20 апреля 2026, 19:31

Подсмотрено — значит работает. Зачем предпринимателям и руководителям развивать насмотренность и как это сделать грамотно

Насмотренность кажется навыком, который важен только дизайнерам и художникам: чтоб быстрее определять удачные формы, цвета, концепции. Но на самом деле он необходим даже тем, кто не соприкасается с визуалом. Сложно создать уникальный продукт на переполненном рынке, если нет насмотренности. Или увидеть тренд до того, как им воспользуются все конкуренты. Вместе с экспертами разобрались, в чем суть насмотренности, какую пользу она несет бизнесу, как ее развить и почему просто часами листать Pinterest — неэффективно.
Что такое насмотренность

Насмотренность — это накопленный опыт наблюдения за разными сферами и отраслями, который в итоге формирует «библиотеку решений» в голове.

В бизнес-среде понятие насмотренности нередко сводят к визуальной грамотности или широкому кругозору. Но это упрощение, которое уводит от сути.

Екатерина Литау
доктор экономических наук, профессор, основатель консалтинговой компании BLCONS Group

Екатерина Литау связывает насмотренность с понятием «неявного знания», которое ввел философ Майкл Полани. Это то, что мы знаем, но не можем до конца выразить словами.

Например, опытный врач чувствует, что что-то идет не так, еще до того, как успевает это осознать. А профессиональный переговорщик считывает момент, когда пора менять тактику, раньше, чем приходит к этому выводу логически.

Точно так же работает насмотренность в бизнесе. У предпринимателя копится объем образцов, паттернов и решений из самых разных областей, который со временем начинает действовать как «обоснованная» интуиция.

Для компании насмотренность — прикладная способность быстро распознавать работающие механики, отличать сильное решение от декоративного и переносить удачные принципы из одной среды в другую.

Валерий Исмайлов
зам. председателя Новосибирского отделения ОРКД (общества Российско-Китайской дружбы), CEO международного консалтингового агенства «Доверие»

Поскольку насмотренность — это результат визуального наблюдения, ее часто путают с хорошим вкусом. Но это разные понятия, которые разграничивает Валерий Исмайлов.

    Навык                                       Польза                                   
  Хороший вкус Помогает отличить выразительное от слабого, увидеть хороший пример и плохой
Насмотренность  Помогает найти ответ на главный деловой вопрос: «Почему это работает?»   

Чем насмотренность полезна в бизнесе

Насмотренность может показаться нужным навыком только для специалистов творческих профессий — дизайнеров и художников, музыкантов, режиссеров и других. Но даже в самой «технической» отрасли без нее не обойтись, ведь она не просто про «красивую форму» или «удачные цвета».

Сильная насмотренность всегда имеет прикладной характер. Она строится не вокруг общего визуального потребления, а вокруг конкретного бизнес-вопроса.

Валерий Исмайлов

Любому предпринимателю насмотренность приносит несколько ценных «бонусов».

Помогает замечать разницу

Благодаря насмотренности предприниматель может легко сравнивать разные продукты, стратегии, ситуации, креативы и многое другое и выявлять значимые различия.

Например, в сфере гостеприимства насмотренность помогает понять, где действительно есть уровень, а где он только заявлен. Она подсвечивает разницу в качестве сервиса, в атмосфере, в деталях, в том, как устроен клиентский опыт и почему в одном месте хочется остаться дольше, а из другого — уехать раньше.

Насмотренность — это не только про хорошее. Иногда именно слабый пример учит больше всего. Он помогает лучше видеть ошибки, слабые звенья и понимать, что не стоит повторять в своей работе или жизни.

Мария Бакевич
сооснователь управляющей и консалтинговой компании в сфере гостеприимства Guestmate

Помогает быстрее сделать выводы и найти решение

Валерий Исмайлов говорит, что практическая ценность насмотренности состоит в сокращении пути от наблюдения к выводу.

Человек с развитой насмотренностью быстрее видит, где сайт теряет внимание, почему интерфейс перегружен, в какой точке упаковка перестает усиливать ценность и начинает ее размывать. Он не тратит время на длинное субъективное обсуждение в стиле «нравится — не нравится». Он работает с устройством решения.

Вместе с этим насмотренность позволяет быстрее увидеть механизм, который уже доказал свою эффективность, и точнее встроить его в собственную модель. Вытащить из своей библиотеки решений подходящее и применить для конкретной задачи.

В современном бизнесе это критически важно, потому что большинство решений уже где-то кем-то реализованы — в другой индустрии или на другом рынке. Насмотренность позволяет не изобретать заново, а адаптировать лучшие практики под свою ситуацию.

Рафаэль Абрамян
президент холдинга Finbridge

Помогает создать новые идеи из множества существующих

Все придумано до нас, и создать что-то новое с нуля практически нереально. Большинство значимых инноваций — это рекомбинация уже существующих идей, технологий, решений.

Как объясняет Екатерина Литау, предприниматель с ограниченным опытом будет снова и снова воспроизводить уже известные комбинации и не замечать, что он просто повторяет старые сценарии и не видя новых перспектив. 

А предприниматель с широкой насмотренностью видел, как похожие задачи решаются в совершенно разных контекстах, понимает культурные коды разных аудиторий и умеет замечать связи там, где другие видят не связанные вещи.

Я рассматриваю предпринимательство как вид экономического творчества, и в этом смысле предприниматель использует тот же механизм, что и художник, композитор, поэт или писатель. Самые интересные работы рождаются на стыке традиций, когда художник достаточно насмотрен, чтобы увидеть, что какие-то элементы из разных систем можно соединить так, как до него никто не соединял, и получить новую идею.

Екатерина Литау

Формирует эстетический интеллект

Насмотренность в рамках визуальных решений помогает лучше понимать, как воспринимается продукт, как он выглядит и ощущается и как бренду донести свое видение до покупателя. То есть формируется эстетический интеллект. Он позволяет создавать более интересные, выигрышные рекламные кампании, дизайн продукта, брендинг.

По словам Елены Квензен, в мире «информационного шума» визуальная чистота и выверенность бренда экономят миллионы на маркетинге.

Насмотренность позволяет создавать продукты, которые обладают «врожденным» чувством стиля. Такой бизнес не нуждается в агрессивных продажах — он привлекает аудиторию своей цельностью. Клиент покупает не товар, а причастность к определенному уровню культуры и вкуса.

Елена Квензен
основатель проектов в сфере трансформации мышления, автор метода осознанного созидания S.E.L.F. (Self-Evolution & Life Formation)

Как развивать насмотренность предпринимателю

В широком смысле развивать насмотренность — изучать больше разного контента, анализировать и сохранять себе в смартфон и в память. 

Например, вы можете подписаться в соцсетях на аккаунты лидеров рынка или отрасли, завести привычку два раза в неделю открывать Pinterest (если вам актуальны креативные идеи) или условные маркетинговые медиа.

Но все же речь идет о развитии навыка. Навык требует тренировки, а любая тренировка — это система и правила.

Выстройте систему разбора просмотренного

Насмотренность становится активом только там, где есть дисциплина работы с увиденным:

  • Недостаточно сохранить пример — его нужно разобрать.
  • Недостаточно показать референс — нужно объяснить, какую задачу он решает.
  • Недостаточно восхититься конкурентом — нужно понять, в чем именно его прием, какие ограничения у этого приема и что из него можно перенести без потери смысла.

Пока компания не умеет делать этот разбор, насмотренность остается красивым словом без операционной ценности.

Тщательно отбирайте источники контента

Нет смысла изучать и запоминать все, что попадается вам на глаза. Важно качество этих примеров.

Выбирайте первоисточники: инвестируйте время только в те ресурсы, которые формируют экспертный взгляд и профессиональную избирательность.

Елена Квензен

Смотрите на то, что делают лидеры индустрии. Изучайте авторитетные отраслевые медиа и платформы, посещайте профессиональные мероприятия.

Изучайте новое за пределами бизнеса

Полезные решения часто приходят из соседних категорий, где похожая проблема уже была решена другим способом.

Елена Квензен советует смотреть на смежные сферы:

  • моду;
  • архитектуру;
  • гастрономию;
  • кинематограф.

А Екатерина Литау считает, что особенно ценна насмотренность в тех областях, которые на первый взгляд далеки от бизнеса: искусство, культура, социальное устройство общества. Они дают серьезное преимущество тем, кто хочет создавать действительно востребованный продукт.

Когда предприниматель изучает искусство, конкретные решения — например, пропорции, работа с материалом, принципы композиции — могут не отразиться в его продукте напрямую. Но они расширяют его предпринимательский репертуар, из которых рождаются новые проекты.

Игнорировать этот ресурс — значит намеренно сужать пространство собственных возможностей.

Екатерина Литау

Что предприниматели делают не так при развитии насмотренности

Ключевая ошибка, которая сегодня встречается почти повсеместно, по словам Валерия Исмайлова, — фокус на количестве.

Предприниматель пытается просто побольше прочитать, просмотреть, прослушать. И то же заставляет делать свою команду. Чем больше кейсов, подборок, конкурентных обзоров и сохраненных примеров, тем, как считается, выше профессиональный уровень команды.

На практике все наоборот. Поток примеров без системы часто не усиливает мышление, а перегружает его. Команда начинает хорошо помнить внешние образы, но все хуже понимает, какие механики стоят за ними.

Насмотренность без анализа быстро вырождается в привычку копировать.

Валерий Исмайлов

Валерий Исмайлов говорят, что для компании это опасно по двум причинам:

  • Копирование почти всегда проигрывает первоисточнику: оно воспроизводит форму, но не контекст, в котором решение возникло.
  • Избыток референсов создает эффект фиксации. Команда начинает думать внутри уже увиденного и теряет способность предложить собственный ход.

Как эффективно использовать насмотренность в бизнесе

Мало просто начать поглощать контент и анализировать его. Нужно научиться управлять развивающимся навыком.

Валерий Исмайлов дал несколько рекомендаций.

Привяжите насмотренность к конкретным задачам

Насмотренность нельзя измерять объемом просмотра. Количество сохраненных ссылок не говорит ни о чем.

Для бизнеса значимы только выходные показатели:

  • Стала ли команда быстрее собирать сильную гипотезу?
  • Сократилось ли число пустых итераций?
  • Улучшилось ли качество брифов?
  • Стало ли меньше решений, которые выглядят современно, но не решают задачу?
  • Научились ли сотрудники объяснять, почему они предлагают именно этот ход, а не соседний?

Если этого нет, значит, у компании есть визуальный поток, но нет навыка распознавания.

Измеряйте качество результата: время до рабочей гипотезы, число итераций до сильного решения, точность постановки задачи, ясность аргументации.

Валерий Исмайлов

Не начинайте работу с референсов

Сначала команда должна сформулировать задачу и предложить собственный черновой ход и только затем открывать примеры. Это снижает риск копирования и помогает сохранить самостоятельность мышления.

Сделайте насмотренность частью управленческой культуры

Это не отдельное упражнение для креативного отдела, а общая способность компании быстрее понимать, что действительно работает на рынке.

Насмотренность помогает предпринимателю видеть больше идей вокруг, быстрее принимать решения, отделять удачные и неудачные варианты, создавать новые продукты через переработку существующих на рынке и их переопределение. Но она не должна подменять опыт и анализ. Насмотренность их дополняет и усиливает.

