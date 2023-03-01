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12:21, 1 марта 2023Ценности

Ляйсан Утяшева показала россиянкам простой способ накачать ягодицы к лету

Телезвезда Ляйсан Утяшева посоветовала россиянкам надеть каблуки во время приседаний

Кадр: Telegram-канал Ляйсан Утяшевой

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева показала россиянкам простой способ накачать ягодицы к лету. Соответствующий видеоролик появился в ее Telegram-канале.

В первую очередь жена комика Павла Воли посоветовала надеть обувь на высоком каблуке и поставить позади себя стул. «Ноги ставим на ширине плеч, живот втягиваем и немного округляем спину, чтобы снизить нагрузку на поясницу», — объяснила знаменитость.

Из исходного положения нужно выполнить приседания. Однако телезвезда отметила, что во время упражнения, когда ягодицы коснулись поверхности стула, необходимо сразу подскочить. «Тут самое главное стараться чуть сгорбиться, чтобы наша спина не напрягалась, а максимально прокачивались именно мышцы ног и ягодицы», — заключила спортсменка.

В феврале Ляйсан Утяшева назвала способ не сорваться во время диеты. Звезда порекомендовала поклонницам во избежание срывов не смотреть сериалы и фильмы, в которых герои ходят в рестораны или едят вредные блюда. По ее словам, риск съесть коробку конфет или пачку чипсов после увиденного на экране возрастает в разы.

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Мария Винар
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