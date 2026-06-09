«Это редкая эстетика». В соцсетях полюбили, а потом возненавидели нишевых. Кто это такие и почему все их обсуждают?

«Лента.ру»: Слово «нишевый» стало одним из самых популярных мемов 2026 года

«Нормис я или же нишевый вайб имею?» — этим вопросом пользователи соцсетей стали массово задаваться в 2026 году. Понятие «нишевый», которое раньше применялось исключительно к парфюмерии или узкоспециализированному контенту, внезапно попало в тренды: им стали обозначать все редкое, уникальное и делающее человека не таким, как все. Нишевые хобби, нишевая музыка, нишевый стиль — всем этим пользователи активно делились в соцсетях, пока понятие не стало настолько общеупотребимым, что его принялись высмеивать и ругать. Как нишевость стала одновременно трендом и антитрендом 2026 года, рассказывает «Лента.ру».

Что означает слово «нишевый»

Раньше словом «нишевый» в основном обозначали нечто, предназначенное для узкой аудитории. Нишевые СМИ, нишевые бренды, нишевые марткеплейсы, нишевые туры — такие словосочетания можно было встретить в медиа.

Особенно распространенным стало понятие «нишевая парфюмерия» — это эксклюзивные и уникальные ароматы, которые содержат нетрадиционные сочетания и отличаются от массмаркета

В блогах и соцсетях понятие «нишевый» тоже использовалось в прямом значении: пользователи могли обсудить нишевую видеоигру или нишевое кино. Но, как правило, это слово несло нейтральную окраску. Позитивной она стала совсем недавно.

Кадр: @dasha.shevchenk0 / TikTok

«Слово "нишевый" стало синонимом чего-то эксклюзивного, чего-то элитарного», — так, к примеру, объяснил новое значение слова TikTok-блогер starpear1724. «Необычный, выделяющийся из толпы поведением или внешностью», «Антоним к "мейнстримный",

не для всех», «Что-то особенное», — такие определения приводили другие пользователи.

Тренд возник стихийно: у него нет конкретного источника или создателя. При этом понятие нишевости в основном обсуждали в TikTok, Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и X

Какого человека называют нишевым

Главный критерий нишевости, как решили в соцсетях, — выделяться чем-то, что непопулярно у широких масс. Понятие охватило всевозможные сферы жизни человека — от выбора одежды до предпочтений в литературе. К примеру, к нишевым в соцсетях отнесли людей, предпочитающих спешелти-кофе (в идеале — кенийскую арабику, приготовленную с помощью фильтра, то есть «фильтр-Кения»). Причем за этим кофе такой человек, как предположили пользователи, отправится в малоизвестную кофейню.

В Москве главным местом притяжения нишевых является район Китай-города (одна из любимых локаций у неформалов), решили пользователи

Нишевыми хобби могут быть гончарное дело, игра на бильярде, просмотр малопопулярных зарубежных фильмов, судоку, фото на пленку, коллекционирование редкостей и даже реставрация мебели. Музыка — либо ретро на виниловых пластинках, либо нечто современное, но непременно андерграундное.

Кто такой нишевый человек? Обязательно какое-то интересное хобби: шахматы, вязание, коллекционирование архивов, конный спорт, фехтование. Проводные наушники, в которых играет нечто непопсовое, весь гардероб состоит из винтажа и юмор, скажем так, понятный не всем

TikTok-блогерша Леруша

К внешним атрибутам нишевости пользователи причислили странные татуировки, карабин на ремне, усы у мужчин, ношение шапки в любое время года, а также сочетание несочетаемых вещей и аксессуаров в гардеробе. При этом вместо покупки последнего iPhone истинный нишевый выберет старую модель, а одежде из массмаркета предпочтет секонд-хенд или вещи от небольшого бренда.

Носить только золото или серебро — не нишево. Смешать металлы, золотое колье и серебряные кольца — нишево TikTok-блогерша mash_sovet

В соцсетях распространились и подборки нишевых кафе, подарков, блогеров и идей летнего досуга. В итоге слово стало употребляться почти повсеместно. «Самый нишевый летний напиток — кефир плюс чеснок плюс укроп или петрушка», «Как-то я была в Индии и посетила гиперсвященный нишевый водопад желаний, к которому сперва надо карабкаться 100 часов по джунглям, а потом прыгнуть в него», — писали пользователи X.

Россияне даже определили нишевых героев русской классики: к ним книголюбы отнесли князя Мышкина из романа «Идиот» Достоевского и Маргариту из «Мастера и Маргариты» Булгакова.

Мемы про нишевость

«В шестом классе зимой вместо детской куртки я носила плащ для бабушек — я достаточно нишевая?», «Думаю, гематоген — это нишево», «Меня любят родители — это достаточно нишево?», «Я выросла в полной семье — достаточно нишево?» — иронизировали пользователи над трендом. Некоторые в шутку отнесли к нишевости психическое здоровье, а другие — серьезные отношения.

Профессии, которые я рассматриваю: амбассадор нишевости, распространитель свэг-ауры. Другие вакансии прошу не предлагать! Instagram-блогер Xnojjali

Действительно нишевые места для посещения — это не хипстерские кофейни, а гаражи, заброшенные дома и лавки у подъездов, шутили блогеры. А к нишевым занятиям любители мемов стали причислять все обычное и рутинное, от уборки дома до визита в поликлинику.

Так, блогера svetavlada_ с иронией причислила к самым нишевым хобби 2026 года работу по найму, покупку продуктов в магазине, десятичасовой сон и рождение ребенка. «Эта редкая эстетика выведет вас на новый уровень крутости», — пошутила автор видео.

«Нишевое хобби — это безработица», «Ходить на рынок с сумкой на колесах — очень нишево», — добавили комментаторы

Отдельным трендом стали идеи, как нишево одеться на свидание: блогеры предлагали копировать образы Карлсона, волка из «Ну, погоди!» и атаманши из «Бременских музыкантов». А для визита к психиатру в соцсетях призвали скопировать образ культовой звезды нижнего интернета Игоря Гофмана, известного своими странными видео с запутанными монологами.

«Не нишевый, а нищий. Детка, не путай понятия», «Поднять фильтр-кофе за нишевых!», «Да, я действительно нишевая. Живу в антресоли», — шутили в X. Дошло до того, что пользователи попытались определить, нишевые ли у них болезни. «У меня нишевый микролитиаз почек», «Геморрой помолодел для всех, и теперь это уже не нишево», «У меня воспаление пазух в носу. Я считаю, что это очень нишево», — шутили они.

Объяснять все словом «нишевый» было лучшим решением моей жизни. Они с тобой не дружат? Слишком нишевый для них. Видео не популярно? Слишком нишевое для них. Странно на тебя смотрят? Слишком нишевый для них

TikTok-блогерша Y.Kim

Почему нишевость стали высмеивать

Из-за того, что слово «нишевый» стало общеупотребимым, оно потеряло свою изюминку, сетовали пользователи соцсетей. «Нишевым начали называть буквально что угодно», «Задолбал уже этот ваш новояз», «Это слово часто используют не по назначению», «Это уже перебор, когда люди неуместно употребляют и везде пихают новое слово», — писали они.

Все, слово «нишево» больше не нишевое

пользователь X Andrey08623794

Другие отмечали, что слово повторило судьбу сленговых понятий «кринж» и «вайб», которые сначала употреблялись малочисленной аудиторией, но скоро попали в словарь каждого третьего человека.

Скриншот: @m_romanoff

«Когда уже умрет слово "нишевый"!», «Честно говоря, уже тошнит от слова "нишевый"», «Удалите это слово из интернета», — возмущались комментаторы. Вместо набившего оскомину понятия в соцсетях предложили более нишевые варианты: «концептуальный», «аутентичный», «элитарный», «не для масс», «узкопрофильный», «самобытный» или «нетривиальный».

Забудьте слово «нишевый». Начните говорить по-русски. У нас есть отличный аналог, который намного лучше отражает вашу уникальность: это слово «диковинный»

блогер с ником Перловка

Досталось в соцсетях и людям с нишевыми интересами — правда, не всем, а преимущественно тем, кто увлекается чем-то редким в угоду моде и желанию почувствовать себя уникальным. Неискренние «нишевые» стали героями многочисленных пародий, в которых их представили нелепыми и неестественными.

«Быть особенным и делать вид, что ты особенный, — разные вещи», «Чем больше стремишься быть необычным, тем меньше им в итоге становишься», — аргументировали свою позицию критики.