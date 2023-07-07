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11:45, 7 июля 2023Ценности

Ляйсан Утяшева раскрыла способы увеличить грудь без пластики

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что увеличить грудь ей помогают корсеты и пуш-апы
Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла способы увеличить грудь без пластики. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале.

Телеведущая рассказала, что визуально улучшить свой внешний вид ей помогает правильно подобранное нижнее белье. «Последние лет десять в прессе любили пообсуждать, добавила ли я объема в определенные части тела или же, наоборот, все там уменьшила. Немножко путались в показаниях. Но такие догадки лишь для тех, кто не знает о магии корсетов и пуш-апов. Надо им рассказать, что с этими примочками и безо всякого вмешательства эта часть женского тела может выглядеть очень по-разному», — заявила спортсменка.

В апреле Ляйсан Утяшева показала эффективный способ избавиться от целлюлита. Звезда поделилась видео, на котором она продемонстрировала вариант выполнения глубоких приседаний с акцентом на внутреннюю поверхность бедер. По ее словам, данное упражнение устраняет отчетность, застои и помогает бороться с целлюлитом.

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    Екатерина Ештокина
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