Что такое токен

Для множества задач — открыть расчетный счет онлайн, подтвердить платеж и других — бизнесу нужна КЭП: квалифицированная электронная подпись. Цифровой аналог вашей обычной подписи, у которого есть юридическая сила и который подтверждает, что документ подписали именно вы.

Получить КЭП можно на USB-токене. Проще говоря, на флешке, но не на любой.

В Федеральном законе термина «токен» нет. Его определение дается на уровне подзаконных актов и разъяснений государственных органов.

Так, ФНС России определяет токен как «специальный сертифицированный USB-носитель для хранения ключей электронной подписи». По своей сути эта «флешка» — программно-аппаратное средство, которое обеспечивает безопасное создание и проверку электронной подписи.