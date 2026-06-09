Взрыв произошел у вокзала в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в ангаре, расположенном в Калининском районе Санкт-Петербурга. Подробности случившегося приводит городское ГУ МЧС в своем Telegram-канале.
По данным огнеборцев, сейчас пожар на заводе удалось локализовать. Его площадь составила 400 квадратных метров. В результате инцидента пострадали двое мужчин, оба госпитализированы.
К ликвидации пожара привлекли 15 единиц техники и 64 человека, уточнили в МЧС.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (статья 216 УК РФ), говорится в сообщении пресс-службы петербургского СК.
К настоящему моменту следователи осматривают место происшествия. Выясняются все причины и обстоятельства.
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