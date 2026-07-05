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22:45, 5 июля 2026Экономика

Германия столкнулась с необычной проблемой

Bild: В Германии нутрии поставили под угрозу местную экосистему
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Стремительное распространение инвазивных нутрий в Германии ставит под угрозу местную экосистему. О необычной проблеме со ссылкой на данные германского охотничьего союза (DJV) сообщает газета Bild.

«Эти животные разрушают тростниковые заросли и тем самым ставят под угрозу существование многих видов птиц, рыб и амфибий. Кроме того, они подрывают дамбы, что негативно сказывается на защите от наводнений», — указано в статье.

Отмечается, что охотники сравнивают масштабность распространения нутрий с «нашествием». На этом фоне масштабы охоты на нутрий резко возросли.

Ранее жителей штата Джорджия, США, призвали бороться с инвазивным видом ящериц — аргентинским гигантским тегу. За последнее время на территории штата заметили уже 20 опасных особей.

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