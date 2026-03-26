Маркетплейсы переедут на почту: поможет ли «Почте России» законопроект Минцифры и чем обернется для россиян
Как законопроект модернизирует «Почту России»
Главная инициатива в проекте Минцифры — это обязательство для маркетплейсов из реестра цифровых платформ открывать свои ПВЗ в отделениях «Почты России» или доставлять заказы туда напрямую.
Помимо того, «Почта» сможет:
- продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях;
- размещать рекламу на платежках ЖКУ;
- получить статус уполномоченной организации с правом доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах;
- привлекать сторонние компании или ИП для доставки коммерческих посылок.
Как считает Дмитрий Ковпак, основатель проекта «Акселератор АКС», этот законопроект, по сути, преобразует «Почту России» в огромный центр бытовых услуг, работающий за счет ресурсов процветающих частных компаний. Основной задачей государства в этом контексте является финансовое восстановление почтового оператора.
Вместо перестройки внутренних процессов ведомство решило привлечь средства и клиентов известных торговых платформ. Для граждан это будет означать, что их обычное почтовое отделение превратится в многофункциональный сервис, где можно решить множество задач одновременно.
Главным плюсом инициативы становится то, что она повысит доступность товаров для жителей сел и малых городов.
Как объясняет Дмитрий Ковпак, крупным торговым площадкам часто невыгодно открывать свои пункты выдачи в маленьких населенных пунктах. «Почта» уже находится там, поэтому жители глубинки смогут заказывать те же товары, что и москвичи. А объединение всех государственных уведомлений и возможности купить лекарства в одном месте может сэкономить время людям в регионах с плохой инфраструктурой.
Но есть и обратная сторона этой медали.
Какие проблемы есть у законопроекта
Инициатива Минцифры на данный момент неоднозначна, поскольку может создать сложности и для самих маркетплейсов, и для «Почты России».
Может пострадать сервис в почтовых отделениях
По мнению Дмитрия Ковпака, основной минус касается качества сервиса в городах.
Почтовые отделения часто страдают от нехватки персонала и медленной работы. Если добавить к выдаче пенсий и приему писем огромный поток покупателей из интернет-магазинов, очереди станут бесконечными.
Процессы выдачи посылок у частников и у государства сильно отличаются по скорости. Смешивание этих систем может привести к тому, что забирать заказ придется часами.
Нововведения создадут риски для рынка
Антон Сиземин, коммерческий директор маркетплейса WEE.ae, отмечает, что инициатива Минцифры может привести к ограничению операционной гибкости коммерческих платформ, снижению конкуренции в логистике и фармретейле.
Эффективность государственной почты целесообразнее повышать через модернизацию сервисов и развитие конкуренции, а не через административные меры, перераспределяющие рыночные возможности, — например, обязательное использование инфраструктуры «Почты России» без учета экономической целесообразности для бизнеса.
По словам эксперта, цифровизация госкоммуникаций снижает нагрузку на физическую логистику и повышает прозрачность доставки юридически значимых сообщений. Привлечение частных операторов к выполнению государственных задач возможно на конкурсной основе — это стимулирует качество и снижает издержки.
Опыт ОАЭ демонстрирует подобный подход: многие государственные коммуникации либо переведены в цифровую форму, либо делегированы коммерческим логистическим операторам (например, Aramex).
Цены на товары и услуги могут вырасти
Как объясняет Дмитрий Ковпак, торговые площадки будут вынуждены платить за аренду помещений и работу сотрудников почты. Эти расходы компании не будут оплачивать из своего кармана. Они просто поднимут стоимость товаров или доставки для конечного потребителя.
Получается, что за спасение убыточной государственной структуры в конечном счете заплатит каждый покупатель.
Помимо того, эксперт отмечает, что почтовые отделения не предназначены для продажи медикаментов — там не созданы подходящие условия для хранения таких товаров. И обеспечить их в масштабах страны трудно.
В результате, как считает Дмитрий Ковпак, мы видим попытку объединить современный быстрый бизнес с медленной государственной машиной. Такое принудительное партнерство может затормозить развитие технологий доставки в стране. Когда компании заставляют работать по единому шаблону, исчезает стимул придумывать что-то новое и лучшее для клиента. Вместо улучшения собственной работы «Почта России» просто получает право использовать достижения частного сектора.