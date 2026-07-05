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21:28, 5 июля 2026Мир

Фицо раскрыл связанную с Украиной деталь саммита НАТО в Анкаре

Фицо: НАТО на саммите в Анкаре не станет обязывать страны финансово помогать Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Итоговый документ саммита Североатлантического альянса не будет накладывать на государства обязательства по какой-либо финансовой помощи Киеву. Деталь предстоящего саммита НАТО раскрыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции.

Он указал, что получил ответ генерального секретаря альянса Марка Рютте, в котором тот «однозначно сказал, что декларация, которая будет принята в Анкаре, не будет обязывать никакую страну, которая является членом НАТО, к принятию какого-либо финансового решения в интересах Украины».

Премьер Словакии отметил, что предупредил Рютте о нежелании Братиславы принимать участие в каких-либо финансовых схемах, связанных с военной поддержкой Киева.

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля в Анкаре. Представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что коммюнике саммита удивит своим содержанием.

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