Взрыв произошел у вокзала в Санкт-Петербурге

Два человека пострадали при взрыве на заводе в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в ангаре, расположенном в Калининском районе Санкт-Петербурга. Подробности случившегося приводит городское ГУ МЧС в своем Telegram-канале.

По данным огнеборцев, сейчас пожар на заводе удалось локализовать. Его площадь составила 400 квадратных метров. В результате инцидента пострадали двое мужчин, оба госпитализированы.

К ликвидации пожара привлекли 15 единиц техники и 64 человека, уточнили в МЧС.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (статья 216 УК РФ), говорится в сообщении пресс-службы петербургского СК.

К настоящему моменту следователи осматривают место происшествия. Выясняются все причины и обстоятельства.

Ранее под Москвой взрыв прогремел в коттеджном поселке. Два человека не выжили.