Какие именно документы стали критичными

Президент России утвердил Федеральный закон , вносящий изменения в 87-ФЗ .

Документ вводит два новых требования для рынка грузоперевозок:

создание обязательного реестра экспедиторов;

поэтапный переход на электронный документооборот.

Часть требований вступила в силу уже в сентябре 2025 года, а полный переход на ЭДО станет обязательным с 1 сентября 2026 года.

Для бизнеса это вовсе не абстрактная цифровизация отрасли. И неважно, кто в компании отвечает за документооборот — финансовый директор, главный бухгалтер или сам предприниматель. Это прямой риск для налогового учета: без корректно оформленного электронного перевозочного документа транспортные расходы могут быть исключены из базы по налогу на прибыль, а вычет НДС — отклонен.

С 1 сентября 2026 года в электронный формат обязательно переводятся:

транспортная накладная при автомобильных перевозках (ЭТрН);

заявки и заказы на перевозку грузов автомобильным транспортом;

экспедиторская расписка, складская расписка, поручение экспедитору;

грузовая авиационная накладная;

железнодорожная транспортная накладная.

Форматы документов утверждены приказом ФНС России . Все они передаются в ГИС ЭПД — Государственную информационную систему электронных перевозочных документов, которой управляет Минтранс России.

Работать с системой можно исключительно через аккредитованных операторов ЭДО. На сегодня их 39.