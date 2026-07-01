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18:38, 1 июля 2026Мир

НАТО пообещала удивить

Представитель США при НАТО Уитакер: Коммюнике саммита удивит своим содержанием
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mario Tama / Getty Images

Коммюнике саммита НАТО в Анкаре удивит общественность своим содержанием. Об этом заявил представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер, его слова передает ТАСС.

«Вы увидите окончательную версию, когда она появится (...) в следующую среду, 8-го [июля]. И вы будете очень удивлены содержанием», — заверил Уитакер.

При этом американский представитель при альянсе не раскрыл причину, по которой итоговое заявление обещает быть удивительным.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц настояли на приверженности США поддержке Украины.

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