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07:26, 30 мая 2025Россия

В России при атаке ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

Белгородский губернатор Гладков: Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по авто
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Мужчина получил травмы при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Атака на автомобиль произошла в районе села Зозули Борисовского района. Транспортное средство, которое попало под удар ВСУ, оказалось повреждено.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями спины и ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

В ночь на 30 мая силы ПВО выпустили по России 27 летательных аппаратов. 15 дронов сбили над Белгородской областью, еще 12 — над Курской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

ЖЗЛ
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