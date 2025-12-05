Депутаты напомнили: бюджет на ближайшую трехлетку уже принят. Все деньги на пенсии в него закладывали, исходя из действующих правил.

По мнению политолога Григория Киселева, власти вряд ли пойдут на такую непопулярную меру, как новое повышение пенсионного возраста, в условиях внешнего экономического давления. Он считает, что у правительства есть и другие инструменты для балансировки бюджета, например сокращение льгот или повышение действующих сборов (налогов).