России пророчат тренд на работающих пенсионеров. Повлияет ли это на рынок труда?
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что за новый тренд прогнозируют
Работа на пенсии в ближайшие 5−10 лет может стать нормой, а не исключением из правила. К такому выводу пришел эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, сообщила «Газета.ru». Тренд обеспечат кадровый дефицит и государственные стимулы, в частности возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года.
Основной мотивацией для возрастных специалистов остаются деньги, убежден Дмитрий Трепольский. После выхода на пенсию большинству россиян не удается сохранить привычный уровень жизни, что подталкивает их к дальнейшей работе.
Но есть и другой фактор — тренд на активное долголетие. Он предполагает, что работа также позволяет сохранить профессиональную идентичность, поддержать когнитивную активность и не растерять социальные связи.
Сам по себе прогноз выглядит крайне позитивно — до попыток вписать его в и без того пошатнувшийся рынок труда и его ближайшее будущее. По мнению опрошенных «Теперь вы знаете» экспертов, тренд вполне реален, но в жизни он окажется немного другим. Каким именно?
Много ли в России работающих пенсионеров
Не очень — после отмены индексации пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2017 года и повышения пенсионного возраста с 1 января 2019-го их число резко сократилось.
Впервые, по данным СФР, на 1 января 2025 года численность работающих пенсионеров за 2024 год выросла на 342 тыс. чел. С учетом дефицита на рынке труда изменено отношение к возрастным сотрудникам и такая тенденция сохранится. Но в целом доля работающих пенсионеров в общей численности не превышает 20−22%.
По статистике Социального фонда России, на 1 февраля 2026 года 6,8 млн пенсионеров были работающими, а 33,7 млн — неработающими, подтверждает Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ.
При этом годом ранее, на 1 февраля 2025-го, в стране было 8,2 млн работающих пенсионеров и 32,9 млн — неработающих. По факту их стало куда меньше — на 1,4 млн человек.
Насколько эти цифры соответствуют действительности — вопрос открытый. Ведь далеко не все пенсионеры устроены официально.
Проблемой является то, что в настоящий момент возможности занятости с официальным оформлением для работников старших возрастов остаются ограниченными — в данной категории возрастают риски неформальной занятости, которая не предполагает ни защиты занятости, ни полноценных отчислений в социальные фонды.
Не угрожают ли работающие пенсионеры рынку труда
На российском рынке труда в 2026 году наблюдаются два основополагающих и противопоставленных друг другу тренда:
- рекордно низкая безработица (2,2%) и, как следствие, дефицит кадров в отдельных отраслях: большинство россиян уже трудоустроены, а позиции нужно кем-то закрывать;
- сокращающийся наем: там, где дефицита нет, число резюме значительно превышает количество открытых вакансий, из-за чего уровень конкуренции среди соискателей заметно вырос.
Также нужно учитывать, что на рынок труда выходит молодежь — поздние зумеры, к которым уже через несколько лет присоединятся представители поколения «альфа». Не помешают ли им найти работу активно работающие пенсионеры?
Опрошенные редакцией эксперты уверены: проблем ждать не стоит, поскольку работники разных поколений смогут отлично сосуществовать на рынке труда. И вот почему.
- Новое поколение относительно немногочисленно, отмечает Анна Зудина из НИУ ВШЭ, а значит, ему не нужно большое количество свободных рабочих мест.
- Молодежь значительно отличается от работников постарше — в том числе трудовыми ценностями и восприятием личного времени. И каждый найдет своего работодателя.
Рынок труда, по моему мнению, будет трансформироваться с позиции дальнейшего усиления акцента на получение результата, то есть запрос будет именно на тех сотрудников, которые обладают усидчивостью, дисциплинированностью, гибкостью, креативностью и стремлением обеспечить наилучший результат.
А в отраслях, где требования к навыкам и знаниям меняются быстро, в приоритете будет наем молодых выпускников. Так сохранится баланс спроса на соискателей с небольшим (или вовсе отсутствующим) опытом и на кандидатов с внушительным стажем.
«Я убежден, что все (и молодежь, и более возрастные работники; еще раз подчеркну, что, по моему мнению, возраст сам по себе будет влиять всё меньше и меньше), кто будет желать трудиться и приносить конкретный результат для конкретной организации и в целом для государства, смогут это сделать без трудностей», — заключил Игорь Балынин из Финансового университета.