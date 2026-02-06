Реклама

18:32, 6 февраля 2026

Мать-одиночка поехала в Турцию ради уменьшения желудка и не выжила

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: freepik / Freepik

Страдающая от лишнего веса туристка поехала в Турцию ради уменьшения желудка и не выжила после операции. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, трагедия произошла с 26-летней матерью-одиночкой Хелисией Ашаму из Великобритании еще в 2019 году, однако подробности по делу появились недавно из судебного иска ее близких. Ашаму связалась с организацией, занимающейся медицинским туризмом. Она оплатила проживание в отеле Измира в размере 3,3 тысячи фунтов стерлингов (345,3 тысячи рублей) и сделала в местной больнице шунтирование желудка.

В итоге путешественница пережила остановку сердца и через восемь дней, оставаясь под наблюдением врачей, перестала подавать признаки жизни. Судмедэксперты установили, что причиной ее кончины стал недостаток кровообращения в кишечнике — это был результат послеоперационного осложнения. Родители женщины, Тойин и Ойебанджи Ашаму, подали иск против Трейси Оздемир, ведущей бизнес под торговой маркой Get Slim в Турции. Суд встал на защиту семьи, компенсация ущерба составила 858 тысяч фунтов стерлингов (89,7 миллиона рублей).

Ранее россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о плачевных последствиях. Блогерша призналась подписчикам, что столкнулась с некомпетентным хирургом, который работал в очень дорогой клинике, специализирующейся на медицинском туризме.

