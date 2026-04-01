Россиян без их согласия можно уволить только по 7 причинам. Разбираем, по каким
*№ 505-ФЗ от 28.12.2025. Источник: «КонсультантПлюс»
Работник систематически не выполняет обязанности и нарушает дисциплину
По работодатель может уволить сотрудника, который совершил проступок, когда у него уже есть действующее дисциплинарное взыскание. Простыми словами, простой «нелюбви» к сотруднику недостаточно — нужна четко отраженная на бумаге история нарушений.
Например, менеджер по продажам в телеком-компании систематически срывал сроки сдачи еженедельных отчетов. В марте 2026 года он получил выговор. В апреле он вновь не сдал отчет, сославшись на загруженность. У работодателя был на руках акт о новом нарушении и неизрасходованное первое взыскание, поэтому он уволил сотрудника.
Суды, рассматривая подобные споры в 2026 году, подтверждают: если первое взыскание не снято и не погашено, за повторное нарушение можно увольнять.
Сотрудник грубо нарушает трудовые обязанности
Достаточно даже однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, чтобы оформить увольнение. В частности, достаточно прогула — под ним в подразумевается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд.
Например, инженер-энергетик отсутствовал на работе более 10 дней. Работодатель издал два приказа: один о дисциплинарном взыскании, второй — об увольнении. Сотрудник попытался оспорить увольнение, заявив, что его наказали дважды за один проступок и что он болел.
Первый кассационный суд общей юрисдикции в определении разъяснил: издание приказа о взыскании и приказа об увольнении — это не двойное наказание. Это процедура: сначала фиксация проступка и наложение взыскания, затем оформление расторжения договора. Если работник не доказал уважительность причин отсутствия (например, он болел), увольнение законно.
Помимо прогула, грубым нарушением трудовых обязанностей будет:
- появление работника в состоянии алкогольного/наркотического опьянения;
- разглашение охраняемой законом тайны;
- хищение чужого имущества или растрата на работе;
- нарушение требований охраны труда с тяжкими последствиями.
Работник не проходит обязательную аттестацию
Поводом для увольнения может быть и занимаемой должности из-за недостаточной квалификации. Проще говоря, сотрудник недостаточно квалифицирован. В 2026 году это основание стало особо актуальным в связи с автоматизацией и цифровизацией рабочих мест.
Важно: уволить просто так нельзя — требуется официальная аттестация, проведенная по локальному акту компании.
Например, строительно-монтажное управление проводит плановую переаттестацию электротехнического персонала в Ростехнадзоре. Согласно локальному акту, работники обязаны подтверждать группу допуска по электробезопасности (IV группа до и выше 1000 В) каждые 5 лет. Без действующего удостоверения сотрудник не допускается к работе с электроустановками.
Электромонтажник — опытный сотрудник, который больше 15 лет проработал на объектах, пренебрег обучением. На объектах монтирует проводку по старинке, не учитывая новые требования ПУЭ и изменения в нормативной базе 2023–2025 годов. Предприятие организовало курсы повышения квалификации с последующей сдачей экзамена в комиссии Ростехнадзора.
На экзамене специалист не смог ответить на вопросы по новым правилам подключения сложного оборудования и схемам заземления. Пересдачу также провалил. Удостоверение IV группы аннулировано, присвоена III группа (работа только под наблюдением). Проведена внеочередная аттестация.
Комиссия признала: работник не может самостоятельно выполнять монтаж на объектах повышенной опасности из-за недостаточной квалификации (отсутствия нужного допуска). Работодатель предложил вакансии: подсобный рабочий (таскание кабеля без подключения), уборщик территории, грузчик на склад. Он отказался, заявив, что с его стажем унижаться не будет.
Трудовой договор расторгнут, и суд признает это законным, так как отсутствие допуска по ЭБ — это не формальность, а прямое нарушение требований охраны труда. Работник не может выполнять основную работу, от предложенных должностей отказался, процедура аттестации соблюдена.
Сотрудник утратил доверие
С 1 января 2026 года увольнение «за утрату доверия» стало возможно исключительно за коррупционные нарушения, прямо перечисленные в .
Например, руководитель отдела закупок в муниципальном учреждении не подал декларацию о конфликте интересов, хотя его супруга была учредителем фирмы-поставщика. Комиссия по урегулированию конфликтов выявила это нарушение. С 1 января 2026 года это прямое основание для увольнения по инициативе работодателя в связи с утратой доверия.
Ранее такие ситуации были спорными, теперь процедура четко регламентирована.
Сотрудник попадает под сокращение
позволяет расторгать договор по инициативе работодателя, если компания оптимизирует структуру. Однако тут нужно учитывать тренд 2026 года: суды требуют от работодателя не просто формального сокращения, а доказательств его реальности.
Например, ретейлер решил сократить отдел маркетинга, передав функции по продвижению на аутсорс в специализированное агентство. Должности исключили из штатного расписания.
Суды в 2026 году при проверке таких увольнений работников изучают, не восстановили ли через месяц ту же должность с другим названием.
Если компания докажет реальное изменение бизнес-процессов (например, договором с агентством), увольнение законно. Если сокращение «мнимое» (для избавления от неугодного), суд восстановит сотрудника.
Подробный порядок процедуры увольнения при сокращении прописан в приказе Роструда от 11.11.2022 № 253.
Меняется собственник имущества организации
Это довольно специфическое . Оно касается исключительно руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера. Новый собственник может сменить эту команду в течение трех месяцев с момента возникновения у него права собственности.
Например, крупный производственный холдинг был поглощен инвестиционным фондом. Новый собственник в течение первых двух недель принял решение о смене финансового блока. Главного бухгалтера уволили с выплатой компенсации в размере трех средних месячных заработков, согласно ст. 181 ТК РФ.
В этом основании не надо доказывать вину работника. У нового владельца бизнеса есть право расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Наемный руководитель принял необоснованное решение
Можно издать приказ об увольнении руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера за необоснованного решения, если оно повлекло за собой ущерб имуществу компании.
Например, финансовый директор одобрил сделку с контрагентом и не провел должной проверки его благонадежности. Контрагент оказался «фирмой-однодневкой», и компания потеряла крупную предоплату.
Ревизионная комиссия в своем акте зафиксировала ущерб. На основании этого документа и служебного расследования трудовой договор с финдиректором расторгли. HR-специалисту в 2026 году нужно помнить: любой «неправильный» пример увольнения может стоить компании судебных издержек и восстановления сотрудника. Ключевые тренды этого года — документальная доказательность (акты, объяснительные, приказы) и строгое соблюдение процедурных сроков, особенно по новым антикоррупционным нормам.