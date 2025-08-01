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13:35, 1 августа 2025Путешествия

Турист приехал в Турцию ради пересадки волос и не выжил

Daily Mail: Британец приехал в Стамбул ради пересадки волос и не выжил
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kaan Yetkin Toprak / Shutterstock / Fotodom  

Британский турист приехал в Стамбул ради пересадки волос и не выжил после операции. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 38-летний мужчина прошел через косметическую процедуру в частной клинике CINIK в Турции в понедельник, 28 июля. Операция длилась несколько часов, а вскоре после нее турист почувствовал себя плохо. Его доставили в ближайшую больницу, но врачи не смогли помочь мужчине.

Начато расследование. Полиция предполагает, что в случившемся виноваты врачи, они были допрошены.

Ранее туристка из США попала в аварию на мопеде в Таиланде, получила травмы и осталась после операций с лицом из металла. В марте 24-летняя Сьерра Фэрхерст из Массачусетса отправилась с друзьями в путешествие мечты в азиатскую страну.

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