Телезвезда Ляйсан Утяшева посоветовала для борьбы с целлюлитом глубже приседать

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева показала эффективный способ избавиться от целлюлита. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Спортсменка поделилась видео, на котором она продемонстрировала вариант выполнения глубоких приседаний с акцентом на внутреннюю поверхность бедер. По ее словам, данное упражнение устраняет отчетность, застои и помогает бороться с целлюлитом.

В первую очередь необходимо расставить ноги широко, развернуть носки на 45 градусов и вытянуть руки вперед. Из такой позы нужно присесть как можно глубже, сохраняя положение коленей над вторыми пальцами стопы. Однако знаменитость предупредила, что при подъемах вверх нельзя полностью выпрямлять ноги. «Повторяйте присед три раза, затем поднимайтесь и начинайте заново с другой ноги. Делаем также еще несколько кругов», — посоветовала телезвезда.

Кроме того, супруга участника шоу Comedy Club Павла Воли призвала делать упражнение босиком, а также в кроссовках или носках, которые обеспечат лучшее сцепление с полом.

Ранее Ляйсан Утяшева раскрыла способ, который помог ей избавиться от переедания при стрессе. По мнению спортсменки, для достижения цели необходимо увеличить физическую нагрузку, нормализовать сон и наладить режим питания.