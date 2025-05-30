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09:38, 30 мая 2025Россия

В приграничной зоне двое рабочих попали под обстрел ВСУ и получили ранения

Гладков: В Шебекино дрон ВСУ атаковал спецтехнику, пострадали два человека
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В приграничной зоне двое рабочих попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) и получили ранения. Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram, FPV-дрон атаковал спецтехнику в районе объездной дороги в Шебекино.

По данным губернатора, у одного из пострадавших диагностировали множественные осколочные ранения брюшной полости, грудной клетки и плеча, у второго — минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. В больницу их доставили бойцы самообороны.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали автомобиль в районе села Зозули Борисовского района. Пострадал мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями спины и ноги.

Всего в ночь на пятницу, 30 мая, ВСУ выпустили по России 27 летательных аппаратов. 15 дронов сбили над Белгородской областью, еще 12 — над Курской областью.

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