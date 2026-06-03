Как оформить карточку товара на маркетплейсе, чтобы повысить продажи: 10 рекомендаций
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*Опрос «Яндекс Маркета». Источник: Cossa
Начните с аудитории
Карточка работает тогда, когда вы точно знаете, кто покупает и зачем. Разные сегменты покупателей — разные акценты.
Поэтому, чтобы карточка товара на маркетплейсе разговаривала с конкретным человеком его языком, пропишите портреты ваших покупателей: их мотивы, страхи и главные «боли».
_Если антисептик для мамочки — это безопасность и сертификаты, то для строителя Петровича в приоритете будут стойкость, срок службы, защита от жуков на годы. _
Распакуйте продукт
Нужно выйти за рамки базовых характеристик и найти так называемые «артефакты» — неоспоримые доказательства качества. Это могут быть материалы, технология, особенности конструкции, срок службы, комплектация, цифры, сертификаты, честные «до/после» или развернутые реальные отзывы с фото.
Из этого массива выберите 3–5 якорных свойств — именно они станут основой позиционирования.
Определитесь с позиционированием
По какой характеристике вас должен запомнить покупатель? Премиально? Надежно? Универсально? Может, быстро и удобно?
Даже одинаковые товары продаются по-разному, если вы заняли правильное «место в голове». Позиционирование формирует тон карточки, стиль визуала и тип аргументов.
Продумайте главное фото
Главный слайд нужно сделать «кликабельным». Его будут видеть маленьким в общей ленте товаров, и покупатели должны заметить, понять, кликнуть. Не нужно выкладывать на него все и сразу, даже если вам очень хочется рассказать обо всех преимуществах.
Здесь работает простая формула: товар занимает большую часть площади, фон — не отвлекает, а подчеркивает достоинства, а текст сводится к 1–3 коротким и читаемым посылам.
Проведите тест спичечного коробка (a.k.a. тест бабушки): уменьшите картинку до размера спичечного коробка и ответьте на три вопроса: что это, что продаем, читабельно ли главное?
Если товар и смысл не считываются за пару секунд — визуал перегружен.
- Создай изображение продукта для волос, не меняя саму банку. Окружи продукт шелковистыми, струящимися локонами светлых русых волос, создавая эффект мягкости и объема. Используй спокойные светло-русые оттенки для волос и глубокий синий для контейнера. Выдели крупными белыми буквами текст «кератин» сверху и под ним «500 мл» меньшим размером. Содействуй созданию чистого, роскошного и профессионального образа. Обеспечь высокую детализацию и качество изображения.
- Создайте изображение с отправленным продуктом, не меняя его деталей. Продукт должен находиться в правой части кадра, занимать максимальную площадь кадра, слегка повернут для видимости этикетки, с хорошей освещенностью. На фоне — темные, блестящие, волнистые волосы, создающие объем и движение. В верхней части изображения белыми буквами напишите «несмываемый праймер». В нижней части перечислите преимущества продукта: «мгновенно очерчивает завиток», «увлажнение и блеск», «интенсивный уход без увлажнения». Обеспечьте высокое качество изображения и четкость текста.
Выстройте сценарий карточки
Все фотографии в карточке после главной нужно собирать через продуманный сценарий. Каждый следующий слайд должен вести к кнопке «Добавить в корзину», последовательно снимать возражения и раскрывать пользу.
Несколько рекомендаций и советов:
- Поддерживайте визуальную преемственность в верстке, цветах и композиции — слайды должны быть оформлены в едином стиле.
- Чередуйте рациональное с эмоциональным, сочетайте факты с элементами, которые вызывают чувство «хочу».
- Меняйте ракурсы и используйте крупные планы, чтобы показать детали — текстуры, стыки, интерфейсы.
- Демонстрируйте товар «в жизни» — через лайфстайл, ролевые модели или конкретные ситуации, как применяют продукт.
- Показывайте «до/после», где это уместно. Лучше избегать фейковых или шокирующих примеров — они работают только в дешевых продуктах, от которых ждут эффекта «волшебной таблетки».
- Подкрепляйте доказательствами: сертификацией, отзывами и рекомендациями.
В идеале цепочку строят так, чтобы сначала дать ключевые особенности товара, потом показать его применение, — то есть затронуть рациональные аспекты.
Дальше нужно работать с эмоциями: отработка возражений, подтверждение эффективности и качества товара, информация о бренде, создании продукта.
Усильте карточку МАДами
МАДы — это маркетингово-активные добавки: смысловые и визуальные элементы, которые делают карточку товара заметнее, привлекательнее и «вкуснее» для покупателя.
Контент на маркетплейсах перестал носить только функциональный характер и стал конкурировать за внимание с развлекательным контентом в соцсетях. Поэтому, как и в жизни, вашей карточки для полной яркости не хватает добавок, а где-то и усилителей вкуса.
Какие МАДы можно использовать:
- Триггеры, которые служат спусковым крючком для покупки, например, «идеально для осени» или «лимитированная серия»
- Эмоции, которые передаются через свет, цвет и композицию, ведь часто мы сначала покупаем на чувствах, а потом ищем логические оправдания.
- Ассоциации: быстрые смысловые мостики, где лен означает натуральность, а перья — невесомость.
- Креатив: не эпатаж ради клика, а идея, которая снижает стоимость привлечения и бьет по баннерной слепоте. Например, неожиданная подпись, игра формы, умный визуальный ход.
Главное, чтобы эти приемы были честными и попадали в культурные коды вашей аудитории.
Используйте выразительные приемы
Учитывайте клиповое мышление пользователей — информация должна считываться за секунды.
Поэтому:
- Размер объекта на главном фото — чем крупнее и выразительнее, тем выше его конверсия.
- Один акцентный цвет/контраст, все остальное служит ему, взгляд должен падать в одно место.
- «Воздух» — пустое пространство поможет донести основную мысль до клиента, который и так перегружен информацией.
- Динамику — движение считывается быстрее статики, например летящая ткань, струя воды, жест руки.
- Текста минимум, смысла — максимум.
- Один слайд — одна мысль. Используйте глаголы действия, без канцелярита и «воды».
Покупатель скроллит быстро. Чем лаконичнее и выразительнее визуал — тем легче донести суть.
Продумайте заголовок
Заголовок — это первое, что видит покупатель. По сути, кратчайшая и самая важная презентация вашего товара, которая умещается в одну строку. Он должен быть максимально понятным, содержать ключевые слова для попадания в поисковую выдачу и раскрывать ценность товара.
Пишите так, как говорите — ясно и просто. Добавьте 2–3 слова о главном преимуществе: «водоотталкивающая ткань», «подходит для подарка».
Обоснуйте цену визуально
Покупатель оценивает не только сам товар, но и уровень визуала. Особенно это заметно в фэшн-сегменте. Но в целом справедливо для любых категорий.
Хорошая съемка, аккуратный дизайн, чистая подача, стиль — все это работает как нематериальное доказательство ценности. Если карточка товара выглядит «дороже», покупатель воспринимает товар так же.
Используйте rich-контент как мини-воронку
Rich-контент — это расширенный визуально-текстовый блок внутри карточки товара на маркетплейсе. Он позволяет рассказать о продукте гораздо глубже, чем стандартные фото и описание. Но работает по тому же принципу: сначала захват внимания, затем польза, дальше доказательство, потом мягкое приглашение к покупке.
Здесь можно рассказать о бренде, о технологии, показать социальное доказательство, представить товар в разных сценариях. Только не переписывайте карточку — ее нужно усилить новыми ракурсами.
Где-то можно дублировать информацию с карточки, но раскрывать ее с другой стороны. А где-то можно показать обобщающие слайды про компанию и социальные доказательства.
Карточка товара на маркетплейсе — главный продавец. Уделите внимание деталям — от цепляющего заголовка и качественных фото до создания сценария покупки — и вы создадите мощный инструмент для роста продаж. Каждый элемент ведет покупателя к одной цели — кнопке «Купить». Сделайте так, чтобы на этом пути у него не осталось ни одного вопроса или сомнения. Тогда продажи не заставят себя ждать.