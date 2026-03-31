31 марта 2026, 07:55

Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля

В апреле начинается строгое регулирование сервисов рассрочки, меняется механизм контроля за перевозками товаров из ЕАЭС, обновляются правила заполнения платежных поручений. Кроме этого будут изменения, связанные с маркировкой товаров. И маркетплейсы снова пересматривают тарифы и услуги. Рассказали о главных апрельских нововведениях и вступающих в силу законах, о которых важно знать российскому бизнесу и ИП.
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Меняются правила денежных переводов по бюджетным платежам

С 1 апреля начинает действовать , который обновляет порядок заполнения платежных поручений.

Если кратко, то теперь нужно будет вписывать больше деталей о плательщике и назначении перевода.

В частности:

  • ИП, адвокаты, нотариусы, главы крестьянских фермерских хозяйств вместе со своим ФИО должны указать и статус. То есть, «Иванов Иван Иванович (ИП)». Для юрлиц тут ничего не поменялось.
  • Налоги, взносы, штрафы и пени будут перечисляться как единый налоговый платеж (ЕНП). Для них в строке «КПП плательщика» нужно ставить «0». Свой КПП будут указывать только иностранные юрлица с обособленными подразделениями.
  • В поле «ОКТМО» для ЕНП тоже ставят «0». Для платежей вне ЕНП — восьмизначный ОКТМО, Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

Помимо того, в платежном поручении появляются поля «Фактический плательщик» и «Фактический получатель средств».

Подробнее о них — в таблице

Фактический плательщик                                        Фактический получатель средств             Когда заполняется                                         Что вписывать                          
Платеж проводит представитель налогоплательщика — законный уполномоченный или сторонний специалистКогда деньги перечисляют на лицевой счет организации, внебюджетного фонда или в органы казначействаИНН, КПП (если есть), полное наименование организации или ФИО физлица, за которого вносят платежНаименование, ИНН и КПП организации, в адрес которой идут деньги

Начинается регулирование рынка рассрочки

Одно из самых значимых нововведений месяца — это вступление в силу , который начинает регулировать рынок рассрочки, или сервисов BNPL «покупай сейчас — плати потом», альтернативы традиционным банковским кредитам.

Закон стандартизирует работу таких сервисов, а также должен снизить долю просроченных задолженностей покупателей и повысить защиту заемщиков.

Предоставлять рассрочку смогут только операторы, которыми могут быть:

  • банки;
  • микрофинансовые организации;
  • хозяйственное общество, которое не относится к некредитным финансовым организациям.

Операторы должны отвечать установленным требованиям по размеру капитала (от 5 млн рублей).

Главное нововведение для операторов рассрочек — запрет на скрытые переплаты. Если раньше можно было установить для товара разные цены в зависимости от того, как покупатель его оплачивает, в рассрочку или сразу полным платежом, то теперь так делать нельзя.

Помимо этого:

  • Операторы должны передавать в БКИ информацию о заключении договора на рассрочку суммой свыше 50 000 рублей.
  • Максимальный срок действия рассрочки не может превышать 6 месяцев. А с 1 апреля 2028 года он сократится до 4 месяцев.
  • Оператор должен позволять потребителю погасить всю сумму задолженности или ее часть досрочно. 

Вдобавок на договоры рассрочки распространяются требования «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».

Запускается новый порядок ввоза товаров из ЕАЭС

С 1 апреля для ввоза товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом будет применяться новый порядок: система подтверждения ожидания товаров, СПОТ. Она предназначена для борьбы с «серым» импортом и уклонением от уплаты налогов.

Импортеры будут создавать электронный документ за два дня до поставки ввоза товара из стран ЕАЭС, уплачивать обеспечительный платеж и получать QR-код. Его нужно будет передавать перевозчику — документ с QR-кодом перевозчик покажет сотрудникам таможни по требованию.

Если документа нет или в нем есть нарушения, перевозчику откажут во въезде на территорию РФ.

С 1 апреля система заработает в тестовом режиме. А с 1 июля 2026 года будет действовать полноценный рабочий режим.

Сначала СПОТ будет применяться только для автомобильных перевозок. Позже ее могут распространить на другие виды перевозок — но не ранее 2027 года.

Собрали основные отличия СПОТ на разных этапах в таблицу

    Режим     Обеспечительный платеж                                            Регистрация ДОПП и передача данных                                      Действия с ДОПП и QR-кодом                          Проверка сведений и последствия                                              Ответственность                                        
Тестовый режимНе нужно вносить обеспечительный платеж (и достаточность средств для него оператор СПОТ проверять не будет)Если ДОПП зарегистрирован по итогам автоматизированной проверки, заявитель получает визуализированную ссылку ДОПП и QR-код действуют в полном объеме Если у перевозчика нет ДОПП, информация о результатах проверки не передаётся оператору СПОТЗа нарушение требований закона придется понести ответственность по КоАП (ее предусмотрят позже)
Рабочий режим  Обеспечительный платеж необходимо вносить                                                       —                                                      Отсутствие QR-кода — причина не пустить автомобиль с товаром на территорию РФЕсли сведения в ДОПП не совпадают со сведениями о товаре в документах перевозчика, таможня ставит отметку о недостоверности                                                —                                               

Подробнее о новом механизме мы рассказали в дайджесте новостей бизнеса от 20 марта.

ФНС меняет сроки публикации данных о налоговых платежах (ЕНП) и долгах

С 1 апреля меняется частота публикации открытых данных о единых налоговых платежах (ЕНП) и долгах. Раньше эти сведения ФНС размещала ежеквартально, а теперь будет делать это ежемесячно.

Данные о перечисленных за прошлый год ЕНП с уточнением их принадлежности опубликуют 1 апреля. А информация о долгах по налогам, сборам и взносам на сайте ФНС будет появляться каждый месяц, 25-го числа.

Вступает в силу новый ГОСТ на белый хлеб

С 1 апреля начинает действовать новый ГОСТ для белого хлеба из пшеничной муки — он сменит ГОСТ, который ввели в 1986 году. 

Теперь в рамках ГОСТа можно выпускать белый хлеб овальной формы и массой менее 500 граммов: раньше это было нижней планкой. Также из стандарта убрали рекомендации по стандарту реализации в рознице — они составляли 24 часа от выемки хлеба из печи.

Маркетплейсы начнут по-новому проверять права продавцов на товары

С 1 апреля маркетплейсы получат доступ к реестру товарных знаков Роспатента и будут автоматически проверять права продавцов на бренды.

Они смогут получать информацию об:

  • изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах;
  • зарегистрированных товарных знаках;
  • географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров.

Раньше для проверки права продавцов на бренды маркетплейсы ориентировались только на предоставленные продавцом документы и на обращения правообладателей.

Нововведение позволит лучше бороться с нарушением интеллектуальных прав и быстрее разрешать конфликты между продавцами и правообладателями. Потенциально блокировка карточек с нарушениями может происходить уже на этапе модерации.

Меняются формы документов: счета-фактуры и декларации

Счет-фактуру с 1 апреля составляют по обновленной форме, в которую добавилась строка 5б. Она нужна при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в счет полученных оплат или иных платежей.

Для декларации по НДС также обновилась форма — из-за увеличения ставки с 20% до 22%. В разделе 3 появились строки для отражения в них сумм НДС, которые исчислены по новым ставкам. В разделах 8 и 9 декларации добавлены реквизиты для указания номеров и дат отгрузочных и авансовых счетов-фактур. А в перечне необлагаемых НДС операций появились новые коды.

Декларацию за 1 квартал 2026 года надо подать до 27 апреля 2026 года.

У единой (упрощенной) налоговой декларации тоже новая форма: бланк на одном листе, без ОКАТО, ОКВЭД, номера главы НК РФ и подробных сведений о физлице. ФНС рекомендует использовать ее уже с 1 апреля. Хотя приказ вступит в силу только 6 апреля.

Вступают в силу новые этапы в системе маркировки

Продолжается развитие маркировки в системе «Честный знак».

С 1 апреля:

  • Наступает обязательная маркировка для 2-го этапа в отношении чая и чайных напитков.
  • Начинается обязательная передача сведений через ККТ о выводе из оборота отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.

Помимо того, с 1 апреля будет невозможно продать духи, туалетную воду, пиво и напитки на его основе, воду в упаковке, обувь и шины, если они введены в оборот после 1 сентября 2025 года и их сертификации/декларации о соответствии признаны недействительными. Кассовое оборудование будет автоматически блокировать такие товары.

«Яндекс Маркет» вводит новый тариф и меняет стоимость услуг

«Яндекс Маркет» вводит специальный тариф для недорогих и небольших по объему товаров (до 300 рублей и до 5 л включительно) по моделям FBY и FBS.

Комиссия за размещение и доставку составит:

МодельДоля
  FBY  35% 
  FBS  42% 

Причем, если покупатель вернет такой товар или не заберет, продавец за возврат на склад или в сортцентр не платит. Этот тариф будет применяться вместо других специальных условий (например, вместо тарифа 5% за продажи с витрины) и действовать до конца 2026 года.

Помимо того, «Яндекс Маркет» вводит более детализированные категории: например, «Подставки и столы» превратится в «Подставки для ноутбуков» и «Столики для ноутбуков». Товары будут переноситься в новые категории, и может измениться стоимость их размещения.

А в услуге средней мили для FBY и FBS увеличивается количество порогов (4 вместо 3), доставка товаров объемом меньше 1 л становится дешевле. Сама услуга не может стоить больше 5500 рублей.

Ozon добавляет подписку «Управление отзывами» и вносит изменения в тарифы

С 1 апреля для продавцов на Ozon появляется подписка «Управление отзывами». В нее собрали инструменты для управления обратной связью покупателей, часть которых раньше была в Premium-подписке, а некоторые даже не существовали.

Что входит в «Управление отзывами»:

  • закрепление отзывов на всех товарах;
  • возможность скрыть до 3 отзывов в месяц;
  • автоматические ответы для отзывов и шаблоны, генерация ответов нейросетью;
  • обзор отзывов;
  • галочка рядом с ответами продавца на отзыв, рейтинг магазина на товарах без отзыва;
  • интеграция c Seller API.

Получить эти инструменты по отдельности нельзя. В подписке Premium Pro будет доступна только часть.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Часть продавцов сможет получить бесплатный пробный период в подписке на 7 дней. Потом подписка автоматически продлится по полной стоимости.

А с 6 апреля Ozon вносит изменения в тарифы на логистику и продажу:

  • Для FBO и FBS снижается стоимость логистики: вводятся фиксированные цены на перевозку товара конкретного объема по конкретным направлениям.
  • Для FBO отменяется среднее время доставки, которое повышало стоимость товаров продавца. Теперь будет учитываться то, из какого кластера едет товар к покупателю. Из локального (товар на складе в Воронеже, едет к покупателю в Воронеже) — нет наценки. При продаже вне локальных кластеров она появится.
  • Для FBO, FBS и realFBS пересматривают плату на продажу: появятся тарифы для разных ценовых сегментов, для большинства категорий повышают плату на продажу. Изменение не затронет FBO и FBS позиции до 300 рублей.

Все подробности — в разделе «Комиссии и тарифы» на сайте для продавцов.

