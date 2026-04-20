Что такое досрочная пенсия

Досрочная пенсия — назначаемая ранее положенного возраста страховая пенсия по старости. Для нее вы должны соответствовать одному из критериев: профессиональному (быть долгое время специалистом в нужной сфере или нужном месте) или социальному (например, иметь определенные проблемы со здоровьем).

В 2026 году страховая пенсия по старости назначается при соблюдении следующих условий:

вам 59 лет, если вы женщина, или 64, если мужчина;

у вас не менее 15 лет страхового стажа;

и не менее 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента.

С 2028 года на пенсию будут уходить уже 60-летние женщины и 65-летние мужчины.