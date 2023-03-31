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11:34, 31 марта 2023Ценности

Ляйсан Утяшева раскрыла россиянам способ похудеть без строгих диет

Телезвезда Ляйсан Утяшева посоветовала исключать вредную пищу из рациона постепенно

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла россиянам способ, с помощью которого можно похудеть без строгих диет. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

В первую очередь спортсменка посоветовала избавиться от вредных пищевых привычек. «Многим из нас это очень знакомо, когда мы начинаем сидеть пару дней на правильном питании, потом срываемся, жалеем об этом, снова возвращаемся и так по кругу», — объяснила Утяшева.

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Так, чтобы избежать подобных срывов, телезвезда предложила постепенно готовить свой организм к похудению, а именно с интервалом в пять дней исключить из рациона, например, такие продукты, как газированные напитки и мучные изделия. «Таким образом, организм меньше стрессует, чем если бы мы залпом все убрали и этим способом можно постараться избежать срывов», — уточнила она.

При этом Утяшева призвала не верить блогерам, которые обещают поделиться секретами сброса веса за неделю. По ее словам, лучше сразу быть готовым к тому, что данный процесс может быть медленным, но успешным. «Нужно помнить, что только правильное и сбалансированное питание (вместе с регулярными тренировками) поможет вам сбросить лишние килограммы и получить тело своей мечты», — заключила знаменитость.

Ранее Ляйсан Утяшева показала простой способ накачать ягодицы к лету. В первую очередь она посоветовала надеть обувь на высоком каблуке и поставить позади себя стул. Так, из исходного положения нужно выполнить приседания. Однако телезвезда отметила, что во время упражнения, когда ягодицы коснулись поверхности стула, необходимо сразу подскочить.

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Мария Винар
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