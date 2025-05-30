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16:49, 30 мая 2025Россия

В российском регионе два автомобиля «Мираторга» пострадали при атаке ВСУ

Богомаз: В Брянской области два автомобиля «Мираторга» пострадали при атаке ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

В Брянской области два автомобиля агропромышленного холдинга «Мираторг» пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram.

По данным губернатора, никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы сейчас проводят обследование территории.

Налет был совершен с помощью FPV-дронов. Атакованное село Куршановичи Климовского района находится в 15 километрах от границы с Украиной.

Ранее в Белгородской области двое рабочих попали под обстрел ВСУ и получили ранения. У одного из пострадавших диагностировали множественные осколочные ранения брюшной полости.

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