*Источник: ТГ-канал Минцифры России

Как законопроект модернизирует «Почту России»

Главная инициатива в проекте Минцифры — это обязательство для маркетплейсов из реестра цифровых платформ открывать свои ПВЗ в отделениях «Почты России» или доставлять заказы туда напрямую.

Помимо того, «Почта» сможет:

продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях;

размещать рекламу на платежках ЖКУ;

получить статус уполномоченной организации с правом доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах;

привлекать сторонние компании или ИП для доставки коммерческих посылок.

Как считает Дмитрий Ковпак, основатель проекта «Акселератор АКС», этот законопроект, по сути, преобразует «Почту России» в огромный центр бытовых услуг, работающий за счет ресурсов процветающих частных компаний. Основной задачей государства в этом контексте является финансовое восстановление почтового оператора.