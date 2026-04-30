«Лента.ру»: Россиянка пострадала от рук «доктора-мясника» при пластике в Турции

Медицинский туризм в Турции оборачивается для путешественников потерей здоровья, зубов и органов после простых медицинских манипуляций. Но происходящие из года в год скандалы не влияют на репутацию местных клиник — считается, что они не уступают европейским конкурентам. Предлагая недорогие процедуры по пластике груди, установке виниров и липосакции, турецкие врачи ежегодно привлекают множество клиентов, зарабатывая на них миллионы долларов. Однако далеко не все туристы после этого возвращаются домой живыми и невредимыми. Чем опасны для иностранцев частные клиники страны Ближнего Востока — разбиралась «Лента.ру».

Почему туристы едут за медициной в Турцию

Главная причина, из-за которой медицинский туризм процветает в Турции, — низкая стоимость услуг. В среднем процедуры здесь оказываются на 50–75 процентов дешевле, чем в Европе и США. При этом многие турецкие клиники получают аккредитацию в Штатах, поддержку им также оказывает и турецкое правительство. Пациенты рассказывают, что для их удобства больницы организуют прямой трансфер, в который входит проживание и послеоперационное восстановление.

Также Турция оставляет за собой звание мирового лидера по пересадке волос. Здесь расположено примерно 400–500 центров, которые специализируются только на этой процедуре. К примеру, в одном Стамбуле около 300 подобных организаций. Сама операция стоит от 1,5 до 3 тысяч долларов (от 112,9 до 225,9 тысячи рублей), в США — до 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей).

Врач намечает область хирургической операции Фото: Y production / Shutterstock / Fotodom

Основной сегмент медицинского туризма (38 процентов от всего рынка) составляют процедуры ринопластики (коррекции носа), увеличения груди и липосакции. Минимальная стоимость последней — две тысячи долларов (150 тысяч рублей). Пользуется популярностью и стоматология. Красивая улыбка в Турции стоит в два, а то и в четыре раза дешевле, чем в клиниках Европы. Так, поставить винир на один зуб обойдется клиенту в 250–300 долларов (от 18 до 22,5 тысячи рублей). Европейские клиники попросят за это от 550 до 1,5 тысячи долларов (41,4–112,9 тысячи рублей).

Карательная стоматология

Тем не менее медицинский туризм за границей не всегда гарантирует качество. Даже в клиниках с хорошей репутацией бывают неприятные инциденты, последствия которых приходится устранять за огромные деньги.

Например, в марте 2025 года мать-одиночка из Великобритании Джеки Линн решила подлечить в турецкой стоматологии крошащиеся зубы. Она отдала за операцию четыре тысячи долларов (301,2 тысячи рублей) и осталась довольна результатом. Через пару месяцев британке пришлось вернуться к врачу — ее зубы продолжали разрушаться. Несмотря на то, что пациентка и стоматолог оговорили лечение только трех корневых каналов, во время процедуры ей прооперировали сразу 15 — это обернулось трагическими последствиями.

Стоматолог проводит процедуру по коррекции зубов Фото: Vadim Zakharishchev / Shutterstock / Fotodom

Инфекция попала в кровь Линн, ее глаз почернел, а лицо распухло. Медики сообщили 38-летней пострадавшей, что теперь ей придется удалить все зубы.

«Я подумала: "Что, черт возьми, я наделала?"» — сказала туристка. Очередная операция, а также установка 12 имплантов и временных протезов обошлись ей в 24,2 тысячи долларов (1,8 миллиона рублей). Полость ее рта до сих пор не зажила. Только в августе Линн сможет установить постоянные зубные протезы.

Подобная история случилась и с гражданкой России в марте 2026 года. Девушка обратилась в стоматологическую клинику Турции, чтобы сделать виниры. Однако во время процедуры зубы россиянки спилили настолько, что от них почти ничего не осталось. Вскоре выяснилось, что вместо зубных накладок ей поставили коронки и мосты.

Россиянка лишилась почти всех зубов после установки виниров в Турции Кадр: Telegram-канал Baza

На следующий день после операции девушка пожаловалась врачам на боль. В итоге медики удалили ей более шести нервов, но и на этом беды не закончились — после очередного вмешательства щека путешественницы опухла. У нее также обнаружили инфекцию, которая могла закончиться госпитализацией. В настоящее время ее дальнейшее лечение оценивают в 2000 долларов (151,2 тысячи рублей).

«Доктор-мясник»

Еще одна россиянка пострадала от рук пластического хирурга из дорогой турецкой клиники. Девушка рассказала «Ленте.ру», что отправилась в ближневосточную страну ради красивой груди, однако после операции ей пришлось переделывать ее четыре раза. «В результате вейзер-липосакции доктор-мясник сделал мне много спаек на животе, кучу бугров и дорожки. Сам же он утверждал, что со временем все исправится. Это любимая турецкая отговорка», — объяснила тревел-блогерша.

Операция по маммопластике тоже оказалась неудачной: ее грудь быстро провисла. После жалобы россиянке вернули лишь «мизерную» часть потраченных денег — большая сумма ушла на оплату за размещение в больнице и стоимость имплантов. Судиться с частным медучреждением блогерша не стала и после горького опыта посоветовала соотечественницам внимательно изучать отзывы и работы врача прежде, чем записываться к нему. «Я посмотрела их уже после своей операции и была в ужасе», — пожаловалась пациентка.

Новая прическа или жизнь

Многие мужчины ищут недорогие клиники, чтобы восстановить растительность на голове. Среди россиян поездка в Турцию ради этой процедуры превратилась в настоящий тренд. Такая операция там стоит от четырех до пяти тысяч долларов (от 302,5 до 378,1 тысячи рублей). В США, например, та же услуга обойдется от 20 до 30 тысяч долларов (от 1,5 до 2,2 миллиона рублей). Однако даже эта, казалось бы, простая манипуляция сопряжена с высокими рисками.

В прошлом году двое британцев не выжили после пересадки волос в турецких клиниках. В июле 38-летний мужчина прошел через косметическую процедуру в частной клинике CINIK. После пятичасовой операции ему стало плохо. Туриста срочно госпитализировали, но спасти не смогли.

Пациент проходит процедуру пересадки волос в роскошной клинике Esteworld в Стамбуле Фото: Chris Mcgrath / Getty Images

Через несколько месяцев, в ноябре, лишился жизни и 36-летний британец. Он прилетел в Стамбул с намерением вернуть себе густые волосы и сделать зубы. По завершении медицинских вмешательств турист вернулся в свой номер в районе Шишли и упал без сознания. Его отвезли на скорой в местную больницу, но вскоре врачи объявили, что иностранец скончался.

Считается, что причиной осложнений в учреждениях, специализирующихся на пересадке волосяных фолликулов, является отсутствие нормальных правил безопасности. К тому же некоторые хирурги из США отмечают, что подобные операции в турецких клиниках проводят специалисты без медицинского образования. «Я слышала, что они нанимают людей, которые, возможно, раньше работали таксистами, и проводят с ними собственную программу обучения, чтобы они стали специалистами по пересадке волос», — объяснила сертифицированный американский хирург Шейла Назарян.

Люди думают об этом, как о походе в торговый центр, но операции сопряжены с рисками. Вам нужен специалист, который не только сможет провести качественную манипуляцию, но и успешно справиться с возможными осложнениями Шейла Назарян хирург из США

Убийственно красивая фигура

26-летней Хелисии Ашаму погоня за красотой стоила жизни. Она приехала в Турцию, чтобы уменьшить желудок — женщина страдала от лишнего веса и пошла на крайние меры, чтобы похудеть. Британка оплатила проживание в отеле Измира в размере 4,4 тысячи долларов (332,3 тысячи рублей) и сделала в местной больнице, специализирующейся на медицинском туризме, шунтирование органа.

Во время процедуры сердце пациентки остановилось. Ее реанимировали и наблюдали восемь дней, но женщина не выжила. После репатриации судмедэксперты установили, что причиной ее кончины стал недостаток кровообращения в кишечнике — это был результат послеоперационного осложнения. Родители пострадавшей подали иск против Трейси Оздемир, ведущей бизнес под торговой маркой Get Slim в Турции. Суд встал на защиту семьи и обязал бизнесвумен компенсировать родственникам 1,1 миллиона долларов (85,6 миллиона рублей).

Врач намечает пунктирной линией область для дальнейшей хирургической коррекции ягодиц Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Еще одной пострадавшей стала 28-летняя Диарра Браун. Женщина работала адвокатом в Великобритании и решила сделать подтяжку ягодиц и липосакцию — так она хотела стать уверенной в себе. «Я знаю, что она начала разговаривать с одним хирургом в Турции о возможности проведения всех операций одновременно, и он сказал, что может это сделать», — сказала мать британки Дейзи.

Браун взяла кредит в размере 13,4 тысячи долларов (более миллиона рублей), чтобы оплатить операции в частной клинике. Однако сразу после процедур она пожаловалась на синяки, боль и холод во всем теле. Доктор Севкет Гокхам Баям, проводивший операцию, и его команда заверили пациентку, что ее состояние в норме. Когда она рассказала им, что у нее опухли ноги, ей посоветовали больше ходить по комнате. Но девушка из-за боли не могла даже двигаться. «Диарра не могла ходить, она потела, у нее была высокая температура, она задыхалась, была вялой и то теряла, то снова приходила в сознание», — вспоминала Дейзи Браун.

Хирург заверил Диарру, что это будет безопасно Дейзи Браун мать не выжившей пациентки

Через четыре дня адвокат скончалась. Микробиолог из лондонской больницы в результате посмертной экспертизы заключил, что путешественница страдала от сильного септического шока, который стал осложнением из-за занесенной инфекции. Семья Браун заподозрила хирурга в халатности и подала иск.

Украли сердце после липосакции

Очередная смерть туристки после подтяжки ягодиц, живота и липосакции в Турции встревожила общественность Великобритании — тело пациентки доставили домой без некоторых органов.

38-летняя Кейделл Браун провела сложную трехэтапную косметическую процедуру в стамбульской клинике Expert. После операции женщина скончалась. «Меня отвели в комнату и начали рассказывать, что бывают осложнения, всякое может случиться. Я спросила: "Моя сестра умерла?", и врач просто ответил: "Мне очень жаль, но да"», — поделилась с телеканалом ITV News родственница британки Лиэнн.

Подготовка к липосакции Фото: kpakook / Shutterstock / Fotodom

Однако к телу сестру погибшей не подпустили. Вместо этого сотрудники вернули ей семь тысяч долларов (529,5 тысячи рублей), забронировали билет на самолет и быстро выдворили из страны. Когда тело Браун привезли в Великобританию, эксперты выяснили, что у нее отсутствовали значительные части мозга, легких, сердце и фрагменты кишечника, которые могли бы указать на причину смерти.

При этом представители турецкой больницы сообщили ITV News, что смерть женщины наступила из-за осложнений, а не из-за врачебной халатности. «Они прислали свидетельство о смерти, в котором не указана ее причина. Как же они могли ничего не найти?» — посетовала Лиэнн.

«Главное — быть предельно осторожным»

Обсуждая резкий рост спроса на медицинский туризм в Турции в подкасте «The FOX News Rundown», хирург Шейла Назарян отметила, что врачи в погоне за заработком редко интересуются психологическими проблемами туристов. Она подчеркнула, что опытные специалисты всегда анкетируют пациентов, чтобы убедиться в их намерениях — стремится ли человек к самосовершенствованию или пытается «вылечить» скрытое несчастье?

Врач отметила, что любая косметическая процедура должна придавать пациенту нормальный и естественный вид. «Я всегда привожу такую ​​аналогию: вам не нужен диван с узором, вам нужен диван нейтрального цвета, на который можно положить подушки с узором», — сказала она.

Если вы и так недовольны своей жизнью, то нож в моей руке не поможет вам это исправить Шейла Назарян хирург из США

Пластический хирург из Беверли-Хиллз Самуэль Голпанян, также наблюдая за ростом числа пациентов, проходящих пластические процедуры за границей, часто сталкивается с их «разрушительными последствиями», которые приводят к длительным болям, хроническим проблемам со здоровьем и новым расходам на восстановление повреждений. «Я наблюдал широкий спектр осложнений, включая инфекции, плохое заживление ран, значительное рубцевание и некроз тканей», — сказал он Fox News Digital, не отрицая, что видел и положительные результаты подобных операций.