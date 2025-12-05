В новостях заговорили о «новой пенсионной реформе». Будут ли повышать пенсионный возрастИ какие изменения точно ждут россиян
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Собираются ли повышать пенсионный возраст в России в 2026 году: разбираем новости о персионной реформе
Позиция властей на декабрь 2025 года однозначна: никакого нового повышения пенсионного возраста не планируется.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ждать нового повышения не стоит, а законопроектов о выходе на пенсию в 75 лет не существует. Его слова подтвердил и глава думского комитета по труду Ярослав Нилов. По его словам, вопрос о реформе и повышении возраста не обсуждается властями «ни на каких площадках и ни в каких формах».
Мы ничего не разрабатываем. У нас сегодня установлены нормы законодательства по пенсионному обеспечению. И никаких изменений в пенсионной системе, особенно никаких изменений в возрасте выхода на пенсию, не планируется в ближайшее время. Это как минимум десятилетие.
Депутаты напомнили: бюджет на ближайшую трехлетку уже принят. Все деньги на пенсии в него закладывали, исходя из действующих правил.
По мнению политолога Григория Киселева, власти вряд ли пойдут на такую непопулярную меру, как новое повышение пенсионного возраста, в условиях внешнего экономического давления. Он считает, что у правительства есть и другие инструменты для балансировки бюджета, например сокращение льгот или повышение действующих сборов (налогов).
Говорить о повышении пенсионного возраста преждевременно. <...> Полагаю, финансовый блок пойдет на другие шаги, чтобы минимизировать нагрузку на бюджет. Сейчас уже и так находятся новые методы сбора средств, планируется сокращение льгот и послаблений определенным категориям, повышаются действующие сборы.
К тому же в России уже идет пенсионная реформа, начатая в 2019 году. Она завершится только в 2028-м, и в ее рамках возраст выхода на пенсию и так плавно повышается.
- 2026 год: мужчины 1962 г. р. в 64 года, женщины 1967 г. р. в 59 лет.
- 2028 год и далее: мужчины в 65 лет, женщины в 60 лет.
Для выхода на пенсию по старости, помимо возраста, нужно иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. В Госдуме сейчас также рассматривают законопроект о досрочной пенсии для отцов-одиночек с тремя и более детьми.
Откуда пошли разговоры о повышении пенсионного возраста в России
Скорее всего, из неправильной трактовки статьи экономиста Вадима Потапенко «Старение населения и демографическая нагрузка на российскую пенсионную систему», опубликованной в «Вестнике Института экономики РАН». Но там нет ни слова о грядущем или даже возможном новом повышении пенсионного возраста.
Автор действительно приводит несколько тревожную статистику.
Если сейчас совокупный коэффициент демографической нагрузки (отношение всех неработающих к работающим) составляет рекордно низкие 97%, то к 2045 году он вырастет до 101–110%. То есть на 100 работников будет приходиться более 100 иждивенцев.
При этом Потапенко не видит в этом катастрофы: к 2045 году демографическая нагрузка (101–110%) не превысит показатели начала 2000-х годов.
С ситуацией «один с сошкой, а семеро с ложкой» страна не столкнется — и через два десятилетия на одну «сошку» будет приходиться, как и в настоящее время, приблизительно одна «ложка без сошки.
По мнению автора, проблема не в том, что пенсионеров физически слишком много для экономики, а в том, как устроено финансирование в системе. Сейчас она опирается на страховые взносы с зарплат. Поскольку работников становится меньше, взносов не хватает.
Чтобы бизнес платил больше, ему приходится либо поднимать цены, либо сокращать зарплаты. Повышение пенсионного возраста системно проблему не решит.
В качестве альтернативы экономист предложил ввести базовый пенсионный доход (БПД).
По мысли автора, это универсальная выплата всем пенсионерам, которая не будет зависит от стажа, зарплаты и уплаченных взносов.
По сути, это гарантированный государством минимальный доход в старости. Он должен дополнить, а не заменить страховую пенсию, которую человек сам зарабатывает в течение жизни. Предполагается, что финансировать БНД должны напрямую из федерального бюджета (налоги, доходы государства), а не из страховых взносов.
Страховая часть пенсии при этом сохраняется, но идет как надбавка к БНД.
Такой подход, по мысли автора, позволил бы снять излишнюю нагрузку с фонда оплаты труда и гарантировать пенсионерам доход независимо от того, сколько сейчас человек работает в стране.
Что на самом деле ждет пенсионеров в 2026 году
Новый порядок индексации страховых пенсий в России
- Отмена двухэтапной индексации. Идею повышать пенсии дважды в год (в феврале и апреле) отложили до 2027 года.
- Одна индексация с 1 января. Вместо этого неработающие пенсионеры получат единовременное повышение с 1 января 2026 года на 7,6%.
- Возможная доиндексация. Если по итогам 2025 года реальная инфляция окажется выше 7,6%, пенсии пересчитают еще раз на недостающий процент. Если инфляция будет 7,6% или ниже, второго повышения не будет.
- Средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров вырастет почти на 2000 рублей и составит около 27 100 рублей.
Индексация социальных пенсий-2026
- С 1 апреля 2026 года социальные пенсии (для инвалидов и тех, у кого нет стажа) вырастут на 6,8%.
- Средний размер социальной пенсии превысит 16 500 рублей.
Еще в Госдуме разрабатывают проект о досрочном выходе на пенсию отцов-одиночек троих и более детей. По условиям, они смогут выходить на пенсию в 62 года при стаже не менее 20 лет. Младшему ребенку на момент оформления пенсии должно быть меньше восьми лет.