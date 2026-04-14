Топ-10 синдромов в коллективе

Опросили экспертов и составили топ самых частых синдромов, которыми россияне «болеют» на работе.

Синдром отличника

Что за синдром

Сотрудник пытается быть идеальным во всем и добиваться поставленной цели. Ему важны одобрение и похвала. Мотивация чаще не в деньгах, а в призвании.

Как проявляется

Человек, который не может сдать работу, пока не доведет ее до идеала. Он первый будет нести отчет руководителю, делая его до 2 часов ночи. Обидится и закроется в себе, если его работу не оценят с восхищением, как он ожидал.

Внутренне ждет пятерки жирной красной ручкой или криков браво.

При этом от остальных он ждет тоже безукоризненной работы, не беря во внимание, что у кого-то другие задачи и иной подход.