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00:17, 6 июля 2026Мир

Фицо назвал способ спасти Европу и упомянул Россию

Фицо: Выживание Европы возможно только при единстве Востока и Запада
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал способ спасти Европу, упомянув Россию. Об этом он заявил в ходе мероприятия по случаю дня святых Кирилла и Мефодия, передает РИА Новости.

«Европейские элиты ставят наш общий европейский дом на одну карту — это конфронтация и русофобия. Хочу спросить, нам действительно нужна конфронтация, чтобы мы снова убедились в том, что выживание Европы возможно только тогда, когда Запад и Восток объединятся?», — спросил он.

Фицо подчеркнул, что европейские лидеры забыли слова бывшего президента Франции Шарля де Голля, говорившего о единой Европе от Атлантики до Урала. Словацкий премьер назвал конфронтационные нарративы против РФ «механизмом беспомощных европейских элит, потерянных в лабиринте предрассудков и страха».

Ранее Фицо раскрыл связанную с Украиной деталь саммита НАТО в Анкаре. Он указал, что получил ответ генсека альянса Марка Рютте, в котором тот «однозначно сказал, что декларация, которая будет принята в Анкаре, не будет обязывать никакую страну, которая является членом НАТО, к принятию какого-либо финансового решения в интересах Украины».

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