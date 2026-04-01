В России хотят брать деньги за переписку с властями. Зачем это нужно и что принесет бизнесу
*Источник: «Ведомости»
О чем говорит новый законопроект
Инициатива по введению платформы для официальной электронной переписки — часть законопроекта о реформе почтовой отрасли, как сообщают «Ведомости». Подробностей о работе нового сервиса пока мало.
Сейчас известно, что может появиться электронная почтовая система (та самая платформа), внутри которой будет цифровой почтовый ящик, который нужно создавать через личный кабинет на «Госуслугах».
Работа с ним будет платной. А регистрация в системе — обязательной для бизнеса, ИП и самозанятых.
Если пользователь не платит на почтовый ящик, доступ к нему приостановят. А оператор почтовой связи направит в налоговые органы информацию о том, что этот адрес недостоверный.
Возможность создать почтовый ящик могут предоставить с 1 сентября 2026 года.
Есть ли преимущества у новой инициативы
Как говорят опрошенные эксперты, эта инициатива направлена на стандартизацию взаимодействия бизнеса и органов власти. Сейчас, например, госорганы могут направлять информацию и через «Почту России», и через «Госуслуги», и через другие каналы.
Для бизнеса новая платформа должна создать единый официальный канал для юридически значимых сообщений.
Это ускорит документооборот, упростит подтверждение отправки и получения, а также снизит число споров о том, было ли уведомление доставлено. Кроме того, в перспективе это может сократить расходы на бумажную переписку и физическую доставку документов.
Для граждан — это прежде всего вопрос удобства: все важные сообщения, платежные документы будут приходить быстрее.
Однако вопросов к новой инициативе больше, чем очевидных на данный момент плюсов.
Какие вопросы есть к новой платформе
Главный вопрос, на который обращают внимание опрошенные эксперты, — обязательный и платный доступ к системе.
Неясно, почему регистрация на такой платформе должна быть обязательной для представителей бизнеса. Если это только для того, чтобы компенсировать расходы на создание этой платформы, то такое нововведение вряд ли обрадует наших граждан.
Если платформа признается частью государственной системы официального документооборота, ее использование должно быть либо бесплатным, либо плата должна быть четко обоснована и компенсировать только операционные расходы, не создавая дискриминационных условий.
А для граждан сейчас действует Федеральный закон от 02.05.2006 , согласно которому обращения граждан рассматривают бесплатно.
То есть, чтобы принять новый закон, потребуется пересматривать нормативную базу.
Для бизнеса в любом случае дополнительные обязательные платежи — это еще одна экономическая трудность в и без того полную копилку.
По сути, речь идет о дополнительном налоге. Сейчас повышение фискальной нагрузки является довольно болезненным вопросом, тем более для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Какие сложности есть кроме роста финансовой нагрузки
Для бизнеса новая платформа — это не только новые расходы. Эксперты отмечают, что возникает зависимость от единой государственной инфраструктуры, правила работы которой будут установлены централизованно, и необходимость перестраивать внутренние процессы.
Бизнесу потребуется выстроить внутри компании процесс постоянного мониторинга канала, определить ответственных лиц, резервный доступ к аккаунту и сроки обработки входящей корреспонденции.
Особое внимание потребуется уделить информационной безопасности. Как минимум настроить доступ — разграничить права пользователей, обеспечить надежную аутентификацию и контроль действий пользователей.
Также бизнес-стратег Евгения Истомина говорит, что подобная модель во многом напоминает логику коммерческих платформ-посредников, таких как Kwork, где взаимодействие между сторонами проходит через третью систему. Такие сервисы берут комиссию, контролируют процесс сделки и могут вмешиваться в расчеты между исполнителем и заказчиком.
Перенос подобной модели в государственную среду вызывает закономерный вопрос: зачем платить за коммуникацию, если уже существуют договорные отношения и прямые каналы взаимодействия?
При грамотной реализации у такой инициативы могут быть и плюсы — прозрачность взаимодействия и единый стандарт коммуникации. Однако эффект будет зависеть от того, станет ли платформа реальным инструментом упрощения или превратится в еще один обязательный, но формальный элемент деловой среды.
Да и в отношении граждан тоже все сложно. Как говорит Евгения Сиволоцкая, есть большое поколение людей старшего возраста, для которых это сложно, поэтому бумажную почту в ближайшее время заменить не получится.
Пока публично доступна только концепция законопроекта, сложно делать однозначные выводы и о плюсах, и о минусах. Окончательная оценка рисков для бизнеса будет зависеть от текста законопроекта, включая момент признания сообщения доставленным, сроки хранения, правила идентификации, а также размер обязательной платы за подключение и использование сервиса.