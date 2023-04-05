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16:00, 5 апреля 2023Ценности

Ляйсан Утяшева раскрыла способ избавиться от переедания при стрессе

Ляйсан Утяшева посоветовала отвлекаться от желания принять пищу, чтобы не переедать

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла способ, который помог ей избавиться от переедания при стрессе. Пост на эту тему она разместила в личном Telegram-канале.

По словам спортсменки, для достижения цели необходимо увеличить физическую нагрузку, нормализовать сон и наладить режим питания. «К примеру, вместо того, чтобы есть, можно выйти на прогулку, подышать свежим воздухом или позаниматься пилатесом, йогой, растяжкой», — пишет она.

Таким образом Утяшева советует отвлекаться от желания принять пищу, ничего себе не запрещая. Она также призывает лечь спать, а утром посмотреть на то, что хотелось съесть вечером. «Может вам уже и не захочется», — обращается знаменитость к подписчикам.

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Гимнастка считает, что регулярные тренировки дают заметные результаты трансформации тела, которые жалко терять из-за тяги к калорийной еде.

В марте Ляйсан Утяшева раскрыла россиянам способ, с помощью которого можно похудеть без строгих диет. Так, чтобы избежать срывов, телезвезда предложила постепенно готовить свой организм к похудению, а именно с интервалом в пять дней исключить из рациона такие продукты, как газированные напитки и мучные изделия.

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Карина Черных
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Ляйсан Утяшева раскрыла способ избавиться от переедания при стрессе
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