Досрочно выйти на пенсию могут не только учителя и военные. Кому это доступно и как все оформить
Что такое досрочная пенсия
Досрочная пенсия — назначаемая ранее положенного возраста страховая пенсия по старости. Для нее вы должны соответствовать одному из критериев: профессиональному (быть долгое время специалистом в нужной сфере или нужном месте) или социальному (например, иметь определенные проблемы со здоровьем).
В 2026 году страховая пенсия по старости назначается при соблюдении следующих условий:
- вам 59 лет, если вы женщина, или 64, если мужчина;
- у вас не менее 15 лет страхового стажа;
- и не менее 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента.
С 2028 года на пенсию будут уходить уже 60-летние женщины и 65-летние мужчины.
В случае досрочной пенсии на нее можно выйти и в 45–50 лет. Но доступно это далеко не всем.
Основания для досрочной пенсии
Досрочный выход на пенсию доступен сразу нескольким категориям:
- россиянам с большим трудовым стажем;
- госслужащим, военным и силовикам, космонавтам и летчикам;
- педагогам, медицинским работникам и артистам;
- работающим в сложных климатических условиях;
- работникам предприятий с тяжелыми и вредными условиями труда;
- отдельным социальным категориям.
Длительный трудовой стаж
Если страховой стаж мужчины достиг 42 лет, а женщины — 37 лет, то можно претендовать на страховую пенсию по старости на 24 месяца раньше стандартного пенсионного возраста.
К безработным россиянам, которым осталось два года до пенсии, требования ниже. Если они потеряют работу по сокращению или из-за ликвидации фирмы, у них будет право на досрочную пенсию при стаже в 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Льгота доступна только по предложению службы занятости и при отсутствии какой-либо подходящей работы.
Выслуга лет
Досрочное назначение пенсии доступно:
госслужащим и муниципальным служащим; военным и силовикам; космонавтам; летчикам.
У каждой категории свои правила оформления пенсии за выслугу лет. В среднем они требуют не менее 20 лет соответствующего стажа для женщин и 25 лет для мужчин.
При этом государственные и муниципальные служащие вместе с летчиками получают пенсию по выслуге лет как надбавку к страховой пенсии, а военные, силовики и космонавты — как самостоятельную пенсию.
Профессиональный стаж
Право на пенсию раньше возникает у:
- педагогов (при стаже от 25 лет);
- медиков (при стаже от 25 лет в сельской местности и 30 лет в городах);
- артистов (при стаже от 15–30 лет в зависимости от характера работы, например, для гимнастов это 15 лет, а для артистов драмтеатров в возрасте 55–60 лет — 30).
Есть нюанс: уйти на пенсию педагоги, медики и артисты могут только через 5 лет после достижения нужного стажа. Период ожидания для них обязателен.
В апреле 2026 года в Госдуме предложили сократить необходимый для досрочной пенсии трудовой стаж для медиков на 3 года. Решение по инициативе пока не принято.
Тяжелые и вредные условия труда
Закон разделяет просто тяжелые и вредные условия труда и особо тяжелые и особо вредные.
- Тяжелой и вредной работой считается, к примеру, работа грузчиков, водителей, строителей, электромонтеров и проч.
- Особо тяжелой и особо вредной работой считают работу горняков и шахтеров, металлургов, сотрудников химических производств и так далее.
Требования к «вредному» стажу
|Условия труда
|Возраст
|Общий стаж
|Профильный стаж
|Тяжелые и вредные
|55 лет для мужчин и 50 лет для женщин
|25 и 20 лет
|12,5 года и 10 лет
|Особо тяжелые и особо вредные
|50 лет для мужчин и 45 лет для женщин
|20 и 25 лет
|10 лет и 7,5 года
Работа на Крайнем Севере
Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей могут выйти на пенсию на 5 лет раньше обычного. В 2026 году это 59 лет для мужчин и 54 года для женщин.
Для назначения досрочной пенсии нужно:
- отработать 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет на приравненных к нему территориях;
- иметь не менее 25 лет общего стажа для мужчин и 20 лет для женщин.
Тогда можно выйти на пенсию в 55 и 50 лет соответственно.
Россиянам, которые отработали на Крайнем Севере не менее 7,5 года и выполнили условие по общему стажу, пенсия назначается раньше. Каждый отработанный здесь год приближает ее на 4 месяца.
Минимальный возраст досрочных пенсионеров-северян при этом составляет 60 лет для мужчин и 55 для женщин.
Есть еще несколько льгот для северян:
- оленеводы, рыбаки и охотники-промысловики в районах Крайнего Севера могут выйти на пенсию в 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины), если их стаж достиг 25 или 20 лет соответственно;
- женщины с двумя и более детьми и стажем в районах Крайнего Севера от 12 лет (или от 17 лет на территориях, к ним приравненных) могут выйти на пенсию в 50 лет.
Радиационные и техногенные катастрофы
Чернобыльцам тоже положен досрочный выход на пенсию. Оформить ее раньше могут мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет с трудовым стажем от 5 лет и при этом:
- заболевшие из-за радиации;
- занятые на эксплуатации Чернобыльской АЭС, а также работах в зоне отчуждения.
Инвалиды-чернобыльцы могут выйти на пенсию после 50 и 45 лет при стаже от 5 лет.
Конкретный возраст выхода на пенсию будет зависеть от периода, в который пострадавший находился в чернобыльской зоне:
- В 1986–1987 годах (сама авария случилась 26 апреля 1986-го) — пенсия может начаться на 10 лет раньше.
- В 1988–1990 годах — на 5 лет раньше.
Досрочный выход на пенсию положен и тем, кто подвергся радиации из-за испытаний на Семипалатинском полигоне. Отдых начнется на 10 лет раньше.
Тем, кто подвергся радиации из-за аварии на «Маяке» в 1957 году и сбросов радиоактивных отходов в реку Течу, полагаются льготы, аналогичные «чернобыльским».
Состояние здоровья
На досрочную пенсию имеют право люди с инвалидностью, а также родители и опекуны инвалидов. Условия здесь разные.
Требования к стажу при инвалидности
|Заболевание или семейное обстоятельство
|Возраст
|Стаж
|Гипофизарный нанизм (лилипуты) и диспропорциональная карликовость
|45 лет для мужчин и 40 лет для женщин
|20 лет для мужчин и 15 лет для женщин
|Нарушение зрения с I группой инвалидности
|45 и 40 лет
|20 и 15 лет
|Военные травмы с инвалидностью
|55 и 50 лет
|25 и 20 лет
|Родной ребенок с инвалидностью с детства
|55 и 50 лет
|20 и 15 лет
|Опекаемый ребенок с инвалидностью с детства
|Уменьшается на 1 год за каждые 1,5 года опеки (не более 5 лет)
|20 и 15 лет
Состав семьи
Досрочно выйти на пенсию могут многодетные матери:
- с 3 детьми — в 57 лет;
- с 4 детьми — в 56 лет;
- с 5 и более детьми — в 50 лет.
Им понадобятся не менее 15 лет стажа и не менее 30 ИПК. В стаже учитывается декретный отпуск до полутора лет каждого ребенка. Все дети на момент досрочной пенсии должны быть старше 8 лет.
Как проверить возможность досрочного выхода на пенсию
Проверить право можно:
- в личном кабинете на портале «Госуслуг» в разделе «Пенсия»;
- через приложение СФР, где формируется выписка о стаже и пенсионных правах.
Также обратитесь в ближайшее отделение СФР или МФЦ для бесплатной консультации и получения справки — это официальные каналы с авторизацией через ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации. — Прим. «Теперь вы знаете»).
Как оформить досрочный выход на пенсию
Понадобятся следующие документы:
- паспорт;
- СНИЛС;
- трудовая книжка (бумажная или сведения из ее электронной версии);
- документы, подтверждающие право на льготу (например, справка о «вредной» работе, справка об инвалидности, свидетельства рождении детей).
Заявление вместе с копиями документов подают:
- в территориальном отделении Социального фонда;
- в МФЦ;
- через «Госуслуги»;
- через работодателя.
Рассмотрение может занять от 10 до 30 дней.
Что делать, если в выписке нет права на досрочную пенсию
Если вы уверены, что вам положен досрочный выход на пенсию, но в выписке из Социального фонда об этом почему-то ни слова, нужно подать жалобу в СФР с дополнительными доказательствами.
Это могут быть:
- копии трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера (ГПХ);
- архивные справки;
- выписки от бывших работодателей и так далее.
СФР обязан перепроверить данные. При отказе обжалуйте в вышестоящем СФР или суде. С марта 2026 года запущены проверки для уточнения таких случаев. Мы рекомендуем заранее собрать документы и зафиксировать запрос через «Госуслуги» для фиксации дедлайна.
Собранные доказательства наверняка помогут отстоять свое право на досрочную пенсию. Главное здесь — не опускать руки.
