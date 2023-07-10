Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:45, 10 июля 2023Ценности

Хирург предупредила россиянок о возможных последствиях пластики груди

Хирург Ищенко предупредила россиянок о несимметричном результате после пластики груди

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Хирург сети клиник «Семейная», направление Beauty, Валентина Ищенко предупредила россиянок о возможных последствиях пластики груди. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 10 июля.

В первую очередь врач указала на несимметричный результат. По ее мнению, необходимо учитывать особенности своего телосложения, а именно — положение ребер и искривление грудной клетки. Кроме того, перед началом манипуляции нужно внимательно ознакомиться с портфолио хирурга и изучить его опыт в данной области. «Некомпетентность специалиста может привести к нежелательному эстетическому эффекту, такому как неправильное положению сосков, "сдвиг" имплантов в сторону или слишком высокое их расположению», — пояснила Ищенко.

Собеседница издания обратила внимание на то, что многие женщины подбирают себе неподходящий размер имплантов. Например, слишком большие могут вызывать дискомфорт, приводить к преждевременному опущению груди и другим деформациям.

В заключение медик посоветовала всегда соблюдать рекомендации хирурга после операции, поскольку возможно появление таких осложнений, как инфекции, кровотечения и рубцы.

Ранее Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла способы увеличить грудь без пластики. Телеведущая рассказала, что визуально улучшить свой внешний вид ей помогает правильно подобранное нижнее белье.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о превращении Турции в недружественную России страну

    Московские врачи улучшат навыки в области высоких технологий

    В ДНР спрогнозировали применение ВСУ кассетных боеприпасов по мирным жителям

    Россияне массово передумали сдавать квартиры

    В Крыму объяснили пробки на мосту через Керченский пролив

    В России резко вырос простой мощностей нефтеперерабатывающих заводов

    Эрдоган назвал способ упростить вступление Украины в НАТО

    Украина попросила Австралию помочь с последствиями разрушения Каховской ГЭС

    Эрдоган заявил о предстоящей встрече с Путиным

    На Украине заявили о возвращении командиров «Азова» из Турции без условий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости