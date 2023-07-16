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19:59, 16 июля 2023Путешествия

Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о плачевных последствиях

Россиянка рассказала о плачевных последствиях пластики груди в дорогой турецкой клинике

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Российская трэвел-блогер рассказала о неудачной пластической операции в Турции, после которой ей пришлось переделывать грудь четыре раза. Плачевными последствиями путешественница поделилась в интервью для «Ленты.ру».

Так, девушка рассказала, что столкнулась с некомпетентным хирургом, который работал в очень дорогой клинике, специализирующейся на медицинском туризме. Она уточнила, что до операции ее грудь выглядела лучше, чем после.

«К тому же в результате вейзер-липосакции доктор-мясник сделал мне много спаек на животе, кучу бугров и дорожки. Сам же он утверждал, что со временем все исправится. Это любимая турецкая отговорка», — поделилась туристка.

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Блогерша добавила, что со временем не заметила изменений и обратилась в ту же клинику, однако вторая операция по маммопластике тоже оказалась ужасной. «Грудь быстро провисла. Мне вернули часть денег, но это была мизерная сумма. Клиника удержала оплату за размещение в больнице и стоимость имплантов. Можно было с ними судиться, но мы просто не стали с этим связываться», — пожаловалась россиянка.

В заключение она посоветовала девушкам изучить работы врача перед тем, как записываться к нему на операцию. «Я посмотрела их уже после своей операции и была в ужасе», — посетовала пациентка.

В июле хирург Валентина Ищенко предупредила россиянок о возможных последствиях пластики груди. В первую очередь врач указала на несимметричный результат. По ее мнению, необходимо учитывать особенности своего телосложения, а именно — положение ребер и искривление грудной клетки.

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    Марк Успенский
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