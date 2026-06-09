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00:14, 9 июня 2026Россия

Петербурженка перестала выходить на связь после взрыва у вокзала

«Фонтанка»: Петербурженка перестала выходить на связь после взрыва у вокзала
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Молодой человек рассказал, что его тетя перестала выходить на связь после взрыва возле Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. Его слова приводит издание «Фонтанка».

Как объяснил собеседник, в момент взрыва связь с его тетей, работающей на вокзале, оборвалась. С тех пор до нее не могут дозвониться. Уточняется, что женщина разговаривала по телефону со своей дочерью, когда произошел инцидент.

«Очень громко [взрыв] было слышно. И после этого она не выходила на связь», — сказал источник.

На месте работают огнеборцы, правоохранители и другие экстренные службы. Идут разборы завалов. Пламя удалось ликвидировать. Пожарные боролись с его распространением на протяжении пяти часов, сообщают журналисты.

Ранее стало известно, что два человека пострадали при взрыве на заводе в Северной столице России. Предприятие находится рядом с Финляндским вокзалом. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело. Подробности выясняются.

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