4 причины, по которым из-за трудового патента могут отправить на родину. И зачем вообще нужен этот документ
Работа без патента — это незаконная деятельность, за которую полагается штраф по КоАП: от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и их областях штраф вырастает до 5–7 тыс. рублей. За повторное нарушение могут выдворить из России.
Получение патента необходимо иностранным гражданам, прибывшим из стран с безвизовым режимом с Россией. Например, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы.
Важные особенности патента:
- Региональность. Патент только в том регионе, где он выдан. Работа в другом субъекте РФ приравнивается к нелегальной трудовой деятельности. Однако по московскому патенту можно работать в Московской области — и наоборот.
- Целевое использование. Какой вид деятельности указан в патенте, по такому иностранец и должен работать. Если он устроился не по коду ОКВЭД, указанному при оформлении, патент аннулируется.
Важно не путать трудовой патент и разрешение на работу — это разные документы.
Ключевые отличия собрали в таблице
|Параметр
|Трудовой патент
|Разрешение на работу
|Кому нужен
|Гражданам стран, у которых действует безвизовый режим с РФ
|Гражданам из стран, где действует визовый режим с РФ
|Кто оформляет
|Иностранец, который собирается работать
|Работодатель, который нанимает иностранца
|Как действует
|Позволяет работать у кого угодно — главное, в пределах конкретного региона и вида деятельности
|Позволяет работать только у конкретного работодателя
|Как долго действует
|До 12 месяцев с последующим продлением
|В течение срока действия трудового договора, но не дольше года (3 года для высококвалифицированных специалистов)
Кому не нужен трудовой патент
Не всем иностранцам для работы нужен патент: список исключений длинный и приведен в .
Проще говоря, «безвизовые иностранцы» получают трудовой патент. «Визовые» — разрешение на работу. Для последних процесс трудоустройства непростой, поскольку зачастую требуется сначала получить еще и квоту.
Как оформить трудовой патент иностранному гражданину
Нюансы процедуры получения патента могут отличаться от региона к региону. Но основные шаги для иностранного работника везде одинаковые.
Правильно заполнить документы при въезде в Россию
На пограничном контроле при въезде в РФ иностранному гражданину важно правильно указать цель визита в миграционной карте. Цель — «работа».
Варианты «служебный», «коммерческий», «частный» могут стать причиной отказа в выдаче патента.
Встать на миграционный учет
После въезда в страну иностранным гражданам, в соответствии с федеральными законами, нужно встать на миграционный учет по месту пребывания — в отделении МВД по миграционным вопросам или дистанционно через «Госуслуги».
Это следует сделать:
- В течение семи рабочих дней с момента въезда — для всех иностранных граждан.
- В течение 15 календарных дней — для граждан Узбекистана и Таджикистана.
Как уточняет Мария Васильева, уведомление о постановке на миграционный учет подает физлицо или организация, которые предоставляют помещение для временного пребывания.
В Москве и Московской области иностранному гражданину нужно установить приложение «Амина», чтобы пройти регистрацию и постановку на миграционный учет через него.
Подать заявление на получение патента
В течение 30 календарных дней со дня въезда в Россию нужно документы и подать заявление на получение патента.
Какие документы потребуются:
- Заявление по установленной
- Документ, удостоверяющий личность, который признается в России, — обычно это паспорт.
- Миграционная карта (с отметкой «работа»).
- Полис ДМС (добровольного медицинского страхования), который действует на территории РФ.
- Уведомление о постановке на миграционный учет (регистрация).
- Сертификат о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ. Он не нужен, если у иностранца есть диплом об образовании, выданный в СССР или РФ.
- Документы, которые подтверждают отсутствие заболевания наркоманией и опасными инфекционными заболеваниями, сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ. Справки действительны один год.
Для документов, которые составлены на иностранном языке, нужен нотариально заверенный перевод на русский.
По желанию иностранный гражданин может приложить к заявлению миграционную карту, в которой указано, что основная цель визита в РФ — работа.
В 2026 году данные о биометрии автоматически проверяются через Единую биометрическую систему (ЕБС). Расхождение с паспортными данными станет основанием для отказа.
Внести авансовый платеж за патент и начать им пользоваться
Заявление и пакет документов рассматривают до 10 рабочих дней, если у иностранца нет ИНН. Если ИНН есть, срок сократится до пяти рабочих дней.
После этого придет приглашение от МВД.
Чтобы забрать патент, нужно прийти в отделение МВД лично с паспортом и с квитанцией об оплате авансового платежа по НДФЛ. Его можно оплатить в любом банке по реквизитам из МВД или на «Госуслугах».
Размер авансового платежа для каждого региона свой, поскольку считается по формуле: 1200 рублей × коэффициент-дефлятор × региональный коэффициент × количество месяцев действия патента.
Трудовой патент выдают на срок от 1 до 12 месяцев. Срок его действия зависит от того, на сколько месяцев внесен авансовый платеж.
В течение двух месяцев со дня выдачи патента нужно заключить трудовой договор или договор на оказание услуг, подать об этом уведомление в МВД или в многофункциональный миграционный центр. К уведомлению прикладывается копия трудового договора или ГПХ.
Продлить патент по необходимости
Патент можно продлевать, но максимальный срок его действия — год. Потом нужно переоформлять.
То есть, например, иностранец получил патент на три месяца. Он может еще несколько раз продлить патент, пока не пройдет год со дня его выдачи. А если иностранец изначально получил патент на год, дальше нужно его переоформить.
Чтобы переоформить патент, надо подать заявление не позднее чем за 10 дней до истечения годового срока.
Почему трудовой патент могут внезапно аннулировать
В 2025 году в России МВД аннулировало почти 60 тысяч трудовых патентов мигрантов.
Мария Стригалева выделяет четыре самые частые причины, из-за которых такое может произойти.
Иностранец нарушил сроки оплаты. Просрочка авансового платежа даже на один день влечет автоматическое прекращение действия патента. Восстановить его нельзя — только оформлять заново, покинув страну.
Работодатель не уплатил НДФЛ. Если работодатель не перечислил налог или подал уведомление о расторжении договора, уведомление МВД аннулирует патент.
Иностранец нарушил миграционный режим. Два и более административных правонарушения в течение трех лет могут повлечь за собой запрет на въезд, что автоматически приводит к аннулированию патента. В таком случае аннулируются также разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ), разрешение на работу.
Мария Стригалева отмечает, что раньше критичными были административные правонарушения, которые связаны с режимом пребывания. Например, нарушение правил регистрации или проживания. Но в последнее время МВД ужесточило свой подход, и в большинстве случае суды его поддерживают.
Получить запрет на въезд можно, даже накопив такие, казалось бы, «невесомые» правонарушения, как переход проезжей части в неположенном месте, превышение скорости автомобиля, зафиксированное камерами наблюдения.
Иностранец скрыл важные сведения. Если предоставить ложные сведения о месте работы или проживания, не уведомить МВД о заключении или расторжении трудового договора, это приведет к аннулированию патента.
В отличие от разрешения на работу трудовой патент иностранцу получить несложно — и недолго. Главное — правильно подготовить документы и не нарушить сроки визита в МВД. А после получения патента не забыть трудоустроиться (и сообщить об этом в МВД) и вовремя вносить авансовый платеж.
Чек-лист: как избежать внезапного аннулирования трудового патента:
- Соблюдайте уведомительный режим — не забудьте сообщить в МВД о начале работы.
- Создайте финансовую подушку под оплату патента и/или автоматизируйте авансовые платежи.
- Контролируйте «чистоту» работодателя — компания существует, не находится в стадии ликвидации и имеет право привлекать иностранцев.
- Проводите регулярный мониторинг статуса патента на сайте МВД.