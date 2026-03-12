Мать четырех детей поехала в Турцию ради операции по подтяжке груди и не выжила

Туристка сделала операцию по подтяжке живота и груди в Турции и не выжила

Мать четырех детей из поехала в Турцию ради операции по подтяжке груди и живота, но в итоге не выжила. Об этом пишет издание The Sun.

Уточняется, что 35-летняя Джессика Шаньон Гайо ради процедуры отправилась из Канады в турецкий город Анталью. Операцию она сделала в одной из местных частных клиник 7 марта. Сообщается, что вскоре после нее, еще в медучреждении, женщина почувствовала себя плохо. Врачи попытались спасти ее, но несмотря на их усилия, туристка не выжила.

С тех пор полиция ведет расследование. При этом друг женщины, с которым она была вместе в Турции, поделился, что за три дня до операции они вместе употребили наркотики. В настоящее время выясняется, могло ли это сыграть роль в том, что произошло с Шаньон Гайо. Известно, что лучшая подруга туристки Эрика запустила кампанию по сбору средств для поддержки четырех детей не выжившей.

Ранее мать-одиночка поехала в Турцию ради уменьшения желудка и не выжила. Судмедэксперты установили, что причиной ее кончины стал недостаток кровообращения в кишечнике — это был результат послеоперационного осложнения.