Начните с аудитории

Карточка работает тогда, когда вы точно знаете, кто покупает и зачем. Разные сегменты покупателей — разные акценты.

Поэтому, чтобы карточка товара на маркетплейсе разговаривала с конкретным человеком его языком, пропишите портреты ваших покупателей: их мотивы, страхи и главные «боли».

_Если антисептик для мамочки — это безопасность и сертификаты, то для строителя Петровича в приоритете будут стойкость, срок службы, защита от жуков на годы. _

Распакуйте продукт

Нужно выйти за рамки базовых характеристик и найти так называемые «артефакты» — неоспоримые доказательства качества. Это могут быть материалы, технология, особенности конструкции, срок службы, комплектация, цифры, сертификаты, честные «до/после» или развернутые реальные отзывы с фото.