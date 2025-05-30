В России при атаке ВСУ на автомобиль пострадал мужчина

Белгородский губернатор Гладков: Мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по авто

Мужчина получил травмы при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Атака на автомобиль произошла в районе села Зозули Борисовского района. Транспортное средство, которое попало под удар ВСУ, оказалось повреждено.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями спины и ноги бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

В ночь на 30 мая силы ПВО выпустили по России 27 летательных аппаратов. 15 дронов сбили над Белгородской областью, еще 12 — над Курской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.