товары без ограничений, а проконтролировать их не будет возможности.

Ранее с просьбой освободить малые компании агропромышленного комплекса от обязанности составлять электронные транспортные накладные (ЭТрН) при перевозках грузов в пределах одного хозяйства Минтранс России попросила ассоциация «Народный фермер». Ее представители указали, что в неготовность отрасли приведет к убыткам.