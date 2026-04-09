С помощью CRM-маркетинга создается система, которая отвечает на ключевые вопросы:

кто этот клиент;

на каком этапе отношений он находится (на каком этапе воронки продаж);

какое действие бренда способно привести его к покупке или повторной покупке.

Если классический маркетинг знакомит пользователя с брендом и приводит его к первой покупке, то CRM-маркетинг формирует предсказуемую модель роста выручки за счет удержания и повторных продаж.

Где и когда необходим CRM-маркетинг

Можно выделить три ситуации, где CRM-маркетинг особенно значим.

Бизнес использует омниканальную модель коммуникации

Каскадная коммуникация через email, push и SMS позволяет увеличивать охват без агрессивного давления, контролировать частоту контакта и повышать вероятность отклика. Клиент получает сообщение в удобном канале, а бренд сохраняет целостность коммуникации.

Например, реактивировать базу спящих клиентов можно не с помощью массовой скидки, а с помощью сегментации по категориям предыдущих заказов и среднего чека.

В проекте с товарами регулярного потребления можно напоминать о необходимости повторной покупки через прогнозируемый срок износа.

Компания запускает performance-проекты

Здесь основная задача CRM-маркетинга — не привлечь новый трафик, а вернуть пользователей, которые уже взаимодействовали с брендом.

Например, для интернет-магазина парфюмерии рекламные кампании были перестроены вокруг поведенческой сегментации аудитории. Пользователей разделяли по глубине взаимодействия с сайтом — просмотры товаров, добавление в корзину, повторные визиты. На основе этих данных о клиентах настраивались сценарии ремаркетинга и автоматической оптимизации кампаний.

В результате кампании обеспечили около 20% всех конверсий и показали, что значительная часть продаж формируется за счет повторных контактов, а не первичного трафика.

Бизнес сфокусирован на B2B-проектах

Для тех, кто работает в B2B, CRM особенно важен из-за длительного цикла принятия решения.

Например, у компании N ключевой рост заявок произошел после внедрения сценариев возврата пользователей.

Команда настроила ремаркетинг по аудиториям, которые уже посещали сайт и взаимодействовали с продуктами, но не оставили заявку. Коммуникации адаптировались под стадию интереса пользователя, позволяя возвращать аудиторию в момент готовности к выбору. Рост лидогенерации обеспечили именно повторные касания.