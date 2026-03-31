Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
Меняются правила денежных переводов по бюджетным платежам
С 1 апреля начинает действовать , который обновляет порядок заполнения платежных поручений.
Если кратко, то теперь нужно будет вписывать больше деталей о плательщике и назначении перевода.
В частности:
- ИП, адвокаты, нотариусы, главы крестьянских фермерских хозяйств вместе со своим ФИО должны указать и статус. То есть, «Иванов Иван Иванович (ИП)». Для юрлиц тут ничего не поменялось.
- Налоги, взносы, штрафы и пени будут перечисляться как единый налоговый платеж (ЕНП). Для них в строке «КПП плательщика» нужно ставить «0». Свой КПП будут указывать только иностранные юрлица с обособленными подразделениями.
- В поле «ОКТМО» для ЕНП тоже ставят «0». Для платежей вне ЕНП — восьмизначный ОКТМО, Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.
Помимо того, в платежном поручении появляются поля «Фактический плательщик» и «Фактический получатель средств».
Подробнее о них — в таблице
|Фактический плательщик
|Фактический получатель средств
|Когда заполняется
|Что вписывать
|Платеж проводит представитель налогоплательщика — законный уполномоченный или сторонний специалист
|Когда деньги перечисляют на лицевой счет организации, внебюджетного фонда или в органы казначейства
|ИНН, КПП (если есть), полное наименование организации или ФИО физлица, за которого вносят платеж
|Наименование, ИНН и КПП организации, в адрес которой идут деньги
Начинается регулирование рынка рассрочки
Одно из самых значимых нововведений месяца — это вступление в силу , который начинает регулировать рынок рассрочки, или сервисов BNPL «покупай сейчас — плати потом», альтернативы традиционным банковским кредитам.
Закон стандартизирует работу таких сервисов, а также должен снизить долю просроченных задолженностей покупателей и повысить защиту заемщиков.
Предоставлять рассрочку смогут только операторы, которыми могут быть:
- банки;
- микрофинансовые организации;
- хозяйственное общество, которое не относится к некредитным финансовым организациям.
Операторы должны отвечать установленным требованиям по размеру капитала (от 5 млн рублей).
Главное нововведение для операторов рассрочек — запрет на скрытые переплаты. Если раньше можно было установить для товара разные цены в зависимости от того, как покупатель его оплачивает, в рассрочку или сразу полным платежом, то теперь так делать нельзя.
Помимо этого:
- Операторы должны передавать в БКИ информацию о заключении договора на рассрочку суммой свыше 50 000 рублей.
- Максимальный срок действия рассрочки не может превышать 6 месяцев. А с 1 апреля 2028 года он сократится до 4 месяцев.
- Оператор должен позволять потребителю погасить всю сумму задолженности или ее часть досрочно.
Вдобавок на договоры рассрочки распространяются требования «О персональных данных» и «О защите прав потребителей».
Запускается новый порядок ввоза товаров из ЕАЭС
С 1 апреля для ввоза товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом будет применяться новый порядок: система подтверждения ожидания товаров, СПОТ. Она предназначена для борьбы с «серым» импортом и уклонением от уплаты налогов.
Импортеры будут создавать электронный документ за два дня до поставки ввоза товара из стран ЕАЭС, уплачивать обеспечительный платеж и получать QR-код. Его нужно будет передавать перевозчику — документ с QR-кодом перевозчик покажет сотрудникам таможни по требованию.
Если документа нет или в нем есть нарушения, перевозчику откажут во въезде на территорию РФ.
С 1 апреля система заработает в тестовом режиме. А с 1 июля 2026 года будет действовать полноценный рабочий режим.
Сначала СПОТ будет применяться только для автомобильных перевозок. Позже ее могут распространить на другие виды перевозок — но не ранее 2027 года.
Собрали основные отличия СПОТ на разных этапах в таблицу
|Режим
|Обеспечительный платеж
|Регистрация ДОПП и передача данных
|Действия с ДОПП и QR-кодом
|Проверка сведений и последствия
|Ответственность
|Тестовый режим
|Не нужно вносить обеспечительный платеж (и достаточность средств для него оператор СПОТ проверять не будет)
|Если ДОПП зарегистрирован по итогам автоматизированной проверки, заявитель получает визуализированную ссылку
|ДОПП и QR-код действуют в полном объеме
|Если у перевозчика нет ДОПП, информация о результатах проверки не передаётся оператору СПОТ
|За нарушение требований закона придется понести ответственность по КоАП (ее предусмотрят позже)
|Рабочий режим
|Обеспечительный платеж необходимо вносить
|—
|Отсутствие QR-кода — причина не пустить автомобиль с товаром на территорию РФ
|Если сведения в ДОПП не совпадают со сведениями о товаре в документах перевозчика, таможня ставит отметку о недостоверности
|—
Подробнее о новом механизме мы рассказали в дайджесте новостей бизнеса от 20 марта.
ФНС меняет сроки публикации данных о налоговых платежах (ЕНП) и долгах
С 1 апреля меняется частота публикации открытых данных о единых налоговых платежах (ЕНП) и долгах. Раньше эти сведения ФНС размещала ежеквартально, а теперь будет делать это ежемесячно.
Данные о перечисленных за прошлый год ЕНП с уточнением их принадлежности опубликуют 1 апреля. А информация о долгах по налогам, сборам и взносам на сайте ФНС будет появляться каждый месяц, 25-го числа.
Вступает в силу новый ГОСТ на белый хлеб
С 1 апреля начинает действовать новый ГОСТ для белого хлеба из пшеничной муки — он сменит ГОСТ, который ввели в 1986 году.
Теперь в рамках ГОСТа можно выпускать белый хлеб овальной формы и массой менее 500 граммов: раньше это было нижней планкой. Также из стандарта убрали рекомендации по стандарту реализации в рознице — они составляли 24 часа от выемки хлеба из печи.
Маркетплейсы начнут по-новому проверять права продавцов на товары
С 1 апреля маркетплейсы получат доступ к реестру товарных знаков Роспатента и будут автоматически проверять права продавцов на бренды.
Они смогут получать информацию об:
- изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах;
- зарегистрированных товарных знаках;
- географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров.
Раньше для проверки права продавцов на бренды маркетплейсы ориентировались только на предоставленные продавцом документы и на обращения правообладателей.
Нововведение позволит лучше бороться с нарушением интеллектуальных прав и быстрее разрешать конфликты между продавцами и правообладателями. Потенциально блокировка карточек с нарушениями может происходить уже на этапе модерации.
Меняются формы документов: счета-фактуры и декларации
Счет-фактуру с 1 апреля составляют по обновленной форме, в которую добавилась строка 5б. Она нужна при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в счет полученных оплат или иных платежей.
Для декларации по НДС также обновилась форма — из-за увеличения ставки с 20% до 22%. В разделе 3 появились строки для отражения в них сумм НДС, которые исчислены по новым ставкам. В разделах 8 и 9 декларации добавлены реквизиты для указания номеров и дат отгрузочных и авансовых счетов-фактур. А в перечне необлагаемых НДС операций появились новые коды.
Декларацию за 1 квартал 2026 года надо подать до 27 апреля 2026 года.
У единой (упрощенной) налоговой декларации тоже новая форма: бланк на одном листе, без ОКАТО, ОКВЭД, номера главы НК РФ и подробных сведений о физлице. ФНС рекомендует использовать ее уже с 1 апреля. Хотя приказ вступит в силу только 6 апреля.
Вступают в силу новые этапы в системе маркировки
Продолжается развитие маркировки в системе «Честный знак».
С 1 апреля:
- Наступает обязательная маркировка для 2-го этапа в отношении чая и чайных напитков.
- Начинается обязательная передача сведений через ККТ о выводе из оборота отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.
Помимо того, с 1 апреля будет невозможно продать духи, туалетную воду, пиво и напитки на его основе, воду в упаковке, обувь и шины, если они введены в оборот после 1 сентября 2025 года и их сертификации/декларации о соответствии признаны недействительными. Кассовое оборудование будет автоматически блокировать такие товары.
«Яндекс Маркет» вводит новый тариф и меняет стоимость услуг
«Яндекс Маркет» вводит специальный тариф для недорогих и небольших по объему товаров (до 300 рублей и до 5 л включительно) по моделям FBY и FBS.
Комиссия за размещение и доставку составит:
|Модель
|Доля
|FBY
|35%
|FBS
|42%
Причем, если покупатель вернет такой товар или не заберет, продавец за возврат на склад или в сортцентр не платит. Этот тариф будет применяться вместо других специальных условий (например, вместо тарифа 5% за продажи с витрины) и действовать до конца 2026 года.
Помимо того, «Яндекс Маркет» вводит более детализированные категории: например, «Подставки и столы» превратится в «Подставки для ноутбуков» и «Столики для ноутбуков». Товары будут переноситься в новые категории, и может измениться стоимость их размещения.
А в услуге средней мили для FBY и FBS увеличивается количество порогов (4 вместо 3), доставка товаров объемом меньше 1 л становится дешевле. Сама услуга не может стоить больше 5500 рублей.
Ozon добавляет подписку «Управление отзывами» и вносит изменения в тарифы
С 1 апреля для продавцов на Ozon появляется подписка «Управление отзывами». В нее собрали инструменты для управления обратной связью покупателей, часть которых раньше была в Premium-подписке, а некоторые даже не существовали.
Что входит в «Управление отзывами»:
- закрепление отзывов на всех товарах;
- возможность скрыть до 3 отзывов в месяц;
- автоматические ответы для отзывов и шаблоны, генерация ответов нейросетью;
- обзор отзывов;
- галочка рядом с ответами продавца на отзыв, рейтинг магазина на товарах без отзыва;
- интеграция c Seller API.
Получить эти инструменты по отдельности нельзя. В подписке Premium Pro будет доступна только часть.
Часть продавцов сможет получить бесплатный пробный период в подписке на 7 дней. Потом подписка автоматически продлится по полной стоимости.
А с 6 апреля Ozon вносит изменения в тарифы на логистику и продажу:
- Для FBO и FBS снижается стоимость логистики: вводятся фиксированные цены на перевозку товара конкретного объема по конкретным направлениям.
- Для FBO отменяется среднее время доставки, которое повышало стоимость товаров продавца. Теперь будет учитываться то, из какого кластера едет товар к покупателю. Из локального (товар на складе в Воронеже, едет к покупателю в Воронеже) — нет наценки. При продаже вне локальных кластеров она появится.
- Для FBO, FBS и realFBS пересматривают плату на продажу: появятся тарифы для разных ценовых сегментов, для большинства категорий повышают плату на продажу. Изменение не затронет FBO и FBS позиции до 300 рублей.
Все подробности — в разделе «Комиссии и тарифы» на сайте для продавцов.