Зачем бизнесу токен и где его взять? Отвечает юрист
Что такое токен
Для множества задач — открыть расчетный счет онлайн, подтвердить платеж и других — бизнесу нужна КЭП: квалифицированная электронная подпись. Цифровой аналог вашей обычной подписи, у которого есть юридическая сила и который подтверждает, что документ подписали именно вы.
Получить КЭП можно на USB-токене. Проще говоря, на флешке, но не на любой.
В Федеральном термина «токен» нет. Его определение дается на уровне подзаконных актов и разъяснений государственных органов.
Так, ФНС России определяет токен как «специальный сертифицированный USB-носитель для хранения ключей электронной подписи». По своей сути эта «флешка» — программно-аппаратное средство, которое обеспечивает безопасное создание и проверку электронной подписи.
В законодательстве нет отдельного закона о токенах, однако к ним предъявляется ряд строгих требований, которые формируют их правовой статус.
Важно, что ключи электронной подписи не экспортируемые. Их нельзя скопировать или извлечь из токена. Это снижает риски их компрометации и нанесения бизнесу какого-либо ущерба.
Не стоит передавать токен третьим лицам, в том числе бухгалтерам. Перевод, подписанный с помощью токена, потом очень сложно оспорить. Лучше оформлять машиночитаемые доверенности (МЧД), а токен всегда держать при себе.
Какой токен нужен для электронной подписи
При обращении в налоговую для получения сертификата квалифицированной электронной подписи (КЭП) нужен USB токен Type-A или носитель иного формата с соответствующим переходником.
У него должен быть действующий сертификат соответствия ФСТЭК России и/или ФСБ России.
Токен можно приобрести:
- у доверенных лиц налоговой: Сбербанк, ВТБ, Т-Банк, Банк ПСБ, АО «Аналитический центр», АО «ЕЭТП»);
- в вендинговых аппаратах, которые находятся в самих налоговых.
Такая КЭП функционирует на любых площадках и сервисах, в том числе: на сайте ФНС и «Госуслугах», портале госзакупок, сервисах Росалкогольрегулирования, Росфинмониторинге, торговой площадке Сбербанк АСТ, сервисах «Контур», «Тензор» и «Такском».