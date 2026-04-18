Теперь вы знаете
Бизнес
18 апреля 2026, 04:49

Как автоматизировать бизнес-процессы с помощью ИИ. 5 универсальных шагов

Согласно исследованию Accenture, компании, которые первыми встроили нейросети в свои бизнес-процессы, увеличивают* обороты в 2,5 раза быстрее конкурентов. Алгоритмы стали инструментом операционной эффективности и позволяют вычитать из себестоимости продукта миллионы, которые зарыты во внутреннем хаосе. Эксперт по ИТ-решениям рассказал, где внедрение таких решений приносит измеримый финансовый результат и как грамотно автоматизировать процессы с ИИ.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Константин Ким
предприниматель и стратег, член ТППП, основатель бизнес‑юнитов в маркетинге, IT‑разработке и AI‑решениях, основатель KIM.agency

*Источник: Accenture

Внутренние коммуникации: ликвидация «информационного шума»

Каждый день бизнес теряет деньги на том, что квалифицированные кадры ищут файлы, а новички отвлекают коллег вопросами.

© Создано при помощи нейросети

Сотрудник ежедневно тратит в среднем 10 минут на поиск одного файла.

В компании из 100 человек — это больше 4000 потерянных часов в год. Или 4 млн рублей, если считать по средней ставке.

Решение: можно создать единое цифровое пространство для команды — корпоративного бота, в котором собрана вся важная информация. Внесите в его базу данных внутренние регламенты, шаблоны, контакты экспертов с зонами ответственности.

Инструмент работает как умный поисковик. Например, пользователь пишет «Сколько дней отпуска осталось?» или «Кто отвечает за договоры?» и мгновенно получает ссылку на актуальный документ или карточку нужного специалиста. Плюс система напоминает о днях рождениях и событиях, снимая эту нагрузку с HR.

По данным аналитиков Gartner к 2028 году 75% персонала будут использовать виртуальных ассистентов в качестве основного канала внутренней коммуникации.

Отдел продаж: обработка лидов без участия персонала

Классическая проблема — команда тратит ресурс на разогрев лидов, которые еще не готовы к покупке. Клиенты остывают за минуты ожидания.

Без сегментации на входе маркетинговый бюджет сгорает.

Решение: можно направить рекламный трафик не на людей и не на форму обратной связи, а на алгоритм первичной квалификации в мессенджере.

ИИ-помощник задает уточняющие вопросы (бюджет, сроки, потребность), выдает релевантный кейс и фиксирует контакт. До менеджера доходит уже готовый клиент с конкретной болью.

Онбординг и удержание: борьба с оттоком в сообществах

Для бизнеса с подписной моделью (клубы, онлайн-школы, сервисы) критичен момент первой недели. Если нового участника не вовлечь сразу, он уходит. Но ручная работа модераторов либо слишком дорогая, либо не масштабируется.

Решение: можно подключить умную систему, которая не просто выдает ссылки, а создает социальные связи.

Пусть она предлагает написать интро-пост, находит пары для «рандом-кофе» на основе интересов, напоминает о действиях, которые не завершены. Вовлеченность пользователей вырастает в разы, администраторы сэкономят ресурс на однотипных ответах.

Техническая поддержка 24/7: снятие пиковых нагрузок

80% обращений в поддержку — типовые. При этом инженеры высокого уровня часто вынуждены разбирать запросы «Как подключиться?» вместо решения сложных задач.

В итоге часть клиентов с действительно трудными вопросами не может получить помощь, потому что операторы заняты мелочью. А сами сотрудники испытывают перегрузку.

Хорошая обратная связь — залог крепких отношений с клиентом: больше 80% россиян простят бренду многое за качественную коммуникацию, как говорит исследование «Яндекс Маркета».

Решение: использовать виртуального помощника как единый центр поддержки.

Подключите его к базе знаний, чтобы он мог проверить статус услуги для конкретного человека. Пусть сервис отвечает мгновенно в любое время суток, а нестандартные запросы передает людям.

В результате количество негативных обращений сократится, а лояльность вырастет.

Пять шагов к качественной автоматизации

Движение к порядку можно начать с малого. Главное — пройти этот путь поэтапно и вдумчиво.

Шаг 1. Аудит рутины

Выпишите все повторяющиеся запросы от персонала и клиентов за 1–2 недели.

Определите, какие операции вы выполняете вручную каждый день. Это и есть процессы, которые стоит поручить автоматике.

Обязательно оценивайте, насколько важна в этих задачах вовлеченность человека.

Нейросеть отлично справляется с рутиной, но в тонких коммуникативных сценариях, особенно в продажах премиум-сегмента, она проигрывает живому эмпатичному менеджеру.

Шаг 2. Выбор платформы

Бот в мессенджере — самый быстрый и бюджетный способ выстроить коммуникации. Не требует установки приложений, понятен любой аудитории и легко масштабируется.

Когда такое решение достаточно:

  • Типовые вопросы: «Где мой заказ?», «Какой у вас график?», «Сколько стоит тариф?» (по сути — замена FAQ).
  • Отсутствует сложная внутренняя IT-инфраструктура: нет CRM, куда нужно «пробивать» ID клиента в реальном времени, или ERP с остатками товаров.
  • Быстрый старт и тест: позволяет за 2–3 дня запустить первичную воронку обработки обращений без вовлечения разработчиков.  

Выбирайте сложную платформу, если:

  • Нужна персонализация по базе данных: например, ответ на «Почему с моей карты списали 5000₽?» требует запроса в биллинг.
  • Процесс не заканчивается ответом: алгоритм должен назначить конкретного инженера поддержки, изменить статус услуги в личном кабинете.
  • Жесткие требования безопасности (финансовый сектор, медицина, работа с персональными данными).
  • Много медиа и сложных форм: клиенты часто присылают фото чеков, скриншоты ошибок или сканы договоров, которые неудобно обрабатывать внутри мессенджера.

Шаг 3. Сбор базы знаний

Структурируйте документы, регламенты и ответы на частые запросы. Без качественного массива данных даже самый умный поиск бесполезен.

Если база знаний компании — свалка из устаревших файлов и противоречивых регламентов, ИИ будет генерировать неверные ответы. Это дискредитирует саму идею внедрения и создает новые угрозы для бизнеса.

Шаг 4. Поэтапное внедрение

Не беритесь за все сразу. Начните с одной задачи. В техподдержке важно не сломать лояльность, поэтому выберите самый безопасный участок. 

Как определить первую задачу: сначала проанализируйте обращения за последние 2–3 недели. После — отфильтруйте их по 2 критериям:

  • Частота и однообразие: простые вопросы, которые задают по 15–20 раз в день. Например, «Какой у меня тариф?».
  • Цена ошибки: если бот ошибется, то это не будет критично.

Например, запрос «Где скачать бланк заявления?» — неточность не навредит, клиент просто переспросит. «Почему с меня сняли деньги?» — начинать с него рискованно.

Идеальный старт — настроить сообщения о статусе услуги. В большинстве сервисов это самый массовый запрос. Бот проверяет заявку и пишет пользователю: «В работе / Готово». Нагрузка на операторов снижается сразу, опасность ошибки минимальна, потому что ИИ даны права только на чтение данных.

Главный принцип: сначала поручите нейросети роль «умного автоответчика» с четко ограниченной зоной ответственности. Когда убедитесь, что это не создает негатива и улучшает показатели, постепенно подключайте сценарии сложнее. Например, изменить статус услуги в ЛК.

К тому же постепенное внедрение ИИ-систем упростит адаптацию к ним и поможет смягчить возможные недовольства сотрудников. Команда может саботировать инструмент, если видит в нем угрозу увольнения или будет сталкивается с неудобным интерфейсом.

Ключевой фактор успеха — обучение и демонстрация того, что ИИ освобождает людей от монотонной работы, а не заменяет их.

Шаг 5. Измерение результатов

До старта замерьте, сколько времени уходит на рутину. Через месяц после запуска посчитайте экономию. Это позволит увидеть реальный эффект и продумать следующие этапы.   В 2026 году конкурентное преимущество создается не наймом большего числа людей, а умным распределением задач между человеком и алгоритмом. «Гибридные» компании, где ИИ берет на себя рутинный слой операционки, выигрывают за счет скорости и более низкой себестоимости процессов. Начать можно с одной воронки или одного бизнес-процесса — эффект от освободившегося ресурса вы увидите в ближайшие месяцы.

