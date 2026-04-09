Тонкое управление клиентом. Что такое CRM-маркетинг, зачем он нужен бизнесу и как с ним работать
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
*Источник: CNews
Что такое CRM-маркетинг
CRM-маркетинг — это стратегия взаимодействия с клиентами, которая строится на данных о клиентах из CRM-системы. Например, на истории покупок или среднем чеке, информации о взаимодействии с сайтом, об интересах, возрасте и пр.
В привычном понимании CRM-маркетинг часто сводят к рассылкам по базе. На практике это гораздо более широкая система, с помощью которой можно управлять жизненным циклом клиента, увеличивать LTV и снижать зависимость бизнеса от платного трафика.
С помощью CRM-маркетинга создается система, которая отвечает на ключевые вопросы:
- кто этот клиент;
- на каком этапе отношений он находится (на каком этапе воронки продаж);
- какое действие бренда способно привести его к покупке или повторной покупке.
Если классический маркетинг знакомит пользователя с брендом и приводит его к первой покупке, то CRM-маркетинг формирует предсказуемую модель роста выручки за счет удержания и повторных продаж.
Где и когда необходим CRM-маркетинг
Можно выделить три ситуации, где CRM-маркетинг особенно значим.
Бизнес использует омниканальную модель коммуникации
Каскадная коммуникация через email, push и SMS позволяет увеличивать охват без агрессивного давления, контролировать частоту контакта и повышать вероятность отклика. Клиент получает сообщение в удобном канале, а бренд сохраняет целостность коммуникации.
Например, реактивировать базу спящих клиентов можно не с помощью массовой скидки, а с помощью сегментации по категориям предыдущих заказов и среднего чека.
В проекте с товарами регулярного потребления можно напоминать о необходимости повторной покупки через прогнозируемый срок износа.
Компания запускает performance-проекты
Здесь основная задача CRM-маркетинга — не привлечь новый трафик, а вернуть пользователей, которые уже взаимодействовали с брендом.
Например, для интернет-магазина парфюмерии рекламные кампании были перестроены вокруг поведенческой сегментации аудитории. Пользователей разделяли по глубине взаимодействия с сайтом — просмотры товаров, добавление в корзину, повторные визиты. На основе этих данных о клиентах настраивались сценарии ремаркетинга и автоматической оптимизации кампаний.
В результате кампании обеспечили около 20% всех конверсий и показали, что значительная часть продаж формируется за счет повторных контактов, а не первичного трафика.
Бизнес сфокусирован на B2B-проектах
Для тех, кто работает в B2B, CRM особенно важен из-за длительного цикла принятия решения.
Например, у компании N ключевой рост заявок произошел после внедрения сценариев возврата пользователей.
Команда настроила ремаркетинг по аудиториям, которые уже посещали сайт и взаимодействовали с продуктами, но не оставили заявку. Коммуникации адаптировались под стадию интереса пользователя, позволяя возвращать аудиторию в момент готовности к выбору. Рост лидогенерации обеспечили именно повторные касания.
Как получить максимум от внедрения CRM-маркетинга
Мало просто собирать данные о клиентах и делать рассылку или формировать предложения для повторных покупок. Надо понимать, как это делать, чтобы не оттолкнуть клиента от компании.
Начните с сегментации клиентской базы
Только не стоит делить аудиторию исключительно по полу и возрасту — это никогда не работало должным образом.
Например, сегменты могут формироваться на основе интересов пользователей, среднего чека, частоты покупок. Также мы можем учитывать уровень вовлеченности, реакцию на коммуникации и стадию жизненного цикла клиента.
Разные сегменты требуют разных сценариев взаимодействия
|Сегмент клиентов
|Действие
|Новый пользователь
|Познакомить с продуктом и компанией
|Постоянный пользователь
|Показать дополнительные возможности
|Спящий клиент
|Реактивировать или убрать из базы, если не поддается реактивации
Используйте триггеры в коммуникации
Триггеры запускаются действиями или бездействиями пользователя.
Классические триггерные сценарии:
- это брошенная корзина;
- просмотр товара без покупки;
- первая покупка;
- отсутствие активности в течение заданного периода (например, месяц).
Однако это лишь верхушка CRM-айсберга. Бренд может напоминать о повторной покупке с учетом срока потребления товара, предлагать сервисное обслуживание или реактивировать клиента персональным предложением.
Важно: коммуникация должна быть проявлением заботы, а не манипуляцией из серии «купите снова».
Персонализируйте контент рассылок
Особое значение в CRM-коммуникации играет персонализация контента — и это не просто «Здравствуйте, Анна».
Например, можно:
- формировать динамические товарные подборки;
- давать рекомендации на основе истории покупок;
- показывать разные офферы разным сегментам;
- персонализировать скидки и контент;
- адаптировать сайт или приложение под конкретного пользователя.
Чем точнее коммуникация отражает реальные интересы клиента, тем выше вероятность повторной покупки.
Персонализация в рекламном контенте важна для 70% респондентов опроса ВЦИОМ. При этом первое место — у ненавязчивости.
Автоматизируйте коммуникации
Автоматизация коммуникаций — когда персонализированные сообщения отправляются не вручную, а в нужный момент жизненного цикла клиента.
Автоматизированные воронки сопровождают пользователя на всем пути общения с брендом:
- welcome-цепочки после регистрации;
- онбординг новых клиентов;
- коммуникации после первой покупки;
- сценарии удержания и реактивации.
Важно строить такие воронки на поведенческих данных, а не по фиксированному календарю.
CRM-маркетинг эффективен тогда, когда реагирует на действия клиента, а не на дату отправки.
Используйте программы лояльности
Автоматические коммуникации решают лишь часть задачи — они помогают вовлекать и возвращать пользователя, но не формируют долгосрочную привязанность к бренду. Чтобы закрепить регулярное взаимодействие и превратить разовые покупки в устойчивое поведение, в CRM-стратегии подключаются программы лояльности.
Задача такой программы — не раздавать скидки, а мотивировать к повторным покупкам и увеличению среднего чека.
Стоимость привлечения клиентов продолжает расти, конкуренция усиливается, а покупательская способность снижается. В этих условиях именно работа с собственной клиентской базой становится главным активом компании. CRM-маркетинг позволяет перестроить модель роста. Вместо постоянного увеличения рекламных бюджетов компания начинает управлять жизненным циклом клиента — от первого касания до повторных покупок и долгосрочной лояльности.