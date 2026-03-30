Не то пальто: 6 причин, почему покупатели возвращают товар на маркетплейсе и как все исправить
*Источник: Data Insight
У покупателя не совпали ожидание и реальность
Это одна из главных причин возвратов — разрыв между тем, что клиент увидел на экране, и тем, что он достал из коробки.
Проблема может возникнуть из-за того, что бренд старался создать идеальную картинку в карточке: правильный свет, ретушь, аккуратная посадка, «дорогой» цвет после ретуши. Или вообще залили рендеры вместо реальных фотографий. А на деле — ткань проще, оттенок другой, посадка не как на модели.
Карточка товара и описание должны отражать реальность, это буквально договор с покупателем.
Особенно критично это для категорий, где важны тактильные ощущения: одежда, аксессуары, мебель.
Если вы не дали клиенту возможность оценить товар удаленно с помощью качественного контента, он будет оценивать его при получении.
В попытке показать товар в выгодном свете важно не переборщить и сохранить реальную картинку. Если ваш товар слишком плохо выглядит вживую, стоит ли его продавать?
Решение у этой проблемы простое: реальные фото, видео, детали крупным планом. Показывайте товар таким, какой он есть, — со всех сторон, в формате 360° или с видеообзором. В разных условиях и с честной передачей цвета и фактуры. На некоторых маркетплейсах есть ИИ-примерка — подключайтесь к ней.
Lamoda в 2026 году предложила покупателям онлайн-примерку, которая построена на диффузионных моделях и генеративных нейросетях. Она помогает оценить дизайн и фасон продукта, сочетаемость с внешностью.
Чем больше информации вы дадите клиенту до покупки, тем меньше шансов, что он захочет вернуть товар после получения.
Также несовпадение ожиданий и реальности происходит из-за банальных ошибок: неправильный размер, характеристики, комплектация. И если такое происходит часто, это снижает доверие к продавцу и увеличивает процент возвратов.
В карточке приведена неполная информация
Еще одна причина возвратов — это когда покупатель не нашел в карточке нужной информации, заказал, а потом оказалось, что товар ему не подходит.
Это особенно критично в технике и любых «сложных» товарах. Нет точных характеристик, не указана совместимость, не раскрыта комплектация.
Для технологичных товаров отсутствие в карточке ключевых характеристик равносильно провалу. Покупатель, не найдя нужных данных, вынужден действовать наугад. Получив устройство, которое не стыкуется с его оборудованием или не отвечает профессиональным требованиям, он с высокой вероятностью оформит возврат.
По словам Анны Парсаловой, при создании карточек товаров часто используется «шаблонный подход», когда описание копируется с личного сайта или других SKU без адаптации под специфику маркетплейса. Это становится причиной недостаточности информации.
Чтобы карточка эффективно отвечала потребностям клиентов, важно регулярно анализировать отзывы и вопросы, выявлять типичные проблемы и переносить их в характеристики или раскрывать через контент.
Елена Королева также отмечает, что проблема может возникнуть и при плохой инструкции. Товар и упаковка могут быть качественными, но если покупатель не разберется с тем, как его использовать (речь идет не о рядовых продуктах), то может возникнуть негатив.
Заказ потерял товарный вид
Даже если с самим товаром все в порядке, его легко «убить» на этапе доставки. Если он доехал помятым, поцарапанным или в разорванной коробке — клиент его не примет.
Во время транспортировки товар проходит через множество рук: ваш склад, сортировочный центр, курьерская служба, пункт выдачи. На каждом этапе упаковка испытывает нагрузки. И если вы сэкономили на коробке, скотче или внутренних фиксаторах — товар пострадает.
Хрупкие предметы — электроника, предметы искусства — требуют особой упаковки. Пришедший с царапинами корпус или разбитый экран гарантирует возврат и наносит ущерб репутации бренда.
Но также не всегда дело в пострадавшем товаре, ведь любая покупка — это еще и впечатления, и первое — упаковка. Если она выглядит так, будто посылку пинали ногами, у клиента уже формируется негатив.
В погоне за экономией важно не рисковать своей репутацией. Покупатель часто платит не только за сам товар, но и за эмоции, которые получает от покупки.
Это не значит, что нужно упаковывать каждый SKU в подарочную коробку с бантиком. Но упаковка должна выполнять две функции: защищать товар в пути и не создавать у клиента ощущения, что ему прислали что-то второсортное.
Проблема с упаковкой или с самим товаром может возникнуть еще и потому, что он активно катается от одного покупателя к другому.
Дмитрий Ковпак, основатель проекта «Акселератор АКС», предлагает внедрить «индекс полезного пробега». Если товар возвращается более двух раз, его нужно немедленно снимать с продажи и утилизировать или переупаковывать локально.
Каждый лишний круг возврата физически убивает товар: коробка рвется, упаковка пачкается, а стоимость хранения (которая, по данным 2025 года, выросла на 15–20%) «съедает» остатки смысла этой сделки. Лучше списать один артикул сразу, чем позволить ему совершить пять кругов по стране и принести вам чистый убыток в размере трех его себестоимостей.
Произошел рассинхрон партий
Вы продали первую партию идеального качества, получили отзывы, а вторая партия от того же завода пришла с чуть другим оттенком или составом ткани. Покупатель идет за «тем самым» товаром из отзывов, а получает «немного не то». В итоге — возврат.
Чтобы этого избежать, нужно внедрить систему «калибровки» каждой поставки.
Лучше потратить два дня на пересъемку одного-двух кадров в карточке для новой партии, чем получить волну возвратов и обрушить рейтинг, который вы строили месяцами.
А если в партии на маркетплейсе обнаруживается производственный брак, оптимальное решение, по мнению Анны Парсаловой, может заключаться в вывозе или распродаже по сниженной цене с честным указанием несоответствия в контенте.
Товар попал к нецелевой аудитории
Елена Королева отмечает, что проблемой могут быть и нецелевые карточки: товар предназначается для одной аудитории, а карточка привлекает другую.
Часто это происходит из-за неправильного позиционирования.
Например, вы преподносите товар через «премиальный» контент при продаже продукта сегмента «эконом» — это ловушка. Красивая глянцевая съемка с дорогим реквизитом может привлечь покупателя, привыкшего к люксу. Но, когда такой клиент получит на ПВЗ товар в дешевом зип-пакете с торчащими нитками или из бюджетного пластика, он испытает острое разочарование.
Или вы продаете легкий городской рюкзак, но позиционируете его как спутник в походах. Покупателю важно нагрузить его экипировкой, чтобы он был способен выдержать определенный вес и погодные воздействия. В итоге — негативный отзыв и возврат. Четкое позиционирование, например, «рюкзак для ноутбука и прогулок по городу», сразу отсекает тех, кому нужно снаряжение для Эвереста.
Чтобы минимизировать этот риск, важно четко понимать свою целевую аудиторию и адаптировать под нее визуал и сценарии взаимодействия с продуктом. Кроме того, корректно выстроенная ценовая политика — без демпинга — помогает естественным образом отсечь нецелевых покупателей.
Продавец демпингует и привлекает случайную аудиторию
Следующая причина — это, по сути, продолжение истории с нецелевой аудиторией, но о ней стоит говорить отдельно. Речь о ситуации, когда низкая цена становится главным магнитом для возвратов и привлекает не лояльную аудиторию, а случайную.
Демпинг привлекает любителей «попробовать» — заказали и вернули.
Когда товар стоит «подозрительно дешево», он начинает привлекать не только целевую аудиторию, но и людей, которые покупают без особой мотивации на импульсе — «на всякий случай», «посмотреть», «а вдруг зайдет».
Для них это эксперимент. И вернуть такой заказ — нормальный сценарий.
Это проблема, ведь такие возвраты не предотвратить, например, качественным контентом, а заказ может вернуться в использованном виде. Также вы теряете деньги на логистике дважды: туда и обратно.
Самый очевидный способ не привлекать проблемных клиентов — перестать демпинговать. Цена должна быть адекватна рыночной.
Но даже так не всегда удается исключить любителей попробовать и отказаться.
Как говорит Антон Сиземин, проблема возвратов часто упирается в человеческий фактор. Яркий пример — недобросовестные действия со стороны покупателя или продавца. В этом случае текущая система дает сбой.
Площадкам электронной коммерции сложно выступать модератором спора, так как изначально присутствует умысел одной из сторон.
В ОАЭ подобная проблематика отношений между продавцом и покупателем решена через культуру взаимоотношений, а нам, вероятно, нужны технические меры. Например, внедрение легкой версии банковского скоринга для покупателей и продавцов сделает процесс прозрачнее и честнее для всех участников.
Как бороться с возвратами товаров на маркетплейсах
Возвраты не случайны, это индикатор того, как работает ваш бизнес: контент, закупки, упаковка, позиционирование. И чтобы устранить ошибки, нужно начать с нормальной диагностики.
Первый шаг — понять, проблема это или норма
Начинайте с простого: сравните свой процент возвратов с рынком. Если у вас 50%, а в категории 40% — это сигнал. Если цифры на уровне ниши, возможно, дело в специфике товара, а не в ошибках.
Для одежды, обуви и аксессуаров в 2025 году доля возвратов колебалась от 15% до 45%, по данным Shift. В D2C-каналах она ниже, чем на крупных (универсальных) маркетплейсах.
Важно заранее просчитать юнит-экономику и понять, где выгоднее принять возврат, а также системно анализировать сигналы: что соответствует норме, а что выходит за ее пределы.
Ключевое — не исключать возвраты, а держать их в управляемой зоне.
Второй шаг — собрать данные
И здесь важно не ограничиваться одной метрикой.
Во-первых, смотрю официальные причины из ЛК. Во-вторых, анализирую отзывы — там часто скрыты реальные претензии. В-третьих, изучаю чаты поддержки: вопросы до покупки показывают, где у клиента были сомнения.
Дополнительно следует делать контрольные закупки.
Иногда проблема банально в том, что фактические параметры товара не совпадают с заявленными — например, разные партии могут отличаться по размеру, то есть размер L из одной партии оказывается M из другой.
Чтобы получать не формальные, а истинные причины, мы кладем в упаковку QR-код с прямой ссылкой на чат и призывом «Есть проблема? Решим ее быстрее!».
Третий шаг — провести систематизацию
Систематизация необходима, поскольку повторяющиеся проблемы часто воспринимаются как единичные случаи, а различные источники данных — отзывы, причины возвратов, логистика — не анализируются в совокупности. В результате теряются приоритеты.
Эффективный подход — выявить топ причин возвратов и оценить их долю в общей статистике, затем приоритизировать по влиянию и на основе анализа сформировать решения. Так появляется четкий план действий, который впоследствии можно формализовать и регламентировать.
Все причины возвратов нужно разложить по группам и анализировать в связке с другими метриками.
|Метрики
|Вывод
|Возможные причины и действия
|Возвраты растут при падении рейтинга
|Товар разочаровывает. Это ошибка в качестве или описании
|Проверить качество товара, соответствие описания и фотографий, уточнить характеристики
|Высокая конверсия, а затем высокий возврат
|Карточка красиво продает, но обманывает ожидания, привлекает не тех покупателей
|Пересмотреть описание, убрать преувеличения, уточнить целевую аудиторию
|Много возвратов и негативных отзывов не о браке
|Ошибка позиционирования, товар не нашел свою аудиторию
|Проанализировать аудиторию, скорректировать позиционирование, возможно, изменить подачу или сегментировать предложение
Четвертый шаг — провести A/B-тесты
Принцип тестов — не продать больше любой ценой, а продать правильнее.
Что можно тестировать:
Визуал. Не ограничивайтесь студийными фото. Добавляйте в тестовую группу «живые» фотографии: на разных типах фигур для одежды, в реальном интерьере для товаров для дома, с предметами для масштаба.
Размерные сетки. Вместо абстрактных S, M, L давайте конкретные параметры. Рабочий формат: «Рост 178, вес 82, на фото размер L».
Видеообзоры. Они показывают товар в динамике, дают представление о фактуре, масштабе и особенностях использования.
Важный момент: в видео стоит честно говорить об ограничениях. «Куртка коротковата на высокий рост» или «Этот пылесос весит 2,5 кг, им неудобно мыть потолок» — такие фразы могут отпугнуть часть аудитории, но те, кто все равно купит, будут готовы к этим особенностям.
Дополнительную информацию — блок «Важно знать перед покупкой». Он может слегка снизить конверсию, но зато резко отсекает импульсные покупки и, как следствие, возвраты.
Смотрите на возвраты по конкретным SKU и версиям карточки. Поменяли фото или описание — через 2–3 недели оцените, как изменился процент возвратов именно по этому артикулу.
Помимо A/B-тестов можно проводить сплит-тестирование нескольких вариантов креативов, чтобы найти визуал, который формирует верные ожидания. А для глубоких проблем товара — фокус-группы и интервью.
Дополнительный шаг — выстроить системный анализ
Анна Парсалова советует создать «базу решений», где фиксируются проведенные тесты и их результаты — что сработало, а что нет. При этом важно, чтобы процесс анализа был регулярным: это позволит постепенно выстроить эффективный рабочий процесс и использовать накопленный опыт для принятия обоснованных решений.
И для того, чтобы система работала, нужно чтобы за нее кто-то отвечал. В зрелой команде это аналитик качества. В небольшом проекте — основатель или менеджер.
Задача такого человека — проводить опросы, организовывать фокус-группы, разбирать кейсы.
Даже если раз в месяц вы вручную разбираете 20–30 кейсов — вы уже создаете систему.
Возвраты на маркетплейсах — это не приговор и не случайность, а индикатор того, насколько точно вы управляете ожиданиями клиента. И благодаря системному подходу вы сможете превратить его в честную обратную связь и снизить процент возвратов, сделать продукт лучше, а клиентов — лояльнее.