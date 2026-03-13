18:57, 13 марта 2026

Россиянка почти полностью лишилась зубов в клинике Турции

Россиянка захотела виниры и испортила себе улыбку в клинике Турции
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: sandsun / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка почти полностью лишилась зубов в клинике Турции — она захотела сделать виниры, но в итоге испортила себе улыбку. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточнялось, что она обратилась к стоматологу в Турции в марте. По ее словам, уже во время процедуры зубы спилили настолько сильно, что от них почти ничего не осталось. Оказалось, вместо винир ей установили коронки и мосты.

На следующий день она вновь обратилась к врачу, но уже с жалобами на сильную боль — в итоге сначала пришлось удалять шесть нервов, а через время — еще несколько. На следующий день после последнего вмешательства у девушки опухла щека. Специалисты заявили, что это инфекция. По их словам, если бы она обратилась позже, то могла бы понадобиться госпитализация. В настоящее время дальнейшее ее лечение оценивают в две тысячи долларов (около 160 тысяч рублей).

Ранее туристка поехала в Турцию ради операции по подтяжке груди и не выжила. У нее осталось четыре ребенка.

