ВСУ ударили дронами по котенку

Shot: Котенок Фипик пережил два мощных удара БПЛА ВСУ

Котенок смог пережить два мощных удара, совершенных в зоне спецоперации Вооруженными силами Украины (ВСУ) с применением беспилотников. Его выходили, сейчас малыш идет на поправку, сообщает Telegram-канал Shot.

Четвероногое обнаружили российские бойцы среди руин на донецком направлении. Выяснилось, что котенок оказался под атакой дронов и пролетел несколько метров от взрывной волны.

Пушистика выходили, его прозвали Фипик. Имя стало производным от FPV-дронов. Малыш уже идет на поправку и пьет много молока.

В прошлом году сообщалось, что в Брянской области украинский дрон ударил по грузовику «Мираторга», перевозившему животных. Часть из них спасти не удалось.