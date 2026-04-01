Сотрудник грубо нарушает трудовые обязанности

Достаточно даже однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, чтобы оформить увольнение. В частности, достаточно прогула — под ним в законе подразумевается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд.

Например, инженер-энергетик отсутствовал на работе более 10 дней. Работодатель издал два приказа: один о дисциплинарном взыскании, второй — об увольнении. Сотрудник попытался оспорить увольнение, заявив, что его наказали дважды за один проступок и что он болел.

Первый кассационный суд общей юрисдикции в определении разъяснил: издание приказа о взыскании и приказа об увольнении — это не двойное наказание. Это процедура: сначала фиксация проступка и наложение взыскания, затем оформление расторжения договора. Если работник не доказал уважительность причин отсутствия (например, он болел), увольнение законно.

Помимо прогула, грубым нарушением трудовых обязанностей будет:

появление работника в состоянии алкогольного/наркотического опьянения;

разглашение охраняемой законом тайны;

хищение чужого имущества или растрата на работе;

нарушение требований охраны труда с тяжкими последствиями.

Работник не проходит обязательную аттестацию