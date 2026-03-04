Комиссии, тарифы и правила для продавцов увеличиваются и меняются

Главной проблемой стали растущие комиссии и сборы крупнейших маркетплейсов. За три года, с начала 2023 года по конец 2025 года, они выросли на 58–63%, как сообщила Ассоциация представителей электронной коммерции (АПЭТ).

Помимо того, подорожали и логистические услуги — на 33–89%, и, соответственно, общая нагрузка на продавцов.

Конкретный размер комиссии зависит от категории товара, его стоимости, модели логистики.