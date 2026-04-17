Продлить патент по необходимости

Патент можно продлевать, но максимальный срок его действия — год. Потом нужно переоформлять.

То есть, например, иностранец получил патент на три месяца. Он может еще несколько раз продлить патент, пока не пройдет год со дня его выдачи. А если иностранец изначально получил патент на год, дальше нужно его переоформить.

Чтобы переоформить патент, надо подать заявление не позднее чем за 10 дней до истечения годового срока.

Почему трудовой патент могут внезапно аннулировать

В 2025 году в России МВД аннулировало почти 60 тысяч трудовых патентов мигрантов.

Мария Стригалева выделяет четыре самые частые причины, из-за которых такое может произойти.

Иностранец нарушил сроки оплаты. Просрочка авансового платежа даже на один день влечет автоматическое прекращение действия патента. Восстановить его нельзя — только оформлять заново, покинув страну.

Работодатель не уплатил НДФЛ. Если работодатель не перечислил налог или подал уведомление о расторжении договора, уведомление МВД аннулирует патент.

Иностранец нарушил миграционный режим. Два и более административных правонарушения в течение трех лет могут повлечь за собой запрет на въезд, что автоматически приводит к аннулированию патента. В таком случае аннулируются также разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ), разрешение на работу.

Мария Стригалева отмечает, что раньше критичными были административные правонарушения, которые связаны с режимом пребывания. Например, нарушение правил регистрации или проживания. Но в последнее время МВД ужесточило свой подход, и в большинстве случае суды его поддерживают.