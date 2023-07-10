Хирург предупредила россиянок о возможных последствиях пластики груди

Хирург Ищенко предупредила россиянок о несимметричном результате после пластики груди

Хирург сети клиник «Семейная», направление Beauty, Валентина Ищенко предупредила россиянок о возможных последствиях пластики груди. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 10 июля.

В первую очередь врач указала на несимметричный результат. По ее мнению, необходимо учитывать особенности своего телосложения, а именно — положение ребер и искривление грудной клетки. Кроме того, перед началом манипуляции нужно внимательно ознакомиться с портфолио хирурга и изучить его опыт в данной области. «Некомпетентность специалиста может привести к нежелательному эстетическому эффекту, такому как неправильное положению сосков, "сдвиг" имплантов в сторону или слишком высокое их расположению», — пояснила Ищенко.

Собеседница издания обратила внимание на то, что многие женщины подбирают себе неподходящий размер имплантов. Например, слишком большие могут вызывать дискомфорт, приводить к преждевременному опущению груди и другим деформациям.

В заключение медик посоветовала всегда соблюдать рекомендации хирурга после операции, поскольку возможно появление таких осложнений, как инфекции, кровотечения и рубцы.

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