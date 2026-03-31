Подробнее о новом механизме мы рассказали в дайджесте новостей бизнеса от 20 марта.

ФНС меняет сроки публикации данных о налоговых платежах (ЕНП) и долгах

С 1 апреля меняется частота публикации открытых данных о единых налоговых платежах (ЕНП) и долгах. Раньше эти сведения ФНС размещала ежеквартально, а теперь будет делать это ежемесячно.

Данные о перечисленных за прошлый год ЕНП с уточнением их принадлежности опубликуют 1 апреля. А информация о долгах по налогам, сборам и взносам на сайте ФНС будет появляться каждый месяц, 25-го числа.

Вступает в силу новый ГОСТ на белый хлеб

С 1 апреля начинает действовать новый ГОСТ для белого хлеба из пшеничной муки — он сменит ГОСТ, который ввели в 1986 году.

Теперь в рамках ГОСТа можно выпускать белый хлеб овальной формы и массой менее 500 граммов: раньше это было нижней планкой. Также из стандарта убрали рекомендации по стандарту реализации в рознице — они составляли 24 часа от выемки хлеба из печи.

Маркетплейсы начнут по-новому проверять права продавцов на товары

С 1 апреля маркетплейсы получат доступ к реестру товарных знаков Роспатента и будут автоматически проверять права продавцов на бренды.

Они смогут получать информацию об:

изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах;

зарегистрированных товарных знаках;

географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров.

Раньше для проверки права продавцов на бренды маркетплейсы ориентировались только на предоставленные продавцом документы и на обращения правообладателей.

Нововведение позволит лучше бороться с нарушением интеллектуальных прав и быстрее разрешать конфликты между продавцами и правообладателями. Потенциально блокировка карточек с нарушениями может происходить уже на этапе модерации.

Меняются формы документов: счета-фактуры и декларации

Счет-фактуру с 1 апреля составляют по обновленной форме, в которую добавилась строка 5б. Она нужна при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в счет полученных оплат или иных платежей.

Для декларации по НДС также обновилась форма — из-за увеличения ставки с 20% до 22%. В разделе 3 появились строки для отражения в них сумм НДС, которые исчислены по новым ставкам. В разделах 8 и 9 декларации добавлены реквизиты для указания номеров и дат отгрузочных и авансовых счетов-фактур. А в перечне необлагаемых НДС операций появились новые коды.

Декларацию за 1 квартал 2026 года надо подать до 27 апреля 2026 года.

У единой (упрощенной) налоговой декларации тоже новая форма: бланк на одном листе, без ОКАТО, ОКВЭД, номера главы НК РФ и подробных сведений о физлице. ФНС рекомендует использовать ее уже с 1 апреля. Хотя приказ вступит в силу только 6 апреля.

Вступают в силу новые этапы в системе маркировки

Продолжается развитие маркировки в системе «Честный знак».

С 1 апреля:

Наступает обязательная маркировка для 2-го этапа в отношении чая и чайных напитков.

Начинается обязательная передача сведений через ККТ о выводе из оборота отдельных видов смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.

Помимо того, с 1 апреля будет невозможно продать духи, туалетную воду, пиво и напитки на его основе, воду в упаковке, обувь и шины, если они введены в оборот после 1 сентября 2025 года и их сертификации/декларации о соответствии признаны недействительными. Кассовое оборудование будет автоматически блокировать такие товары.

«Яндекс Маркет» вводит новый тариф и меняет стоимость услуг

«Яндекс Маркет» вводит специальный тариф для недорогих и небольших по объему товаров (до 300 рублей и до 5 л включительно) по моделям FBY и FBS.