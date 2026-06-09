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Из жизни
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14:18, 9 июня 2026Из жизни

Американцев попросили стрелять по гигантским пресмыкающимся

Жителей штата Джорджия призвали убивать гигантских тегу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ingo Schulz / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Жителей штата Джорджия, США, призвали бороться с инвазивным видом ящериц — аргентинским гигантским тегу. Об этом сообщает People.

За последнее время на территории штата заметили уже 20 опасных особей. По словам Дэниела Солленбергера, старшего биолога Департамента природных ресурсов Джорджии, эти пресмыкающиеся очень проворны. Их трудно поймать, поэтому он попросил американцев стрелять по ним.

«Если у вас нет возможности применить огнестрельное оружие или что-то подобное, постарайтесь зафиксировать встречу на фото и сообщить нам, — пояснил он. — Возможно, мы сможем дать рекомендации или помочь установить ловушку».

Аргентинские гигантские тегу — пресмыкающиеся из Южной Америки, которые достигают 1,2 метра в длину и могут весить более 4,5 килограмма. Они быстро передвигаются, отлично плавают и могут переживать зимы Джорджии, впадая в состояние, похожее на спячку, — брумацию. Самка тегу откладывает около 35 яиц в год, и ее детеныши быстро достигают репродуктивного возраста.

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Тегу поедают яйца гнездящихся на земле птиц и детенышей черепах и аллигаторов. Они также могут питаться падалью, куриными яйцами, фруктами и кормом для домашних животных. Эти ящерицы также являются носителями экзотических паразитов — крайне опасных для местных видов.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, ресторан Bucks Coal Fired начал готовить пиццу с мясом игуан на фоне низких температур. В холодную погоду рептилии погружаются в анабиоз, «застывают» и падают на землю, не в силах удержаться на деревьях, что делает их легкой добычей.

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