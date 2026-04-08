Проверят каждого: что бизнесу ждать от ужесточения контроля за безналичкой и платежами
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
*Источник: РИА «Новости»
Какие изменения предлагает законопроект и зачем
Как объясняет эксперт по налогам и налоговым проверкам Дмитрий Шумейко, законопроект меняет статус ККТ — она перестает быть просто кассой и становится частью системы тотального сопоставления денег и выручки. Дополнительно предлагают добавить инфраструктуру давления и ввести нового участника контроля — организатора массовой торговли.
Система работает с разрывами. Деньги могли поступить на счет, но чек не пробивался, и выявить это было сложно. Банковская информация не стекалась в налоговую в полном объеме, а контроль был точечным и реактивным.
По данным пояснительной записки к законопроекту, разрыв между безналичными платежами и фискальными чеками достиг 4,47 трлн рублей. Почти треть этой суммы не декларируется. Это и стало ключевым триггером изменений.
Пройдем по четырем главным изменениям, которые предлагает законопроект.
Появится реестр нарушителей
Тех, кто систематически нарушает требования по применению ККТ, предлагают вносить в специальный реестр — его будет вести ФНС.
В него будут попадать те, кто:
- целенаправленно ушел от использования ККТ минимум дважды за год;
- привлекался в течение года за неприменение ККТ, и число этих привлечений составляет от 20% количества зарегистрированных на ИП/юрлицо ККТ (но не меньше двух).
Попадание в реестр влечет за собой невозможность вести торговлю онлайн и офлайн.
Причем, как подчеркивает Хаджи-Мурат Бязров, руководитель департамента финансов и аудита консалтинговой группы vvCube, организации и ИП, которые ранее могли не применять ККТ, в случае принятия законопроекта могут обязать применять ККТ, если суммарный оборот денег за предыдущий месяц по всем видам деятельности организации или ИП превысил 1 млн рублей.
Не до конца пока понятно, как будет определяться критерий определения суммарного оборота денежных средств в месяц для четкого понимания предпринимателем, что он становится обязанным применять ККМ на определенном этапе.
Арендодатели будут проверять «чистоту» арендаторов
Крупные торговые центры и организаторов ярмарок площадью от 3000 кв. м и с минимум 10 арендаторами — организаторов массовой торговли — предлагают обязать отслеживать «чистоту» своих арендаторов в отношении использования ККТ.
Если арендатор не зарегистрировал ККТ и не устранил нарушение в течение 15 рабочих дней, торговый центр должен расторгнуть договор с ним. То же касается попадания арендатора в реестр нарушителей.
А если приходит новый потенциальный арендатор, который присутствует в реестре нарушителей, договор с ним заключать нельзя.
Арендодателей, которые нарушат новые требования, будет ожидать штраф до 300 000 рублей — по новым поправкам в КоАП.
Таким образом, недобросовестным продавцам будет сложнее попасть на рынок, а контроль станет иметь более превентивный характер. Однако это изменение может повлечь потрясения для всего рынка коммерческой недвижимости, который и так не в лучшем состоянии.
К чекам появится большей требований
За выручкой, которую бизнес получает в безналичной форме, будут следить пристальнее.
Раньше ККТ использовалась для регистрации продаж и формирования чеков, которые передавались в ФНС через ОФД. Однако при безналичных расчетах не всегда обеспечивалась прямая связь между банковской транзакцией и кассовым чеком.
В случае принятия закона в кассовом чеке будет необходимо отражать информацию о безналичной операции — за это будет отвечать специальный код: идентификатор безналичной оплаты. Он связывает конкретную банковскую транзакцию с фискальным документом.
Вместе с этим банки могут обязать передавать информацию о чеках с участием физлиц в ФНС с указанием ИНН плательщика (при его согласии) и получателя.
ФНС будет получать данные и от банков, и от продавцов, чтобы сопоставить их и выявить возможное сокрытие выручки.
За нарушение правил работы с кассовыми чеками и непредоставленную информацию об операциях банки ожидают штрафы до 10 млн рублей.
Для потребителей повышается гарантия получения чека и возможность проверки законности операций. Это удобный инструмент, позволяющий покупателю контролировать расходы, в том числе в случае оспаривания транзакций.
Показательный пример подобного усиления контроля — изменение порядка фискализации в общепите.
Как объясняет эксперт-методолог по ККТ Александр Бажин, раньше официант приносил счет и оформлял кассовый чек только после его оплаты гостем. С недавних же пор предприятия общественного питания обязаны пробивать фискальный чек, прежде чем принять оплату от гостя. Это должно предотвращать кассовые манипуляции.
Предварительная фискализация исключила такую возможность. Теперь если будет проводиться слишком много возвратов или отмен (в результате недобросовестных действий персонала), то сработают идентификаторы риска на стороне ФНС, которая оперативно получает чеки от бизнеса, что сразу приведет к проверкам.
Увеличиваются штрафы за нарушения
В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект, который существенно повышает штрафы за нарушения требований в области применения ККТ.
Что меняется:
- Минимальный штраф для юрлиц вырастет с 30 000 до 150 000 рублей, для должностных лиц и ИП — с 10 000 до 30 000 рублей.
- Вводится ответственность за повторное совершение такого правонарушения — она зависит от суммы расчета, который провели без ККТ.
- Штраф за невыдачу чека клиенту для юрлиц вырастет с 10 000 рублей до 50 000 рублей.
И главное — ответственность ИП за неприменение ККТ и выдачу чеков могут приравнять к ответственности юрлиц. Это означает значительный рост штрафов для ИП.
Формально для малого бизнеса сохраняется возможность снизить санкцию вдвое: по статье 4.1.2 КоАП РФ. Но даже 75 000 рублей — в 7,5 раза больше, чем сейчас.
Исмаил Исмаилов подчеркивает, что меняется ключевой процедурный аспект — если законопроект вступит в силу, возбуждение дел о нарушении применения ККТ сможет происходить удаленно, без выездной проверки.
Главный посыл закона прост и жесток: скрывать выручку, особенно безналичную, станет почти невозможно, а цена ошибки для бизнеса — непомерно высокой.
Что новый закон может принести бизнесу в случае принятия
Государство выстраивает прямую цепочку «деньги — чек — налог». Как объясняет Дмитрий Шумейко, по сути, переносится модель контроля, уже обкатанная на НДС, в сферу розницы, услуг и интернет-торговли. Это усиливает прозрачность и резко сокращает возможности для сокрытия выручки.
Главным плюсом для бизнеса становится то, что единые требования устранят почву для нечестной конкуренции.
Предприниматели, которые ведут бизнес «вбелую», получат конкурентные преимущества по сравнению с теми, кто избегал честных правил игры.
Однако есть и обратная сторона: дополнительный рост издержек и рисков для бизнеса.
Неизбежны дополнительные затраты на модернизацию ККТ, обновление ПО, обучение персонала. Они, в свою очередь, будут трансформированы в повышение цен. А арендодателям придется нанимать людей для проверок контрагентов.
Увеличение административной нагрузки на бизнес может привести к новой волне закрытий в сегменте малого и среднего предпринимательства.
Неизбежен рост негатива в бизнес-среде в результате ограничения свободы предпринимательства для тех, кто ранее работал без кассы на законных основаниях.
Еще один риск, на который указывают опрошенные эксперты, — возможные технические сбои при интеграции систем банков, ФНС и ККТ. Результатом может стать ошибочное попадание в реестр. При неаккуратной настройке критериев под удар могут попасть и добросовестные компании.
А сам запрет аренды и блокировка сайта становятся несоизмеримо более жесткой санкцией, чем текущие штрафы.
Фактически бизнес могут отстранить от рынка даже при незначительных, но систематических нарушениях.
Как считает Василий Кутьин, в результате бизнес может еще больше тяготеть к переходу на наличные, что фактически выводит значительную часть операций из контрольного контура ФНС.
Помимо того, выход части бизнеса из системы расчетов онлайн неизбежно снизит обороты и комиссионный доход банковской системы.
Причем объем наличных денег на руках у россиян за 2025 год вырос на 4,6%, до 17,1 трлн рублей, по данным ЦБ. В то время как годом ранее прирост составлял лишь 0,1%.
Что делать бизнесу в новых условиях
Законопроект находится на стадии рассмотрения, и его окончательная версия может измениться. Но так или иначе контроль за использованием ККТ и безналичных расчетов ужесточат, и базово подготовиться стоит уже сейчас.
То есть привести в порядок кассовую дисциплину.
Генеральный директор Ассоциации НОВАК Анастасия Русакова советует:
- провести аудит процессов приема безналичных платежей: эквайринг, СПБ, переводы на карту;
- проверить, нет ли расхождений между данными банков и данными в отчетах для ФНС;
- обновить и корректно настроить контрольно-кассовую технику.
Отдельно нужно продумать, как быть при технических форс-мажорах.
Регламентируйте ситуации при технических сбоях, например, при временном отсутствии интернета. Даже в таких ситуациях компания должна иметь возможность подтвердить добросовестность и избежать штрафа.
Ирина Смирнова также обращает внимание владельцев ТЦ и рынков на необходимость готовиться к роли контролеров со своей зоной ответственности и штрафами.
И всем без исключения нужно следить за законопроектом. Его могут принять в ближайшие месяцы, и времени на раскачку не останется.