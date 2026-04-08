08 апреля 2026, 03:00

России пророчат тренд на работающих пенсионеров. Повлияет ли это на рынок труда?

В ближайшие годы в России станет больше работающих пенсионеров — в это верят бизнес-эксперты. Вот только с работой в стране уже напряженно: в отдельных отраслях соискателей куда больше открытых вакансий, на которые вскоре начнут претендовать еще и молодые выпускники. Не создадут ли работающие пенсионеры проблем и как будет развиваться ситуация на рынке труда? Редакция «Теперь вы знаете» обсудила вопрос с РЭУ им. Г. В. Плеханова, ВШЭ и Финуниверситетом при правительстве РФ.
Что за новый тренд прогнозируют

Работа на пенсии в ближайшие 5−10 лет может стать нормой, а не исключением из правила. К такому выводу пришел эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, сообщила «Газета.ru». Тренд обеспечат кадровый дефицит и государственные стимулы, в частности возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.

Ради чего пенсионеры будут работать

Основной мотивацией для возрастных специалистов остаются деньги, убежден Дмитрий Трепольский. После выхода на пенсию большинству россиян не удается сохранить привычный уровень жизни, что подталкивает их к дальнейшей работе.

Но есть и другой фактор — тренд на активное долголетие. Он предполагает, что работа также позволяет сохранить профессиональную идентичность, поддержать когнитивную активность и не растерять социальные связи.

Сам по себе прогноз выглядит крайне позитивно — до попыток вписать его в и без того пошатнувшийся рынок труда и его ближайшее будущее. По мнению опрошенных «Теперь вы знаете» экспертов, тренд вполне реален, но в жизни он окажется немного другим. Каким именно?

Много ли в России работающих пенсионеров

Не очень — после отмены индексации пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2017 года и повышения пенсионного возраста с 1 января 2019-го их число резко сократилось.

Впервые, по данным СФР, на 1 января 2025 года численность работающих пенсионеров за 2024 год выросла на 342 тыс. чел. С учетом дефицита на рынке труда изменено отношение к возрастным сотрудникам и такая тенденция сохранится. Но в целом доля работающих пенсионеров в общей численности не превышает 20−22%.

Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова

По статистике Социального фонда России, на 1 февраля 2026 года 6,8 млн пенсионеров были работающими, а 33,7 млн — неработающими, подтверждает Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ.

При этом годом ранее, на 1 февраля 2025-го, в стране было 8,2 млн работающих пенсионеров и 32,9 млн — неработающих. По факту их стало куда меньше — на 1,4 млн человек.

Насколько эти цифры соответствуют действительности — вопрос открытый. Ведь далеко не все пенсионеры устроены официально.

Проблемой является то, что в настоящий момент возможности занятости с официальным оформлением для работников старших возрастов остаются ограниченными — в данной категории возрастают риски неформальной занятости, которая не предполагает ни защиты занятости, ни полноценных отчислений в социальные фонды.

Анна Зудина, научный сотрудник центра трудовых исследований ВШЭ, доцент департамента прикладной экономики ВШЭ

Не угрожают ли работающие пенсионеры рынку труда

На российском рынке труда в 2026 году наблюдаются два основополагающих и противопоставленных друг другу тренда:

  • рекордно низкая безработица (2,2%) и, как следствие, дефицит кадров в отдельных отраслях: большинство россиян уже трудоустроены, а позиции нужно кем-то закрывать;
  • сокращающийся наем: там, где дефицита нет, число резюме значительно превышает количество открытых вакансий, из-за чего уровень конкуренции среди соискателей заметно вырос.

Также нужно учитывать, что на рынок труда выходит молодежь — поздние зумеры, к которым уже через несколько лет присоединятся представители поколения «альфа». Не помешают ли им найти работу активно работающие пенсионеры?

Опрошенные редакцией эксперты уверены: проблем ждать не стоит, поскольку работники разных поколений смогут отлично сосуществовать на рынке труда. И вот почему.

  • Новое поколение относительно немногочисленно, отмечает Анна Зудина из НИУ ВШЭ, а значит, ему не нужно большое количество свободных рабочих мест.
  • Молодежь значительно отличается от работников постарше — в том числе трудовыми ценностями и восприятием личного времени. И каждый найдет своего работодателя.

Рынок труда, по моему мнению, будет трансформироваться с позиции дальнейшего усиления акцента на получение результата, то есть запрос будет именно на тех сотрудников, которые обладают усидчивостью, дисциплинированностью, гибкостью, креативностью и стремлением обеспечить наилучший результат.

Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ

А в отраслях, где требования к навыкам и знаниям меняются быстро, в приоритете будет наем молодых выпускников. Так сохранится баланс спроса на соискателей с небольшим (или вовсе отсутствующим) опытом и на кандидатов с внушительным стажем.

«Я убежден, что все (и молодежь, и более возрастные работники; еще раз подчеркну, что, по моему мнению, возраст сам по себе будет влиять всё меньше и меньше), кто будет желать трудиться и приносить конкретный результат для конкретной организации и в целом для государства, смогут это сделать без трудностей», — заключил Игорь Балынин из Финансового университета.

