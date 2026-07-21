Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 21 июля 2026Путешествия

Россиянка описала особенности турецкой клиники словами «экономия огромная»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Живущая в Турции российская тревел-блогерша описала особенности местной клиники словами «экономия огромная». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Мама на море | Турция и путешествия» на платформе «Дзен».

Она отметила, что соотечественники стали все чаще приезжать в Турцию за медицинскими услугами. «Россияне приезжают сюда делать зубы, пересаживать волосы, проходить обследования, лечить зрение, делать пластические операции и ЭКО. Среди самых популярных городов — Стамбул, Анкара, Измир и, конечно, Анталья», — пояснила путешественница.

Материалы по теме:
«Разрушительные последствия». Как медицинский туризм в Турцию оборачивается потерей органов и зубов
«Разрушительные последствия». Как медицинский туризм в Турцию оборачивается потерей органов и зубов
30 апреля 2026
«Хирургия — как сходить за хлебом» Южная Корея стала кузницей красоты. Почему россиянки едут туда за идеальной «стеклянной» кожей?
«Хирургия — как сходить за хлебом»Южная Корея стала кузницей красоты. Почему россиянки едут туда за идеальной «стеклянной» кожей?
31 мая 2026

Так, матери блогерши понадобилось стоматологическое вмешательство. В Сочи за процедуру запросили 1,2 миллиона рублей, а в одной из клиник турецкой Антальи — 600 тысяч рублей. «Правда, прилететь в Анталью маме придется два раза. За одну поездку такую большую стоматологическую работу не закончить. Но даже если добавить билеты, проживание, питание и остальные расходы, все равно выходит заметно дешевле, чем делать зубы в Сочи», — отметила автор блога.

Тем не менее россиянка рекомендовала тщательно подбирать клинику, а не ехать в самую дешевую. По ее мнению, стоит заострить внимание на квалификации врача, отзывах, используемых аппаратах и материалах, плане лечения и гарантиях.

Ранее тревел-блогерша из России описала медицину в Европе словами «нет органа — нет проблем». Ее шокировала идея медиков предложить в виде альтернативного варианта лечения хирургическую операцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия потребовала от итальянских дипломатов покинуть страну. Что предшествовало скандалу?
    Боец ВСУ застрелил пытавшихся обмануть российских военных сослуживцев
    Разрыв между зарплатами в регионах России рекордно вырос
    В Госдуме отреагировали на недопуск россиян к играм глухих
    Ракеты атаковали еще один российский регион
    Появились подробности мощного пожара на производственном объекте в Липецке
    Россиянка описала особенности турецкой клиники словами «экономия огромная»
    Индия впервые запустила в космос частную ракету
    Девушка услышала одну фразу свекрови и почувствовала себя униженной
    Россияне бросились брать микрозаймы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok