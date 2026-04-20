20 апреля 2026, 10:03

Досрочно выйти на пенсию могут не только учителя и военные. Кому это доступно и как все оформить

Россияне могут уйти на пенсию куда раньше положенного возраста — но доступно это далеко не всем. Право на досрочное назначение пенсии зависит от нескольких условий: трудового стажа, пенсионного коэффициента, профессии, социального положения и состояния здоровья. Кому положен ранний уход на пенсию и как его оформить? Рассказываем в нашем материале.
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Что такое досрочная пенсия

Досрочная пенсия — назначаемая ранее положенного возраста страховая пенсия по старости. Для нее вы должны соответствовать одному из критериев: профессиональному (быть долгое время специалистом в нужной сфере или нужном месте) или социальному (например, иметь определенные проблемы со здоровьем).

В 2026 году страховая пенсия по старости назначается при соблюдении следующих условий:

  • вам 59 лет, если вы женщина, или 64, если мужчина;
  • у вас не менее 15 лет страхового стажа;
  • и не менее 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента.

С 2028 года на пенсию будут уходить уже 60-летние женщины и 65-летние мужчины.

В случае досрочной пенсии на нее можно выйти и в 45–50 лет. Но доступно это далеко не всем.

Основания для досрочной пенсии

Досрочный выход на пенсию доступен сразу нескольким категориям:

  • россиянам с большим трудовым стажем;
  • госслужащим, военным и силовикам, космонавтам и летчикам;
  • педагогам, медицинским работникам и артистам;
  • работающим в сложных климатических условиях;
  • работникам предприятий с тяжелыми и вредными условиями труда;
  • отдельным социальным категориям.

Длительный трудовой стаж

Если страховой стаж мужчины достиг 42 лет, а женщины — 37 лет, то можно претендовать на страховую пенсию по старости на 24 месяца раньше стандартного пенсионного возраста.

К безработным россиянам, которым осталось два года до пенсии, требования ниже. Если они потеряют работу по сокращению или из-за ликвидации фирмы, у них будет право на досрочную пенсию при стаже в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Льгота доступна только по предложению службы занятости и при отсутствии какой-либо подходящей работы.

Выслуга лет

Досрочное назначение пенсии доступно:

госслужащим и муниципальным служащим; военным и силовикам; космонавтам; летчикам.

У каждой категории свои правила оформления пенсии за выслугу лет. В среднем они требуют не менее 20 лет соответствующего стажа для женщин и 25 лет для мужчин.

При этом государственные и муниципальные служащие вместе с летчиками получают пенсию по выслуге лет как надбавку к страховой пенсии, а военные, силовики и космонавты — как самостоятельную пенсию.

Профессиональный стаж

Право на пенсию раньше возникает у:

  • педагогов (при стаже от 25 лет);
  • медиков (при стаже от 25 лет в сельской местности и 30 лет в городах);
  • артистов (при стаже от 15–30 лет в зависимости от характера работы, например, для гимнастов это 15 лет, а для артистов драмтеатров в возрасте 55–60 лет — 30).

Есть нюанс: уйти на пенсию педагоги, медики и артисты могут только через 5 лет после достижения нужного стажа. Период ожидания для них обязателен.

В апреле 2026 года в Госдуме предложили сократить необходимый для досрочной пенсии трудовой стаж для медиков на 3 года. Решение по инициативе пока не принято.

Тяжелые и вредные условия труда

Закон разделяет просто тяжелые и вредные условия труда и особо тяжелые и особо вредные.

  • Тяжелой и вредной работой считается, к примеру, работа грузчиков, водителей, строителей, электромонтеров и проч.
  • Особо тяжелой и особо вредной работой считают работу горняков и шахтеров, металлургов, сотрудников химических производств и так далее.

Требования к «вредному» стажу

Условия трудаВозрастОбщий стажПрофильный стаж
Тяжелые и вредные55 лет для мужчин и 50 лет для женщин25 и 20 лет12,5 года и 10 лет
Особо тяжелые и особо вредные50 лет для мужчин и 45 лет для женщин20 и 25 лет10 лет и 7,5 года
Работа на Крайнем Севере

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей могут выйти на пенсию на 5 лет раньше обычного. В 2026 году это 59 лет для мужчин и 54 года для женщин.

Для назначения досрочной пенсии нужно:

  • отработать 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет на приравненных к нему территориях;
  • иметь не менее 25 лет общего стажа для мужчин и 20 лет для женщин.

Тогда можно выйти на пенсию в 55 и 50 лет соответственно.

Россиянам, которые отработали на Крайнем Севере не менее 7,5 года и выполнили условие по общему стажу, пенсия назначается раньше. Каждый отработанный здесь год приближает ее на 4 месяца.

Минимальный возраст досрочных пенсионеров-северян при этом составляет 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

Есть еще несколько льгот для северян:

  • оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики в районах Крайнего Севера могут выйти на пенсию в 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины), если их стаж достиг 25 или 20 лет соответственно;
  • женщины с двумя и более детьми и стажем в районах Крайнего Севера от 12 лет (или от 17 лет на территориях, к ним приравненных) могут выйти на пенсию в 50 лет.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Радиационные и техногенные катастрофы

Чернобыльцам тоже положен досрочный выход на пенсию. Оформить ее раньше могут мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет с трудовым стажем от 5 лет и при этом:

  • заболевшие из-за радиации;
  • занятые на эксплуатации Чернобыльской АЭС, а также работах в зоне отчуждения.

Инвалиды-чернобыльцы могут выйти на пенсию после 50 и 45 лет при стаже от 5 лет.

Конкретный возраст выхода на пенсию будет зависеть от периода, в который пострадавший находился в чернобыльской зоне:

  • В 1986–1987 годах (сама авария случилась 26 апреля 1986-го) — пенсия может начаться на 10 лет раньше.
  • В 1988–1990 годах — на 5 лет раньше.

Досрочный выход на пенсию положен и тем, кто подвергся радиации из-за испытаний на Семипалатинском полигоне. Отдых начнется на 10 лет раньше.

Тем, кто подвергся радиации из-за аварии на «Маяке» в 1957 году и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, полагаются льготы, аналогичные «чернобыльским».

Состояние здоровья

На досрочную пенсию имеют право люди с инвалидностью, а также родители и опекуны инвалидов. Условия здесь разные.

Требования к стажу при инвалидности

Заболевание или семейное обстоятельствоВозрастСтаж
Гипофизарный нанизм (лилипуты) и диспропорциональная карликовость45 лет для мужчин и 40 лет для женщин20 лет для мужчин и 15 лет для женщин
Нарушение зрения с I группой инвалидности45 и 40 лет20 и 15 лет
Военные травмы с инвалидностью55 и 50 лет25 и 20 лет
Родной ребенок с инвалидностью с детства55 и 50 лет20 и 15 лет
Опекаемый ребенок с инвалидностью с детстваУменьшается на 1 год за каждые 1,5 года опеки (не более 5 лет)20 и 15 лет

Состав семьи

Досрочно выйти на пенсию могут многодетные матери:

  • с 3 детьми — в 57 лет;
  • с 4 детьми — в 56 лет;
  • с 5 и более детьми — в 50 лет.

Им понадобятся не менее 15 лет стажа и не менее 30 ИПК. В стаже учитывается декретный отпуск до полутора лет каждого ребенка. Все дети на момент досрочной пенсии должны быть старше 8 лет.

Как проверить возможность досрочного выхода на пенсию

Проверить право можно:

  • в личном кабинете на портале «Госуслуг» в разделе «Пенсия»;
  • через приложение СФР, где формируется выписка о стаже и пенсионных правах.

Также обратитесь в ближайшее отделение СФР или МФЦ для бесплатной консультации и получения справки — это официальные каналы с авторизацией через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации. — Прим. «Теперь вы знаете»).

Алексей Головченко, управляющий партнер ЮК ЭНСО

Как оформить досрочный выход на пенсию

Понадобятся следующие документы:

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • трудовая книжка (бумажная или сведения из ее электронной версии);
  • документы, подтверждающие право на льготу (например, справка о «вредной» работе, справка об инвалидности, свидетельства рождении детей).

Заявление вместе с копиями документов подают:

  • в территориальном отделении Социального фонда;
  • в МФЦ;
  • через «Госуслуги»;
  • через работодателя.

Рассмотрение может занять от 10 до 30 дней.

Что делать, если в выписке нет права на досрочную пенсию

Если вы уверены, что вам положен досрочный выход на пенсию, но в выписке из Социального фонда об этом почему-то ни слова, нужно подать жалобу в СФР с дополнительными доказательствами.

Это могут быть:

  • копии трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера (ГПХ);
  • архивные справки;
  • выписки от бывших работодателей и так далее.

СФР обязан перепроверить данные. При отказе обжалуйте в вышестоящем СФР или суде. С марта 2026 года запущены проверки для уточнения таких случаев. Мы рекомендуем заранее собрать документы и зафиксировать запрос через «Госуслуги» для фиксации дедлайна.

Алексей Головченко

Собранные доказательства наверняка помогут отстоять свое право на досрочную пенсию. Главное здесь — не опускать руки.

