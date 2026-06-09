Мариани: Европа предает свои ценности, игнорируя удар ВСУ по Старобельску

Европейский союз (ЕС) предает свои собственные ценности, игнорируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске. Об этом евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил в интервью «Известиям».

По его словам, в Европе почти никто не знает об этой атаке, поскольку «машина военной пропаганды, где Москва — злодей, а Киев лишь защищается, работает на полную мощность». Он подчеркнул, что если бы Россия нанесла подобный удар, со стороны Брюсселя немедленно последовала бы реакция — «срочные резолюции в Европарламенте, каскад заявлений, минуты молчания», однако в случае удара ВСУ Европа реагирует «почти полной тишиной».

«Я говорю это без двусмысленности: смерть мирных жителей отвратительна, откуда бы она ни исходила. Европа, которая рядится в одежды прав человека и при этом практикует столь очевидные двойные стандарты, предает собственные ценности. Это уже не моральная позиция, это соучастие», — возмутился Мариани.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что некоторые западные СМИ отказались посетить место трагедии в Старобельске под различными предлогами. Он отметил, что подобные шаги «не добавляют убедительности информации, которую публикуют эти СМИ».