Мариани: Уход Орбана из власти сделает принятие санкций ЕС против России легким

Европейский союз (ЕС) легко и быстро примет 21-й пакет санкций против России после ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии. Об этом заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани в разговоре с «Известиями».

Он напомнил, что Орбан годами блокировал или замедлял введение антироссийских санкций. Однако, как отметил Мариани, после его ухода из власти не осталось никого, кто задал бы вопрос об эффективности этих ограничений и их последствий для экономики европейских стран.

«Вот реальность 21-го пакета: он будет принят легко, быстро, почти механически. И этот видимый консенсус, который Брюссель преподнесет нам как победу европейского единства, на самом деле будет признаком единомыслия, окончательно раздавившего дискуссию», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ЕС вряд ли включит в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой. По данным Politico, при подготовке нового пакета санкций основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения стоимости энергоносителей.