Подсмотрено — значит работает. Зачем предпринимателям и руководителям развивать насмотренность и как это сделать грамотно
Что такое насмотренность
Насмотренность — это накопленный опыт наблюдения за разными сферами и отраслями, который в итоге формирует «библиотеку решений» в голове.
В бизнес-среде понятие насмотренности нередко сводят к визуальной грамотности или широкому кругозору. Но это упрощение, которое уводит от сути.
Екатерина Литау связывает насмотренность с понятием «неявного знания», которое ввел философ Майкл Полани. Это то, что мы знаем, но не можем до конца выразить словами.
Например, опытный врач чувствует, что что-то идет не так, еще до того, как успевает это осознать. А профессиональный переговорщик считывает момент, когда пора менять тактику, раньше, чем приходит к этому выводу логически.
Точно так же работает насмотренность в бизнесе. У предпринимателя копится объем образцов, паттернов и решений из самых разных областей, который со временем начинает действовать как «обоснованная» интуиция.
Для компании насмотренность — прикладная способность быстро распознавать работающие механики, отличать сильное решение от декоративного и переносить удачные принципы из одной среды в другую.
Поскольку насмотренность — это результат визуального наблюдения, ее часто путают с хорошим вкусом. Но это разные понятия, которые разграничивает Валерий Исмайлов.
|Навык
|Польза
|Хороший вкус
|Помогает отличить выразительное от слабого, увидеть хороший пример и плохой
|Насмотренность
|Помогает найти ответ на главный деловой вопрос: «Почему это работает?»
Чем насмотренность полезна в бизнесе
Насмотренность может показаться нужным навыком только для специалистов творческих профессий — дизайнеров и художников, музыкантов, режиссеров и других. Но даже в самой «технической» отрасли без нее не обойтись, ведь она не просто про «красивую форму» или «удачные цвета».
Сильная насмотренность всегда имеет прикладной характер. Она строится не вокруг общего визуального потребления, а вокруг конкретного бизнес-вопроса.
Любому предпринимателю насмотренность приносит несколько ценных «бонусов».
Помогает замечать разницу
Благодаря насмотренности предприниматель может легко сравнивать разные продукты, стратегии, ситуации, креативы и многое другое и выявлять значимые различия.
Например, в сфере гостеприимства насмотренность помогает понять, где действительно есть уровень, а где он только заявлен. Она подсвечивает разницу в качестве сервиса, в атмосфере, в деталях, в том, как устроен клиентский опыт и почему в одном месте хочется остаться дольше, а из другого — уехать раньше.
Насмотренность — это не только про хорошее. Иногда именно слабый пример учит больше всего. Он помогает лучше видеть ошибки, слабые звенья и понимать, что не стоит повторять в своей работе или жизни.
Помогает быстрее сделать выводы и найти решение
Валерий Исмайлов говорит, что практическая ценность насмотренности состоит в сокращении пути от наблюдения к выводу.
Человек с развитой насмотренностью быстрее видит, где сайт теряет внимание, почему интерфейс перегружен, в какой точке упаковка перестает усиливать ценность и начинает ее размывать. Он не тратит время на длинное субъективное обсуждение в стиле «нравится — не нравится». Он работает с устройством решения.
Вместе с этим насмотренность позволяет быстрее увидеть механизм, который уже доказал свою эффективность, и точнее встроить его в собственную модель. Вытащить из своей библиотеки решений подходящее и применить для конкретной задачи.
В современном бизнесе это критически важно, потому что большинство решений уже где-то кем-то реализованы — в другой индустрии или на другом рынке. Насмотренность позволяет не изобретать заново, а адаптировать лучшие практики под свою ситуацию.
Помогает создать новые идеи из множества существующих
Все придумано до нас, и создать что-то новое с нуля практически нереально. Большинство значимых инноваций — это рекомбинация уже существующих идей, технологий, решений.
Как объясняет Екатерина Литау, предприниматель с ограниченным опытом будет снова и снова воспроизводить уже известные комбинации и не замечать, что он просто повторяет старые сценарии и не видя новых перспектив.
А предприниматель с широкой насмотренностью видел, как похожие задачи решаются в совершенно разных контекстах, понимает культурные коды разных аудиторий и умеет замечать связи там, где другие видят не связанные вещи.
Я рассматриваю предпринимательство как вид экономического творчества, и в этом смысле предприниматель использует тот же механизм, что и художник, композитор, поэт или писатель. Самые интересные работы рождаются на стыке традиций, когда художник достаточно насмотрен, чтобы увидеть, что какие-то элементы из разных систем можно соединить так, как до него никто не соединял, и получить новую идею.
Формирует эстетический интеллект
Насмотренность в рамках визуальных решений помогает лучше понимать, как воспринимается продукт, как он выглядит и ощущается и как бренду донести свое видение до покупателя. То есть формируется эстетический интеллект. Он позволяет создавать более интересные, выигрышные рекламные кампании, дизайн продукта, брендинг.
По словам Елены Квензен, в мире «информационного шума» визуальная чистота и выверенность бренда экономят миллионы на маркетинге.
Насмотренность позволяет создавать продукты, которые обладают «врожденным» чувством стиля. Такой бизнес не нуждается в агрессивных продажах — он привлекает аудиторию своей цельностью. Клиент покупает не товар, а причастность к определенному уровню культуры и вкуса.
Как развивать насмотренность предпринимателю
В широком смысле развивать насмотренность — изучать больше разного контента, анализировать и сохранять себе в смартфон и в память.
Например, вы можете подписаться в соцсетях на аккаунты лидеров рынка или отрасли, завести привычку два раза в неделю открывать Pinterest (если вам актуальны креативные идеи) или условные маркетинговые медиа.
Но все же речь идет о развитии навыка. Навык требует тренировки, а любая тренировка — это система и правила.
Выстройте систему разбора просмотренного
Насмотренность становится активом только там, где есть дисциплина работы с увиденным:
- Недостаточно сохранить пример — его нужно разобрать.
- Недостаточно показать референс — нужно объяснить, какую задачу он решает.
- Недостаточно восхититься конкурентом — нужно понять, в чем именно его прием, какие ограничения у этого приема и что из него можно перенести без потери смысла.
Пока компания не умеет делать этот разбор, насмотренность остается красивым словом без операционной ценности.
Тщательно отбирайте источники контента
Нет смысла изучать и запоминать все, что попадается вам на глаза. Важно качество этих примеров.
Выбирайте первоисточники: инвестируйте время только в те ресурсы, которые формируют экспертный взгляд и профессиональную избирательность.
Смотрите на то, что делают лидеры индустрии. Изучайте авторитетные отраслевые медиа и платформы, посещайте профессиональные мероприятия.
Изучайте новое за пределами бизнеса
Полезные решения часто приходят из соседних категорий, где похожая проблема уже была решена другим способом.
Елена Квензен советует смотреть на смежные сферы:
- моду;
- архитектуру;
- гастрономию;
- кинематограф.
А Екатерина Литау считает, что особенно ценна насмотренность в тех областях, которые на первый взгляд далеки от бизнеса: искусство, культура, социальное устройство общества. Они дают серьезное преимущество тем, кто хочет создавать действительно востребованный продукт.
Когда предприниматель изучает искусство, конкретные решения — например, пропорции, работа с материалом, принципы композиции — могут не отразиться в его продукте напрямую. Но они расширяют его предпринимательский репертуар, из которых рождаются новые проекты.
Игнорировать этот ресурс — значит намеренно сужать пространство собственных возможностей.
Что предприниматели делают не так при развитии насмотренности
Ключевая ошибка, которая сегодня встречается почти повсеместно, по словам Валерия Исмайлова, — фокус на количестве.
Предприниматель пытается просто побольше прочитать, просмотреть, прослушать. И то же заставляет делать свою команду. Чем больше кейсов, подборок, конкурентных обзоров и сохраненных примеров, тем, как считается, выше профессиональный уровень команды.
На практике все наоборот. Поток примеров без системы часто не усиливает мышление, а перегружает его. Команда начинает хорошо помнить внешние образы, но все хуже понимает, какие механики стоят за ними.
Насмотренность без анализа быстро вырождается в привычку копировать.
Валерий Исмайлов говорят, что для компании это опасно по двум причинам:
- Копирование почти всегда проигрывает первоисточнику: оно воспроизводит форму, но не контекст, в котором решение возникло.
- Избыток референсов создает эффект фиксации. Команда начинает думать внутри уже увиденного и теряет способность предложить собственный ход.
Как эффективно использовать насмотренность в бизнесе
Мало просто начать поглощать контент и анализировать его. Нужно научиться управлять развивающимся навыком.
Валерий Исмайлов дал несколько рекомендаций.
Привяжите насмотренность к конкретным задачам
Насмотренность нельзя измерять объемом просмотра. Количество сохраненных ссылок не говорит ни о чем.
Для бизнеса значимы только выходные показатели:
- Стала ли команда быстрее собирать сильную гипотезу?
- Сократилось ли число пустых итераций?
- Улучшилось ли качество брифов?
- Стало ли меньше решений, которые выглядят современно, но не решают задачу?
- Научились ли сотрудники объяснять, почему они предлагают именно этот ход, а не соседний?
Если этого нет, значит, у компании есть визуальный поток, но нет навыка распознавания.
Измеряйте качество результата: время до рабочей гипотезы, число итераций до сильного решения, точность постановки задачи, ясность аргументации.
Не начинайте работу с референсов
Сначала команда должна сформулировать задачу и предложить собственный черновой ход и только затем открывать примеры. Это снижает риск копирования и помогает сохранить самостоятельность мышления.
Сделайте насмотренность частью управленческой культуры
Это не отдельное упражнение для креативного отдела, а общая способность компании быстрее понимать, что действительно работает на рынке.
Насмотренность помогает предпринимателю видеть больше идей вокруг, быстрее принимать решения, отделять удачные и неудачные варианты, создавать новые продукты через переработку существующих на рынке и их переопределение. Но она не должна подменять опыт и анализ. Насмотренность их дополняет и усиливает.