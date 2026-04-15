5 способов разгрузить мозг после работы. Советы от клинического психолога
Почему нам не удается отдохнуть после работы
После работы так хочется переключить внимание, но мы нередко пытаемся это сделать, не меняя тип задач. Например, кто-то по вечерам смотрит сериалы, кто-то — переписывается с друзьями или общается с ИИ, кто-то пропадает в рилсах. Кажется, будто это другая деятельность и она должна помочь отдохнуть. Но на самом деле для мозга это не отдых, а лишь продолжение рабочего дня, поскольку смены типа активности не происходит.
Чтобы мозг по-настоящему отдохнул, нужна принципиально новая деятельность, совсем не похожая на ту, которой человек занят в течение дня.
Если работа сидячая и предполагает обработку данных, то для того, чтобы восстановить силы, с рациональных процессов нужно переключиться на иррациональные — созерцание вместо анализа и действий. К примеру, сходить в музей на выставку или прогуляться на природе.
Если же работа наполнена активным общением с людьми, то важно дать себе возможность побыть в уединении.
Тип отдыха будет зависеть от специфики работы, но он всегда должен подразумевать иную активность, чтобы зоны мозга, загруженные в течение дня, могли отдохнуть.
5 способов разгрузить мозг после напряженной работы
- Устроить себе детокс от социальных сетей и заняться конкретными практическими задачами. Протереть пыль, постирать вещи, составить список покупок на ближайшее время — занять мозг тем, что не связано с рабочей активностью и позволяет заземлиться.
Часто после работы людям не хочется этого делать. Но на самом деле это отличный способ забыть о рабочих делах и соприкоснуться с реалиями своей жизни вне офиса.
- Почитать книгу или посмотреть фильм на отвлеченную, не связанную с работой тему. Это позволяет вернуть контакт с собой, со своими мечтами, фантазиями и внутренним миром, который люди часто утрачивают, погружаясь в профессиональную деятельность.
Если днем вы работаете за компьютером, то лучше выбрать книгу, печатную или аудио, а использование гаджетов ограничить. Сделать это нужно часа за два до сна.
Или как минимум сменить подсветку экрана на вечерний режим: обычный свет от дисплеев активизирует работу мозга и ухудшает качество сна и отдыха.
- Прислушаться к своим чувствам и спонтанным порывам — что вам хочется сделать именно сейчас? И позволить себе сделать, даже если это кажется абсурдом.
Новизна способствует переключению внимания и дает отдых от рутины, которая сильно утомляет.
- Устроить себе необычный вечер или выходной — попробовать что-то кардинально новое, чего вы никогда не пробовали раньше.
Например, протестировать незнакомый рецепт или нестандартный способ провести досуг.
- Переключиться на иной тип активности — заняться спортом, йогой или медитацией, если работа связана с умственным напряжением, либо наоборот — сходить на лекцию или занятие, если работа подразумевала физический труд.