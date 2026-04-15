Чтобы мозг по-настоящему отдохнул, нужна принципиально новая деятельность, совсем не похожая на ту, которой человек занят в течение дня.

Если работа сидячая и предполагает обработку данных, то для того, чтобы восстановить силы, с рациональных процессов нужно переключиться на иррациональные — созерцание вместо анализа и действий. К примеру, сходить в музей на выставку или прогуляться на природе.

Если же работа наполнена активным общением с людьми, то важно дать себе возможность побыть в уединении.