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00:30, 9 июня 2026Наука и техника

Перечислены особенно полезные для сердца продукты

F&F: Черника, сливы, ежевика и зеленый чай особенно полезны для здоровья сердца
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Ученые из Университета Рединга выяснили, что для здоровья сердца особенно важны определенные фрукты и овощи, такие как черника, сливы, ежевика, фасоль и вишня, а также зеленый чай. Исследование опубликовано в Food & Function (F&F).

В исследовании изучили рацион более 30 000 участников из Великобритании и США с помощью биомаркеров. Ученые обнаружили, что большинство людей не получают достаточного количества флаванолов — веществ, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если они съедают рекомендованные пять порций фруктов и овощей в день.

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Наибольшее содержание флаванолов на порцию имеют сливы, клюква, ежевика, зеленый чай, фасоль, вишня и яблоки с кожурой. Ученые отмечают, что выбор конкретных продуктов важнее общего количества фруктов и овощей: добавление пары ягод, чашки зеленого чая или небольшой порции фасоли может значительно повысить потребление полезных веществ.

Авторы исследования считают, что текущие рекомендации по «пяти порциям в день» нуждаются в уточнении. По их словам, точный выбор продуктов может сделать рекомендации более эффективными и реально снизить риск сердечных заболеваний.

Ранее стало известно, что потребление ультраобработанных продуктов повышает риск преждевременной смерти.

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