Дрон ВСУ ударил по грузовику «Мираторга» с животными

В Брянской области дрон ударил по грузовику «Мираторга», перевозившему животных
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Брянской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по грузовику «Мираторга», перевозившему животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Агропромышленный холдинг "Мираторг" сообщает об атаке БПЛА (беспилотного летательного аппарата — прим. "Ленты.ру") на транспортное средство компании, перевозившее сельхозживотных в Суземском районе Брянской области», — говорится в сообщении.

По данным агрохолдинга, транспортное средство получило повреждение. Часть животных спасти не удалось. Водитель при этом не пострадал. Других подробностей на данный момент нет.

Это не первая атака ВСУ на транспорт компании. В мае 2025 года в Брянской области под удар украинских войск попали два автомобиля «Мираторга». Тогда налет был совершен с помощью FPV-дронов.

