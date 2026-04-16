Вернуться или забыть? Что делать, если жалеешь об увольнении, и нормально ли это вообще
© «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Откуда берется сожаление?
Первое и главное — перестаньте себя корить. Решение об увольнении редко бывает спонтанным, даже если сейчас кажется иначе.
Сожаление обычно возникает не от самого факта ухода, а от столкновения с реальностью: другая работа не нашлась быстро, старые проблемы на прежнем месте поблекли в памяти, а привычный уклад разрушен. Или на новом месте оказалось еще хуже.
Но то, что вы уволились «по собственному», — это не ошибка, а ваш выбор в сложившейся ситуации.
Вопрос не в жалости, а в холодном анализе: за что именно вы цепляетесь сейчас? За стабильность? За удобный график? Или за страх неизвестности? Без этого ответа возврат ничем не лучше ухода.
Бывает и обратное: вы ушли из-за конфликта или выгорания, а сейчас эмоции схлынули, и кажется, что «можно было и потерпеть». Вот тут главное правило — не бежать обратно на горячую голову.
Дайте себе хотя бы месяц-два. Если спустя это время желание вернуться не прошло, тогда можно действовать.
Возвращаться стыдно?
Это не позор. На рынке нормально возвращаться, если изменились условия. Согласно опросам hh.ru, 88% компаний берут назад бывших сотрудников, даже уволившихся по собственному, 42% повторно нанимали одного человека 2 раза, 22% — от 3 раз.
Люди идут обратно в 3 случаях:
- им поднимают зарплату и/или дают новый уровень задач;
- ушел токсичный руководитель;
- длительный поиск не дал результата, а бывшая компания — стабильна.
Что поможет и помешает вернуться?
Вот ваши козыри при переговорах, если все-таки решили вернуться.
- Вы знаете внутреннюю кухню и вольетесь за неделю вместо 3 месяцев.
- Вы понятны: все ваши минусы и плюсы уже учтены, сюрпризов не будет.
- Вы дешевле нового сотрудника (и по найму, и по адаптации).
- Ваше возвращение — мощный сигнал коллективу: «Здесь лучше, чем снаружи».
Но есть и риски (аргументы «против»).
- К вам могут относиться как к «беглецу», которого терпят до замены.
- Старые проблемы (например, бюрократия, переработки) никуда не денутся.
- Вы теряете психологическое преимущество: вас будут брать «на условиях компании».
Как принять решение?
Как же поступить верно? Помогут три шага.
- Зафиксируйте выводы. Почему ушли? Чего не учли? В следующий раз увольняйтесь только с офером в руках и подушкой на 3–6 месяцев.
- Проверьте гипотезу. Напишите бывшему руководителю нейтрально: «Привет, думаю о возврате. Готов обсуждать [условия, которые вас устроят]». Если вас ждали — ответ будет теплым. Если нет — вы получите ясность и закроете свой гештальт.
- Не возвращайтесь «как было». Только на повышение (деньги, роль, условия) или при смене команды. Иначе через полгода вы снова захотите уйти.
И последнее. Есть сотрудники, возвращения которых действительно ждут, — ценные, системные, адекватные. Если вы из таких, пробуйте.
Но если внутри стыд или страх — подождите. Верное решение рождается не из паники, а из спокойной уверенности: «Я знаю, на что иду».