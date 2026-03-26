26 марта 2026, 09:07

Маркетплейсы переедут на почту: поможет ли «Почте России» законопроект Минцифры и чем обернется для россиян

Минцифры направило* в правительство законопроект, который предлагает внести системные изменения в работу «Почты России». Одна из инициатив — появление пунктов выдачи заказов маркетплейсов из реестра цифровых платформ в почтовых отделениях или прямая доставка заказов туда. Узнали у экспертов, что это принесет почте, бизнесу и обычным потребителям.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

*Источник: ТГ-канал Минцифры России

Как законопроект модернизирует «Почту России»

Главная инициатива в проекте Минцифры — это обязательство для маркетплейсов из реестра цифровых платформ открывать свои ПВЗ в отделениях «Почты России» или доставлять заказы туда напрямую.

Помимо того, «Почта» сможет:

  • продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях;
  • размещать рекламу на платежках ЖКУ;
  • получить статус уполномоченной организации с правом доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах;
  • привлекать сторонние компании или ИП для доставки коммерческих посылок.

Как считает Дмитрий Ковпак, основатель проекта «Акселератор АКС», этот законопроект, по сути, преобразует «Почту России» в огромный центр бытовых услуг, работающий за счет ресурсов процветающих частных компаний. Основной задачей государства в этом контексте является финансовое восстановление почтового оператора.

Вместо перестройки внутренних процессов ведомство решило привлечь средства и клиентов известных торговых платформ. Для граждан это будет означать, что их обычное почтовое отделение превратится в многофункциональный сервис, где можно решить множество задач одновременно.

Дмитрий Ковпак
основатель проекта «Акселератор АКС», эксперт по товарному бизнесу с Китаем

Главным плюсом инициативы становится то, что она повысит доступность товаров для жителей сел и малых городов.

Как объясняет Дмитрий Ковпак, крупным торговым площадкам часто невыгодно открывать свои пункты выдачи в маленьких населенных пунктах. «Почта» уже находится там, поэтому жители глубинки смогут заказывать те же товары, что и москвичи. А объединение всех государственных уведомлений и возможности купить лекарства в одном месте может сэкономить время людям в регионах с плохой инфраструктурой.

Но есть и обратная сторона этой медали.

Какие проблемы есть у законопроекта

Инициатива Минцифры на данный момент неоднозначна, поскольку может создать сложности и для самих маркетплейсов, и для «Почты России».

Может пострадать сервис в почтовых отделениях

По мнению Дмитрия Ковпака, основной минус касается качества сервиса в городах.

Почтовые отделения часто страдают от нехватки персонала и медленной работы. Если добавить к выдаче пенсий и приему писем огромный поток покупателей из интернет-магазинов, очереди станут бесконечными.

Процессы выдачи посылок у частников и у государства сильно отличаются по скорости. Смешивание этих систем может привести к тому, что забирать заказ придется часами.

Нововведения создадут риски для рынка

Антон Сиземин, коммерческий директор маркетплейса WEE.ae, отмечает, что инициатива Минцифры может привести к ограничению операционной гибкости коммерческих платформ, снижению конкуренции в логистике и фармретейле.

Эффективность государственной почты целесообразнее повышать через модернизацию сервисов и развитие конкуренции, а не через административные меры, перераспределяющие рыночные возможности, — например, обязательное использование инфраструктуры «Почты России» без учета экономической целесообразности для бизнеса.

Антон Сиземин
коммерческий директор маркетплейса WEE.ae

По словам эксперта, цифровизация госкоммуникаций снижает нагрузку на физическую логистику и повышает прозрачность доставки юридически значимых сообщений. Привлечение частных операторов к выполнению государственных задач возможно на конкурсной основе — это стимулирует качество и снижает издержки.

Опыт ОАЭ демонстрирует подобный подход: многие государственные коммуникации либо переведены в цифровую форму, либо делегированы коммерческим логистическим операторам (например, Aramex).

Цены на товары и услуги могут вырасти

Как объясняет Дмитрий Ковпак, торговые площадки будут вынуждены платить за аренду помещений и работу сотрудников почты. Эти расходы компании не будут оплачивать из своего кармана. Они просто поднимут стоимость товаров или доставки для конечного потребителя.

Получается, что за спасение убыточной государственной структуры в конечном счете заплатит каждый покупатель.

Помимо того, эксперт отмечает, что почтовые отделения не предназначены для продажи медикаментов — там не созданы подходящие условия для хранения таких товаров. И обеспечить их в масштабах страны трудно.

В результате, как считает Дмитрий Ковпак, мы видим попытку объединить современный быстрый бизнес с медленной государственной машиной. Такое принудительное партнерство может затормозить развитие технологий доставки в стране. Когда компании заставляют работать по единому шаблону, исчезает стимул придумывать что-то новое и лучшее для клиента. Вместо улучшения собственной работы «Почта России» просто получает право использовать достижения частного сектора.

